Україна посіла друге місце серед найбільших криптовалютних ринків Східної Європи за обсягом операцій. За період із липня 2025 року до червня 2026 року криптоактивність у країні оцінюється у $128,3 млрд, що на 0,2% більше, ніж за попередній аналогічний період. Про це свідчить дослідження аналітичної компанії Chainalysis, оприлюднене 17 листопада, пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Водночас Україна стала одним із головних напрямків міжнародних переказів у стейблкоїнах. За рік на українські криптогаманці з-за кордону надійшло $12 млрд у таких активах.

Які країни мають найбільші крипторинки

За даними Chainalysis, найбільшим криптовалютним ринком Східної Європи залишається росія з обсягом операцій $284,1 млрд. Проте за рік криптоактивність у країні скоротилася на 14,7%.

Україна посіла другу позицію, випередивши Польщу, Чехію та Румунію.

П'ятірка найбільших крипторинків Східної Європи:

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Загалом обсяг криптовалютної економіки Східної Європи за досліджуваний період скоротився на 7,9% — із $697,1 млрд до $642,1 млрд.

Це найгірша динаміка серед восьми регіонів світу, які досліджувала Chainalysis. Для порівняння, глобальний показник знизився лише на 1,6%.

Водночас позитивну динаміку продемонстрували лише чотири країни регіону: Білорусь, Молдова, Болгарія та Україна.

Україна отримала $12 млрд у стейблкоїнах

Одним із головних висновків дослідження стало зростання ролі України як напрямку транскордонних криптовалютних переказів.

За підрахунками Chainalysis, протягом року обсяг міжнародних переказів у стейблкоїнах безпосередньо між криптогаманцями, які надходили в Україну, досяг $12 млрд.

Із цієї суми $2,41 млрд припало на роздрібні P2P-перекази обсягом до $10 тисяч за одну операцію.

Стейблкоїни — це криптоактиви, вартість яких зазвичай прив'язана до стабільного орієнтира, наприклад долара США. Завдяки цьому їх використовують не лише для торгівлі криптовалютами, а й для міжнародних розрахунків і переказів.

Аналітики Chainalysis пов'язують значні обсяги транскордонних переказів з українською діаспорою та громадянами, які виїхали за кордон через повномасштабну війну.

Звідки в Україну переказують найбільше криптовалюти

Україна стала головним напрямком роздрібних P2P-переказів у стейблкоїнах для 16 із 21 дослідженого ринку, де обсяг вихідних операцій такого типу становив щонайменше $5 млн.

Для 19 із цих 21 ринку Україна увійшла до трійки найбільших напрямків переказів.

Зокрема, на українські криптогаманці припала така частка вихідних роздрібних P2P-переказів у стейблкоїнах:

Ці показники відображають частку України в переказах із кожної окремої країни, а не частку цих країн у загальному обсязі коштів, отриманих українськими гаманцями.

Chainalysis також дослідила зв'язок між чисельністю українців за кордоном та обсягами криптовалютних переказів.

З'ясувалося, що країни з більшою українською діаспорою загалом надсилають більше коштів у стейблкоїнах до України.

Зокрема, Канада стала найбільшим джерелом невеликих переказів, схожих за характером на грошові перекази фізичних осіб: їхній обсяг становив $359 млн.

Що відбувається з крипторинком Європи

Попри загальне скорочення криптоактивності у Східній Європі, невеликі транзакції та альтернативні способи обміну криптовалют продовжують розвиватися.

За даними Chainalysis, обсяг роздрібних переказів на криптосервіси зріс на 8,3%, тоді як обсяги великих переказів скоротилися.

Окремо аналітики відзначили Польщу, де обсяг операцій через криптовалютні банкомати зріс на 120%. Близько 90% таких операцій припадало на стейблкоїни.

У Chainalysis пояснюють, що поведінка користувачів змінюється під впливом війни, транскордонних фінансових потреб, податкових змін і регуляторної невизначеності.

Для України результати дослідження свідчать про високу активність користувачів криптовалют і значну роль стейблкоїнів у транскордонних переказах.

При цьому оцінка крипторинку в $128,3 млрд відображає обсяг криптовалютних операцій, а не вартість криптоактивів, що належать українцям, чи обсяг надходжень до державного бюджету.