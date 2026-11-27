Аналітики JPMorgan вважають, що криптовалютний ринок наближається до фази капітуляції інвесторів. Одним із сигналів вони називають рекордне зниження мультиплікатора оцінки Strategy — найбільшого корпоративного власника Bitcoin — відносно вартості її криптовалютних активів. Водночас BTC відновився після недавнього падіння: на момент підготовки матеріалу криптовалюта торгувалася вище $61 600. Про це пише The Block.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У звіті JPMorgan, на який посилається The Block, зазначається, що співвідношення вартості Strategy до її Bitcoin-активів опустилося приблизно до 0,88x. Це нижче попереднього мінімуму, зафіксованого наприкінці червня.

Такий показник свідчить, що фондовий ринок оцінює Strategy дешевше, ніж вартість її відповідних активів, з урахуванням специфіки розрахунку. Для JPMorgan це ознака того, що інвестори суттєво знизили готовність платити премію за компанію, яка використовує Bitcoin як основний резервний актив.

Strategy торгується дешевше за вартість Bitcoin-активів

Мультиплікатор NAV (Net Asset Value, чиста вартість активів) використовується для оцінки того, наскільки ринкова вартість компанії відрізняється від вартості її активів.

У випадку Strategy інвестори традиційно платили премію до вартості Bitcoin, яким володіє компанія. Така премія відображала очікування щодо подальшого зростання криптовалюти, можливостей залучення капіталу та стратегії накопичення BTC.

Однак під час падіння ринку премія може скорочуватися або зникати. Мультиплікатор 0,88x означає, що оцінка компанії опустилася нижче відповідної вартості її активів за використаною методологією.

За власною методикою Strategy показник mNAV також опускався до 0,88×25 листопада, а згодом відновився приблизно до 0,94x. У розрахунку компанії враховуються не лише Bitcoin, а й боргові зобов'язання, привілейовані вимоги та доларові активи.

Аналітики JPMorgan трактують падіння мультиплікатора до рекордно низького рівня як прояв капітуляції — ситуації, коли інвестори перестають оцінювати актив або компанію з премією, а їхні очікування щодо подальшого зростання суттєво погіршуються.

Відтік коштів із Bitcoin-ETF посилює тиск

Ще одним фактором негативних настроїв JPMorgan називає відтік коштів із біржових фондів, прив'язаних до Bitcoin.

Зокрема, BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT), найбільший спотовий Bitcoin-ETF, продовжував втрачати кошти навіть у періоди короткострокового відновлення криптовалюти.

За оцінкою аналітиків, темпи відтоку з фонду стали інтенсивнішими, ніж під час попереднього періоду скорочення інвестицій у криптовалютні ETF на початку травня — наприкінці червня.

Раніше JPMorgan припускав, що значну частину відтоків могли забезпечувати роздрібні інвестори, які переорієнтовували капітал на фондові ETF. Водночас падіння Bitcoin нижче оцінки його виробничої собівартості, яку банк визначає приблизно у $86 000, створює додатковий тиск на майнерів із високими витратами. За таких умов частина компаній може бути змушена продавати BTC зі своїх резервів.

Читайте також: Анатомія нового суперциклу біткоїну: чому цей бичачий ринок зламає всі старі правила

Bitcoin відновився вище $61 600: чи суперечить це прогнозу JPMorgan

Попри песимістичну оцінку JPMorgan, Bitcoin відновився після недавнього падіння. На момент підготовки матеріалу BTC торгувався вище $61 600, що означало фактичне відігравання частини втрат після локального просідання.

Однак це не спростовує оцінку банку щодо капітуляційних настроїв. JPMorgan аналізує не лише поточну ціну Bitcoin, а й поведінку інвесторів, відтік коштів із фондів та оцінку компаній, чиї баланси значною мірою залежать від криптовалюти.

Короткострокове відновлення BTC може відбуватися одночасно зі зниженням довіри до криптовалютних інвестиційних інструментів. Тому рух ціни вище $61 600 сам по собі не означає, що ринок завершив корекцію або повернувся до стійкого висхідного тренду.

З іншого боку, відновлення після падіння демонструє, що покупці залишаються активними навіть за умов значного відтоку коштів із ETF та слабких настроїв щодо криптовалютних компаній.

Таким чином, JPMorgan розглядає рекордно низький мультиплікатор Strategy як сигнал глибокого погіршення настроїв на ринку, тоді як поточна динаміка Bitcoin свідчить про спробу стабілізації ціни після недавнього розпродажу.

Як ми писали: Біткоїн впав нижче $60 тисяч: індикатор показав зону найнижчих історичних оцінок