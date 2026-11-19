В Україні суттєво посилилася конкуренція серед охочих орендувати житло. Найбільше зростання активності зафіксували в сегменті довгострокової оренди однокімнатних квартир. Зокрема, у Чернівецькій області на одне оголошення припадає в середньому 57,3 відгука, а у Вінницькій цей показник за рік зріс майже у 6,7 раза. Про це свідчить дослідження OLX Нерухомість.

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За січень — вересень 2026 року на платформі зафіксували 76,5 млн пошукових запитів, пов'язаних із нерухомістю.

Аналітики порівняли кількість відгуків на одне оголошення у жовтні 2026 року з аналогічним періодом 2025-го в чотирьох сегментах: купівля та довгострокова оренда однокімнатних квартир, купівля й оренда приватних будинків.

Де найбільше зріс попит на оренду квартир

Найпомітніші зміни відбулися на ринку оренди однокімнатних квартир, особливо в західних областях України.

У Чернівецькій області кількість відгуків на одне оголошення зросла з 26,5 до 57,3. У Львівській області показник збільшився з 16,1 до 42, а в Тернопільській — із 13,4 до 36,7.

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Водночас найшвидше конкуренція зростала на Вінниччині: із 3,7 до 24,8 відгука на оголошення.

Регіони з найбільш помітним зростанням конкуренції за оренду однокімнатних квартир:

Зокрема, у Тернопільській області кількість відгуків зросла приблизно у 2,7 раза, у Львівській — у 2,6 раза, а в Рівненській — у 2,6 раза.

Таким чином, конкуренція за доступне орендне житло в окремих регіонах стала значно вищою, ніж рік тому.

Оренда будинків: де найбільше охочих

За даними OLX, інтерес до довгострокової оренди приватних будинків також зріс, хоча в більшості досліджених регіонів динаміка була меншою, ніж у сегменті квартир.

Найбільший приріст серед наведених областей зафіксували:

Чернівецька область — із 12,7 до 27 відгуків на оголошення.

Вінницька — із 12,5 до 24,7.

Тернопільська — із 10,4 до 22,1.

Хмельницька — із 14,2 до 24,7.

Львівська — із 10,5 до 19,2.

Водночас за кількістю відгуків на оренду будинків у жовтні лідирували інші регіони.

Найвищі показники спостерігалися в Харківській області — 37,4 відгука на одне оголошення, Кіровоградській — 36,7, Черкаській — 33,6 та Полтавській — 32.

Аналітики припускають, що зростання інтересу до приватних будинків може бути пов'язане з бажанням українців мати автономніше житло, зокрема з незалежним опаленням та можливістю встановити резервне електроживлення.

Де українці найактивніше купують квартири

На ринку купівлі житла конкуренція зростала повільніше, ніж у сегменті оренди.

У жовтні 2026 року найбільшу кількість відгуків на оголошення про продаж однокімнатних квартир зафіксували в Черкаській області — 10,2 проти 8,9 роком раніше.

Далі йдуть Кіровоградська область із показником 9,7 відгука та Чернівецька — 9,1.

Водночас зростання активності потенційних покупців спостерігалося і в інших областях:

Хмельницька — з 1,7 до 2,4 відгука.

Закарпатська — з 3,6 до 4,4.

Львівська — з 4,6 до 5,5.

Дніпропетровська — з 3,5 до 4,1.

Де найбільше цікавляться купівлею будинків

У сегменті продажу приватних будинків найвищу конкуренцію зафіксували в Черкаській області — 9,5 відгука на оголошення.

У Полтавській та Чернівецькій областях цей показник становив по 7,6, а в Кіровоградській — 7.

Найбільш помітне зростання за рік спостерігалося в західних областях.

Зокрема, у Чернівецькій області кількість відгуків збільшилася з 5,5 до 7,6, у Закарпатській — із 3,9 до 5,2, у Львівській — із 3,6 до 4,5, а в Тернопільській — із 4,7 до 5,8.

Хто сьогодні шукає житло в Україні

За результатами опитування Factum Group, проведеного у вересні 2026 року, серед потенційних покупців нерухомості 60% становлять чоловіки та 40% — жінки.

Найбільша вікова група покупців — люди від 36 до 45 років (34%). Ще 31% припадає на вікову категорію 26−35 років.

Серед потенційних орендарів 56% становлять чоловіки, а 44% — жінки. Найактивнішими є дві вікові категорії: 26−35 та 36−45 років, кожна з яких охоплює по 31%.

Відрізняється і фінансове становище шукачів житла.

Серед потенційних покупців 51% зазначили, що можуть дозволити собі товари тривалого користування, однак великі покупки для них складні.

Серед орендарів 48% повідомили, що їм вистачає коштів на їжу та одяг, але придбання товарів тривалого користування потребує значних фінансових зусиль.