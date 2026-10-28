З 4 грудня бізнесу заборонять працювати під час тривоги без укриття: нові правила

Із 4 грудня 2026 року в Україні змінюються умови роботи підприємств під час жовтого рівня повітряної тривоги, який означає загрозу атаки дронів. Після завершення перехідного періоду для продовження роботи бізнес має забезпечити належний захист працівників і відвідувачів. Самої згоди трудового колективу вже буде недостатньо. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів № 1092 від 4 вересня 2026 року.

З 4 грудня бізнесу заборонять працювати під час тривоги

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Необхідність підготуватися до нових вимог також підтвердило Міністерство економіки та довкілля.

Кого стосуватимуться нові правила

Вимоги поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форми власності. Зокрема, йдеться про магазини, торговельні центри, офіси, виробничі підприємства та ФОП із найманими працівниками.

До 4 грудня діє тримісячний перехідний період, протягом якого підприємства без належного укриття можуть підготувати приміщення до нових умов.

Після його завершення підприємствам необхідно буде мати доступне захисне рішення, що відповідає встановленим вимогам.

Як бізнес може забезпечити роботу під час тривоги

Варіант 1. Власне укриття

Підприємство може продовжувати діяльність, якщо в будівлі або на прилеглій території є захисна споруда, постійне чи тимчасове укриття для персоналу та відвідувачів.

Також допускається робота у спорудах подвійного призначення, які можуть використовуватися для захисту людей.

Для основних приміщень захисних споруд у громадських будівлях передбачена норма площі щонайменше 0,6 кв. м на одну особу.

Один із можливих способів облаштування захисту — встановлення посиленого укриття відповідно до постанови КМУ № 1286 від 15 жовтня 2026 року.

Варіант 2. Безпечний простір у будівлі

Підприємства, які не можуть облаштувати повноцінне укриття, у передбачених законодавством випадках можуть використовувати безпечний простір усередині будівлі.

Це найбільш захищена зона, визначена на підставі інженерних розрахунків.

Водночас звичайне приміщення без вікон не вважається автоматично безпечним простором. Його придатність необхідно обґрунтувати відповідними розрахунками.

Для орендарів це означає необхідність узгодження рішення з власником або балансоутримувачем будівлі.

Варіант 3. Укриття поблизу підприємства

Ще одним можливим рішенням є використання доступного укриття поряд із місцем роботи.

У наведених роз'ясненнях зазначені такі радіуси пішохідної доступності:

до 300 метрів — у багатоповерховій забудові;

до 500 метрів — у малоповерховій забудові.

Водночас важливо перевірити місткість укриття з урахуванням максимальної кількості працівників і відвідувачів, зокрема у вихідні та святкові дні.

Підприємству також доцільно письмово погодити можливість користування укриттям із його балансоутримувачем.

Що буде, якщо підприємство не має укриття

Якщо до 4 грудня бізнес не забезпечить необхідні умови захисту людей, роботу під час жовтого рівня повітряної тривоги доведеться припиняти.

За можливості працівників можна переводити на дистанційну роботу.

Якщо простій виник через виробничу ситуацію, небезпечну для життя чи здоров'я працівника, не з його вини, законодавство передбачає збереження середнього заробітку.

Водночас за червоного рівня загрози, що означає ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову атаку, робота має зупинятися.

Які ще обов'язки матиме бізнес

Постанова також передбачає обов'язкове інформування працівників і відвідувачів про наявність укриття або безпечного простору.

Для цього на входах, зовнішніх стінах будівель або огорожах необхідно розміщувати інформаційні таблички розміром 100×60 см із відповідним повідомленням про забезпеченість об'єкта захистом.

Крім того, підприємство повинно визначити порядок дій персоналу під час повітряної тривоги та забезпечити своєчасне оповіщення людей.

Таким чином, з 4 грудня можливість працювати під час дронової загрози залежатиме насамперед від фактичної наявності належного захисту, а не лише від погодження працівників.