У вересні 2026 року експорт українських ІТ-послуг становив $552 млн, що на $2 млн, або 0,4%, менше, ніж у серпні. У річному вимірі показник скоротився на 0,9%. Водночас за дев'ять місяців ІТ-галузь принесла Україні понад $5 млрд експортної виручки. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані Національного банку України.

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Як змінився ІТ-експорт

У серпні 2026 року експорт комп'ютерних послуг становив $554 млн, а у вересні знизився до $552 млн.

Порівняно з аналогічним місяцем минулого року також зафіксовано скорочення. У вересні 2025 року Україна експортувала ІТ-послуг на $557 млн. Отже, за рік показник зменшився на $5 млн, або 0,9%.

Водночас загальна динаміка за дев'ять місяців залишається позитивною.

За січень — вересень 2026 року експорт ІТ-послуг приніс Україні $5,016 млрд проти $4,862 млрд за аналогічний період минулого року.

Таким чином, за рік експортна виручка галузі збільшилася на $154 млн, або на 3,2%.

За підсумками третього кварталу обсяг ІТ-експорту становив $1,67 млрд. Це на 1,3% більше, ніж за третій квартал 2025 року, але на 1,5% менше порівняно з другим кварталом 2026-го.

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Хто найбільше купує українські ІТ-послуги

Найбільшим ринком збуту українських ІТ-послуг залишаються США. У вересні експорт у цю країну становив $207 млн — близько 37,5% загального місячного показника.

До десятки найбільших торговельних партнерів також увійшли Кіпр, Велика Британія, Мальта та Естонія.

Топ-10 країн за обсягом українського ІТ-експорту у вересні 2026 року:

Загалом на ці десять країн припало близько $448 млн, або понад 81% вересневого експорту ІТ-послуг.

Яку частку ІТ займає в експорті послуг

За даними НБУ, загальний експорт послуг України у вересні 2026 року становив $1,407 млрд.

Із цієї суми $552 млн забезпечила ІТ-галузь. Таким чином, частка комп'ютерних послуг становила 39,23% загального експорту послуг.

Попри незначне скорочення ІТ-експорту, загальна експортна виручка від послуг у вересні збільшилася на $40 млн, або на 2,93%, порівняно із серпнем.

Які перспективи має українська ІТ-галузь

За словами Гетманцева, український ІТ-сектор зберігає позиції попри складні умови роботи, однак для подальшого зростання необхідно розвивати нові напрями.

Одним із перспективних сегментів він назвав оборонні технології (Defence Tech), у яких можуть застосовуватися компетенції українських ІТ-фахівців.

Зокрема, депутат звернув увагу на спеціальний правовий режим Defence City, створений для підтримки оборонних виробників, залучення інвестицій та масштабування виробництва.

За даними Міністерства оборони, до Defence City входять 63 українські підприємства.

Для резидентів передбачені податкові й митні стимули, можливості релокації виробництва та інші інструменти підтримки.

Гетманцев наголосив, що важливо не лише створювати технологічні розробки, а й перетворювати їх на готову продукцію для українського війська з перспективою подальшого виходу на міжнародні ринки.