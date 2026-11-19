В Україні пропонують обмежити штрафи за технічні помилки у фіскальних чеках реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО). Замість санкцій у розмірі 100−150% вартості проданого товару підприємці за певних умов сплачуватимуть не більше однієї мінімальної зарплати за всі однотипні порушення, виявлені під час перевірки. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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Відповідну поправку народний депутат запропонував до законопроєкту № 16036, який готується до другого читання.

Які штрафи діють зараз

За словами Гетманцева, однією з найбільш болючих проблем для підприємців залишаються значні штрафи за помилки в обов'язкових реквізитах фіскальних чеків.

Зокрема, якщо через недоліки оформлення документ не визнається належним розрахунковим документом, до бізнесу можуть застосовувати фінансові санкції, передбачені законом про РРО.

За відповідні порушення встановлено штрафи:

100% вартості проданих із порушенням товарів або послуг — за перше порушення;

150% вартості — за кожне наступне.

Гетманцев звернув увагу, що такі санкції можуть застосовуватися навіть у випадках, коли підприємець провів усю виручку через РРО, а технічна неточність не заважає визначити, за що саме покупець заплатив.

На думку депутата, відповідальність має відповідати характеру порушення, а не перетворюватися на непропорційне покарання за технічні помилки.

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Як пропонують змінити штрафи

Гетманцев пропонує встановити граничний розмір фінансових санкцій — не більше однієї мінімальної заробітної плати за всі однотипні порушення, виявлені під час однієї перевірки.

У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 грн. Отже, за її нинішнього розміру запропонована верхня межа штрафу дорівнювала б 8 647 грн.

Водночас нове обмеження діятиме не для всіх порушень. Для його застосування необхідно одночасно виконати такі умови:

Помилки в чеках не перешкоджають ідентифікації продавця, товару та суми операції.

Розрахунок проведено через РРО або ПРРО на повну суму.

Інформацію про операцію належним чином передано до Державної податкової служби.

Таким чином, ідеться саме про технічні недоліки у фіскальних чеках, а не про звільнення від відповідальності за приховування виручки, непроведення продажів через касу чи інші суттєві порушення.

Коли можуть змінити правила

Відповідні зміни запропоновано до законопроєкту № 16036, зареєстрованого у Верховній Раді 4 вересня 2026 року.

Основна мета документа — імплементація положень європейської директиви ATAD щодо протидії ухиленню від сплати податків, зокрема правил обмеження процентних витрат компаній.

13 жовтня парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні.

18 листопада профільний парламентський комітет рекомендував Верховній Раді прийняти документ у другому читанні та в цілому.

Однак запропоноване обмеження штрафів за помилки в чеках ще не набрало чинності. Остаточні правила залежатимуть від редакції закону, яку підтримає парламент.

Що з бодікамерами під час податкових перевірок

Окремо Гетманцев знову порушив питання застосування податківцями бодікамер під час перевірок.

Раніше депутат закликав ДПС зробити їх використання обов'язковим, щоб забезпечити прозорість контрольних заходів і зменшити корупційні ризики.

За його словами, відсутність обов'язкової відеофіксації перевірок знижує ефективність такого інструменту.

Новою ініціативою щодо штрафів депутат також розраховує зменшити можливості для зловживань під час перевірок та захистити підприємців, які належним чином проводять розрахункові операції.