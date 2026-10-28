Топ-5 новин за середу: держборг зріс на 496 млрд грн, до 8 років за картку та нові правила для бізнесу

Вже завтра, 29 жовтня, Національний банк оголосить своє рішення щодо ключової ставки, яка є орієнтиром для банків при визначенні власної депозитної політики. Фінансисти очікують від регулятора подальшого посилення монетарної політики, та чи готові вони слідом за цим підвищувати ставки за вкладами для приватних клієнтів?

У вересні 2026 року державний та гарантований державою борг України скоротився на 64,68 млрд грн, або на 0,67%. Станом на 30 вересня його загальний обсяг становив 9,54 трлн грн, або $212,61 млрд. Водночас із початку року борг у гривневому еквіваленті зріс майже на 496 млрд грн.

Із 4 грудня 2026 року в Україні змінюються умови роботи підприємств під час жовтого рівня повітряної тривоги, який означає загрозу атаки дронів. Після завершення перехідного періоду для продовження роботи бізнес має забезпечити належний захист працівників і відвідувачів. Самої згоди трудового колективу вже буде недостатньо. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів № 1092 від 4 вересня 2026 року.

Верховна Рада 28 жовтня ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів.

Банківська картка, передана в чужі руки для шахрайства, може стати підставою для кримінальної відповідальності аж до позбавлення волі. Верховна Рада 28 жовтня ухвалила законопроєкт № 16013, який запроваджує окрему кримінальну відповідальність за операції з платіжними інструментами та банківськими рахунками, якщо їх використовують для шахрайства чи інших злочинів.