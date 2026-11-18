Понад 90% ринку пасажирських перевезень в Україні перебуває «в тіні», і уряд готується жорстко це виправити. Новий законопроєкт обіцяє клієнтам тотальний контроль: від обов'язкових таксометрів і фіскальних чеків до перевірки водіїв за QR-кодом. Проте за «виведення із тіні» 200 тисяч таксистів доведеться платити саме пасажирам. «Мінфін» розібрався, як працюватимуть нові правила, та чи залишаться в Україні дешеві таксі.

За останні 12 місяців гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) принесли інвесторам 16,5% доходу, тоді як долар подорожчав на 8,5%, а банківські депозити після сплати податків додали стільки ж. За цей самий період інфляція в Україні становила 11%. Такі дані навів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у своєму Telegram-каналі 18 листопада. Його розрахунки показують, який із популярних інструментів заощадження продемонстрував найкращий результат за рік.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликав Україну прискорити реформи податкової системи, енергетичного сектору, пенсійного забезпечення та боротьби з корупцією. Виконання взятих зобов'язань є важливим для розблокування міжнародного фінансування та збереження макроекономічної стабільності. Про це йдеться у заяві керівника місії МВФ Гевіна Грея від 16 листопада.

Україна ризикує не виконати європейські вимоги для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), навіть якщо Верховна Рада остаточно ухвалить відповідний закон. Причиною можуть стати поправки, які не відповідатимуть нормам ЄС. Про це 17 листопада заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час круглого столу «Слідкуй за грошима: коли українці отримають фінансовий безвіз?», пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Україні доведеться віддати майже $180 млрд за зовнішніми боргами до 2062 року. Найбільші суми припадають на 2029−2036 роки: за цей восьмирічний період країна має виплатити $75,6 млрд, тобто 42% усіх запланованих платежів. Такий графік на основі даних Мінфіну оприлюднив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.