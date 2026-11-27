Європейський парламент остаточно затвердив бюджет Євросоюзу на 2027 рік і підписав його. Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев , серед напрямів, на які вдалося додатково спрямувати кошти, — підтримка сусідніх із ЄС країн, гуманітарна допомога, управління кордонами, транспортна та енергетична інфраструктура, дослідження, освіта і військова мобільність.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Документ передбачає €199,7 млрд бюджетних зобов'язань і €211,5 млрд платежів. Це 0,99% валового національного доходу ЄС у частині зобов'язань.

Бюджет стане останнім річним кошторисом у межах поточної багаторічної фінансової рамки Євросоюзу на 2021−2027 роки. За результатами переговорів Європейський парламент домігся збільшення фінансування низки пріоритетних програм приблизно на €300 млн порівняно з початковою пропозицією Єврокомісії.

На що ЄС додатково виділив €300 млн

Під час бюджетних переговорів Європейський парламент домігся збільшення фінансування низки програм, зокрема:

€39 млн — на підтримку південного та східного сусідства ЄС;

€30 млн — на гуманітарну допомогу;

€30 млн — на управління кордонами та пов'язані міграційні програми;

€22,5 млн — на транспортні й енергетичні мережі;

€21,5 млн — на програму Horizon Europe;

€14 млн — на Erasmus+;

€10 млн — на військову мобільність.

Крім того, у бюджетних домовленостях передбачено додаткові ресурси для цивільного захисту, внутрішньої безпеки та інших пріоритетних напрямів. Зокрема, Європейський парламент повідомляв про збільшення фінансування механізму цивільного захисту ЄС на €13,5 млн, програми LIFE — на €10 млн та Фонду внутрішньої безпеки — на €10 млн.

Бюджетні зобов'язання та фактичні платежі не є однаковими показниками. Зобов'язання означають юридичне підтвердження фінансування програм, яке може здійснюватися протягом кількох років, тоді як платежі — це кошти, які фактично виплачують у межах поточного та попередніх бюджетних зобов'язань.

€650 млн на українську позику: чому це не нові гроші для Києва

У бюджеті ЄС на 2027 рік окремо передбачено €650 млн на обслуговування боргу за Позикою на підтримку України (Ukraine Support Loan).

Ці кошти призначені для покриття витрат на обслуговування запозичень, за рахунок яких сформовано відповідну позику. Тобто €650 млн не є новим траншем фінансової допомоги Україні, який Київ зможе використати на оборону, бюджетні видатки чи відновлення.

Водночас сам факт включення цих витрат до бюджету ЄС має значення для фінансового планування України на 2027 рік. Фінансування державного бюджету та механізм покриття витрат на обслуговування позики залишаються різними питаннями, які потребують окремих домовленостей із європейськими партнерами.

У спільних бюджетних домовленостях Європейський парламент, Рада ЄС та Єврокомісія також передбачили можливість покриття витрат на обслуговування цієї позики через спеціальний інструмент у 2027 році. Це не означає автоматичного надання Україні додаткових коштів: механізм стосується фінансування боргових витрат.

Україна, зі свого боку, має продовжувати виконувати зобов'язання в межах спільних програм із ЄС, від яких залежить реалізація низки фінансових та реформаторських домовленостей.

Читайте також: 9,1 млрд грн в год: Гетманцев заявил о незаконном налоговом кредите на авторынке

Чому бюджет ЄС на 2027 рік важливий для України

2027 рік стане завершальним у межах чинної багаторічної фінансової рамки Євросоюзу. Водночас Україна продовжує потребувати значного зовнішнього фінансування для покриття бюджетного дефіциту, підтримки оборонних видатків, соціальних зобов'язань та відновлення інфраструктури.

Затверджений бюджет ЄС забезпечує фінансування низки європейських програм, але не вирішує автоматично питання потреб України на наступний рік. Для цього потрібні окремі рішення щодо обсягів, механізмів і джерел фінансової підтримки.

Данило Гетманцев подякував Євросоюзу та його державам-членам за допомогу, яка підтримує фінансову стійкість України, та висловив сподівання на продовження партнерства у 2027 році.

Як ми писали: Євро зріс після вибору нового голови ЄЦБ: чому Ернандес де Кос може продовжити політику Крістін Лагард

