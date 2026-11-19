У жовтні 2026 року українці придбали 152 об'єкти житлової нерухомості в Туреччині, посівши четверте місце серед іноземних покупців. Лідерами залишаються громадяни росії, які купили втричі більше житла. Про це свідчать дані Турецького статистичного інституту (TÜİK) , оприлюднені 17 листопада.

У жовтні 2026 року українці придбали 152 об'єкти житлової нерухомості в Туреччині

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У жовтні іноземцям продали 2 259 житлових об'єктів, що на 0,9% більше, ніж за аналогічний місяць 2025 року. Частка іноземців становила 1,7% від загального обсягу продажів житла в країні.

Водночас загальний ринок нерухомості Туреччини продемонстрував суттєве скорочення: кількість угод зменшилася на 23,3% у річному вимірі — до 131 072.

Хто найбільше купує нерухомість у Туреччині

За підсумками жовтня 2026 року найбільшими покупцями житла серед іноземців стали громадяни:

Українці опинилися на четвертій позиції, поступившись покупцям із росії, Ірану та Іраку. Водночас вони випередили громадян Німеччини, які придбали 123 об'єкти.

За весь 2025 рік українці купили в Туреччині 1 541 житловий об'єкт. Для порівняння, громадяни росії придбали 3 649 об'єктів, а Ірану — 1 878.

Де іноземці найчастіше купують житло

Найпопулярнішим напрямком залишається Стамбул. У жовтні іноземці придбали там 898 житлових об'єктів.

Друге місце посіла Анталія із 752 угодами, третє — Мерсін, де продали 153 об'єкти. Далі йдуть Анкара (95) та Ялова (55).

На Стамбул та Анталію разом припало близько 73% усіх продажів нерухомості іноземним громадянам.

Продажі житла іноземцям скоротилися майже втричі від піку

Попри невелике зростання в жовтні, загалом попит іноземців на турецьку нерухомість залишається значно нижчим за рекордні показники попередніх років.

У 2022 році іноземці придбали 67 490 житлових об'єктів — це був історичний максимум. У 2025 році кількість угод скоротилася до 21 534, тобто приблизно на 68% порівняно з піковим роком.

За січень — жовтень 2026 року іноземцям продали 17 567 житлових об'єктів, що на 3,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Чому іноземці стали менше купувати нерухомість

Серед факторів, які могли вплинути на скорочення попиту, — посилення міграційних правил, подорожчання нерухомості та зміни умов отримання турецького громадянства через інвестиції.

Зокрема, у 2022 році Туреччина підвищила мінімальну вартість нерухомості для участі у програмі отримання громадянства через інвестиції до $400 тис.

Додатковим стримувальним фактором стали обмеження щодо отримання дозволів на проживання через володіння нерухомістю в окремих районах країни.

Попри це, Стамбул та Анталія залишаються основними центрами попиту з боку іноземних покупців. Водночас їхня частка в загальному обсязі угод невелика, тому ситуація на турецькому ринку житла дедалі більше залежить від внутрішнього попиту та економічних умов у країні.