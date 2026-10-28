Держборг України зріс майже на 500 млрд грн із початку року: скільки тепер винна держава

У вересні 2026 року державний та гарантований державою борг України скоротився на 64,68 млрд грн, або на 0,67%. Станом на 30 вересня його загальний обсяг становив 9,54 трлн грн, або $212,61 млрд. Водночас із початку року борг у гривневому еквіваленті зріс майже на 496 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Із початку року борг у гривневому еквіваленті зріс

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Як змінився держборг у вересні

За даними Мінфіну, станом на 30 вересня 2026 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу становила 9 538,35 млрд грн (187,29 млрд євро, або $212,61 млрд).

Зокрема:

Державний зовнішній борг — 7 291,21 млрд грн (76,44% загальної суми).

Державний внутрішній борг — 1 995,93 млрд грн (20,93%).

Гарантований державою борг — 251,20 млрд грн (2,63%), з яких 190,68 млрд грн припадає на зовнішні зобов'язання, а 60,52 млрд грн — на внутрішні.

Структура державного та гарантованого боргу на 30 вересня 2026 року

Порівняно із серпнем загальна сума боргу скоротилася на 64,68 млрд грн та на $2,94 млрд у доларовому еквіваленті. Водночас у євро борг збільшився на 2,19 млрд євро.

Основне скорочення відбулося за рахунок зменшення державного зовнішнього боргу на 50,50 млрд грн. Внутрішній борг скоротився на 7,43 млрд грн, а гарантований державою — на 6,75 млрд грн.

Як змінився борг із початку року

Попри скорочення у вересні, за дев'ять місяців 2026 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 495,67 млрд грн у гривневому еквіваленті.

Основний приріст припав на зовнішній борг, який зріс на 492,43 млрд грн.

Водночас гарантований державою борг із початку року скоротився на 25,48 млрд грн, або на 9,2%, — із 276,68 млрд грн до 251,20 млрд грн. Його частка в загальному борговому портфелі зменшилася з 3,06% до 2,63%.

У Мінфіні пояснюють, що на боргову динаміку впливають залучення зовнішнього фінансування, погашення зобов'язань і валютні коливання.

Кому Україна винна найбільше

Найбільша частка державного боргу припадає на фінансування від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — 66,4%, або 6,33 трлн грн.

Найбільшим кредитором України залишається Європейський Союз, на який припадає 3,67 трлн грн, або 38,44% загального боргу.

Зокрема, 887,18 млрд грн становить позика ЄС у межах механізму ERA. Її погашення передбачене за рахунок доходів від заморожених російських суверенних активів, а не коштів державного бюджету України.

У валютній структурі боргу найбільшу частку займає євро — 44,18%. На долар США припадає 23,66%, гривню — 20,03%, спеціальні права запозичення МВФ — 8,91%.

Скільки коштує Україні обслуговування боргу

Станом на кінець вересня середньозважена вартість державного боргу становила 4,44% проти 4,37% у серпні.

Середньозважений строк до погашення скоротився з 13,05 до 12,87 року.

У Мінфіні зазначають, що довгострокове пільгове фінансування від міжнародних партнерів дозволяє знижувати ризики рефінансування та обмежувати боргове навантаження.

Скільки держава залучила від продажу ОВДП

У вересні Міністерство фінансів провело 11 аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за результатами яких залучило до бюджету 18,8 млрд грн.

Крім того, 23 вересня відбувся аукціон з обміну облігацій із погашенням у жовтні 2026 року на папери з погашенням у лютому 2029 року. Обсяг задоволених заявок становив 11,5 млрд грн, а середньозважена дохідність — 12,17%.

Загалом за січень — вересень 2026 року обсяг операцій із розміщення та обміну ОВДП становив 373,9 млрд грн.

За підсумками другого кварталу 2026 року співвідношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП становило 92%. Цей показник розраховано без урахування позики ЄС за механізмом ERA.