Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін виступив за відкритий дизайн комп'ютерних чипів, які можна незалежно перевіряти на наявність прихованих функцій або сторонніх втручань. У дописі від 26 листопада Бутерін пояснив , чому оприлюднення програмного коду чипа не гарантує, що вироблений фізичний компонент відповідає цьому коду.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На думку Бутеріна, безпека цифрових систем залежить не лише від програмного забезпечення, а й від фізичного обладнання, на якому воно працює.

Особливу увагу він приділив апаратним криптогаманцям. У криптоіндустрії вже фіксували випадки втручання в обладнання до його продажу користувачам, зокрема встановлення сторонніх компонентів, які могли викрадати seed-фрази. Бутерін попереджає, що в майбутньому атаки можуть бути складнішими: зловмисники можуть замінювати справжні чипи на зовні майже ідентичні, але з прихованими функціями.

Чому відкритого програмного коду недостатньо

У програмному забезпеченні відкритий код дозволяє розробникам і аудиторам перевірити, які операції виконує програма, знайти помилки та виявити потенційно небезпечні функції.

Але чип — це не просто код. Після написання опису електронної схеми його перетворюють на набір логічних елементів, а потім на фізичну конструкцію, яку виготовляють на фабриці.

Бутерін пояснює, що для опису цифрових схем використовують, зокрема, мову Verilog. Вона дозволяє визначити логіку роботи чипа: які операції він має виконувати, як обробляти дані та взаємодіяти з іншими компонентами.

Проте оприлюднення Verilog не дає повної можливості перевірити вже виготовлений чип. За цим кодом можна створити інший компонент із аналогічною функціональністю, але він не містить достатньої інформації, щоб безпосередньо порівняти фізичну конструкцію конкретного чипа з тим, що було задумано розробником.

Для такої перевірки, за словами Бутеріна, необхідно відкривати інформацію на рівні GDS — файлів, які описують фізичну геометрію чипа, розташування компонентів та їхніх з'єднань у різних шарах.

Саме ця інформація дає аудиторам базу для порівняння реального кремнієвого компонента з його проєктом.

Як приховані компоненти можуть загрожувати криптогаманцям

Апаратні криптогаманці призначені для зберігання та використання приватних ключів, які дають змогу розпоряджатися криптовалютами. Вони можуть бути відносно ізольованими від звичайного комп'ютера, що зменшує ризик атак через програмне забезпечення.

Однак така ізоляція не гарантує безпеки, якщо проблема виникає на рівні самого пристрою.

Наприклад, зловмисник може втрутитися в конструкцію пристрою до того, як він потрапить до покупця. Якщо всередині встановлено сторонній компонент, який передає секретні дані, користувач може не помітити проблему під час звичайного використання.

Бутерін також описує потенційно складніший сценарій: заміну справжнього чипа на компонент, який зовні виглядає і працює майже так само, але має додаткові функції для атаки. Таке втручання може бути непомітним без спеціалізованої перевірки.

Тому він пропонує доповнити відомий принцип криптовалютної індустрії «Not your keys, not your coins» — якщо користувач не контролює свої ключі, він не контролює криптовалюту — новим формулюванням: «Not your silicon, not your keys». Тобто без можливості перевірити фізичне обладнання довіра до цифрової безпеки залишається неповною.

Як можна перевіряти фізичні чипи

Навіть якщо виробник відкриє повний дизайн чипа, перевірка його фізичної відповідності проєкту не стане простим завданням для звичайного покупця.

Бутерін згадує методи оптичного та інфрачервоного дослідження, які дозволяють аналізувати структуру компонентів. Для виявлення більш складних втручань, зокрема змін у матеріалах або фізичних властивостях чипа, можуть знадобитися дорогі та іноді руйнівні методи дослідження, такі як FIB-SEM — сканування з використанням електронної мікроскопії після пошарового розбирання компонента.

Тому відкритий дизайн не означає, що кожен власник пристрою зможе самостійно перевірити його справжність. За задумом Бутеріна, це насамперед створює можливість для незалежних аудитів виробників, дистриб'юторів, дослідників, журналістів і громадських організацій.

Водночас чипи можна проєктувати так, щоб їх було легше перевіряти. Зокрема, розділяти логічні блоки для незалежного тестування, зменшувати залежність від окремих параметрів та робити фізичну структуру більш доступною для дослідження.

Читайте також: Трамп допустив помилування глави Nvidia Дженсена Хуанга після звинувачень у постачанні чипів Китаю

Чому відкриті чипи поки не стали стандартом

Однією з проблем є залежність виробництва напівпровідників від закритої інфраструктури. Фабрики використовують спеціальні набори технологічних параметрів і інструменти проєктування, які часто залишаються комерційною таємницею.

Бутерін називає серед перспективних напрямів відкритого виробництва процеси GlobalFoundries GF180, SkyWater SKY130 та IHP 130 нм. Водночас він визнає, що такі технології поступаються найсучаснішим комерційним виробничим процесам, а відкритість не охоплює абсолютно всі етапи виготовлення.

Він також звертає увагу на доступність виробництва для невеликих розробників. Сервіси на кшталт Tiny Tapeout дозволяють об'єднувати багато невеликих проєктів в одному виробничому циклі, що зменшує витрати на створення власного чипа.

За прогнозом Бутеріна, індустрія може поступово розділитися на два напрямки: високопродуктивне обладнання, де виробники зберігатимуть закриті технології, та обладнання, орієнтоване на безпеку, де відкритість і можливість незалежної перевірки стануть важливішими за максимальну продуктивність.

Він допускає, що безпечні чипи можуть бути значно менш ефективними, але їхньої потужності вистачатиме для багатьох практичних завдань — від пристроїв інтернету речей до персональних комп'ютерів.

На думку Бутеріна, відкритість апаратного рівня має стати продовженням принципу відкритого програмного забезпечення. Якщо користувачі хочуть перевіряти цифрові системи, вони повинні мати можливість досліджувати не лише програми, а й фізичні компоненти, на яких ті працюють.

Як ми писали: Засновник Ethereum Віталік Бутерін провів 100 днів зі смартфоном в авіарежимі і поставив Україну вище за Швейцарію

