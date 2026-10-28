Топ-5 новин за середу: держборг зріс на 496 млрд грн, до 8 років за картку та нові правила для бізнесу
Скільки можна буде заробити на депозиті у гривні, доларі та євро у листопаді
Вже завтра, 29 жовтня, Національний банк оголосить своє рішення щодо ключової ставки, яка є орієнтиром для банків при визначенні власної депозитної політики. Фінансисти очікують від регулятора подальшого посилення монетарної політики, та чи готові вони слідом за цим підвищувати ставки за вкладами для приватних клієнтів?
Держборг України зріс майже на 500 млрд грн із початку року: скільки тепер винна держава
У вересні 2026 року державний та гарантований державою борг України скоротився на 64,68 млрд грн, або на 0,67%. Станом на 30 вересня його загальний обсяг становив 9,54 трлн грн, або $212,61 млрд. Водночас із початку року борг у гривневому еквіваленті зріс майже на 496 млрд грн.
З 4 грудня бізнесу заборонять працювати під час тривоги без укриття: нові правила
Із 4 грудня 2026 року в Україні змінюються умови роботи підприємств під час жовтого рівня повітряної тривоги, який означає загрозу атаки дронів. Після завершення перехідного періоду для продовження роботи бізнес має забезпечити належний захист працівників і відвідувачів. Самої згоди трудового колективу вже буде недостатньо. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів № 1092 від 4 вересня 2026 року.
Рада ухвалила держбюджет-2027 у першому читанні
Верховна Рада 28 жовтня ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів.
ВР ухвалила новий закон: «здав» картку для шахрайства — ризикуєш потрапити за грати на строк до 8 років
Банківська картка, передана в чужі руки для шахрайства, може стати підставою для кримінальної відповідальності аж до позбавлення волі. Верховна Рада 28 жовтня ухвалила законопроєкт № 16013, який запроваджує окрему кримінальну відповідальність за операції з платіжними інструментами та банківськими рахунками, якщо їх використовують для шахрайства чи інших злочинів.
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