У жовтні 2026 року український автопарк поповнили 4,7 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Укравтопром».
19 листопада 2026, 11:37
Попит на дизельні авто в Україні впав на 22%: названо найпопулярніші моделі
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Із загальної кількості зареєстрованих дизельних автомобілів:
- 1,2 тис. — нові авто. Це на 16% менше, ніж у жовтні 2025 року.
- 3,5 тис. — вживані авто, ввезені з-за кордону. Їхня кількість скоротилася на 23% у річному вимірі.
Таким чином, на імпортовані вживані автомобілі припало близько 74% усіх реєстрацій дизельних легковиків.
Найпопулярніші нові дизельні автомобілі
Лідером серед нових дизельних легковиків став Volkswagen Touareg, який обрали 184 покупці.
До п'ятірки найпопулярніших моделей увійшли:
- Volkswagen Touareg — 184 авто.
- Renault Duster — 147 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 120 авто.
- Skoda Kodiaq — 114 авто.
- Volkswagen Tiguan — 97 авто.
Які вживані дизельні авто купують українці
Серед імпортованих дизельних автомобілів із пробігом найбільшим попитом користувався Renault Megane — 302 реєстрації.
До топ-5 увійшли:
- Renault Megane — 302 авто.
- Skoda Octavia — 269 авто.
- Nissan Qashqai — 238 авто.
- Volkswagen Passat — 179 авто.
- Hyundai Santa Fe — 161 авто.
Попри скорочення реєстрацій, вживані дизельні легковики залишаються основною частиною цього сегмента українського авторинку.
Джерело: Мінфін
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