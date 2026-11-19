Касові видатки загального фонду державного бюджету України за січень-жовтень 2026 року становили 3,6 трлн грн. Із цієї суми 2,17 трлн грн, або 60,3%, спрямували на безпеку й оборону. Водночас виконання бюджетного плану за видатками за цей період становило 95%, що означає недофінансування запланованих витрат на 192 млрд грн. Депутатка Ніна Южаніна звернула увагу на необхідність пояснити, які саме бюджетні видатки залишилися невиконаними.

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За її даними, за січень-жовтень 2026 року виконання плану загального фонду держбюджету за доходами становило 86% — недоотримано понад 442 млрд грн. За видатками план виконано на 95%, що відповідає відставанню на 192 млрд грн.

Саме щодо цієї суми, на думку депутатки, Мінфін має надати детальні пояснення: які видатки не профінансували, чому це сталося та як ситуація вплине на виконання бюджету до кінця року.

На що витрачає гроші державний бюджет

За даними Мінфіну, загальні касові видатки загального фонду за десять місяців зросли на 432,5 млрд грн, або 13,7%, порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Найбільша частина коштів спрямована на безпеку й оборону — 2,17 трлн грн, або 60,3% усіх видатків загального фонду.

Серед інших основних напрямів фінансування:

1,331 трлн грн — оплата праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями;

592,7 млрд грн — соціальне забезпечення, зокрема пенсії, допомоги та стипендії;

514 млрд грн — субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам і організаціям;

506,5 млрд грн — оплата товарів і послуг;

305,8 млрд грн — обслуговування державного боргу;

244,2 млрд грн — трансферти місцевим бюджетам.



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Чому важливо з'ясувати, куди не спрямували 192 млрд грн

До завершення 2026 року залишається близько півтора місяця, а парламент уже працює над бюджетом на наступний рік. За таких умов фактичне виконання бюджету поточного року є важливим орієнтиром для планування доходів, видатків і дефіциту у 2027 році.

Ніна Южаніна наголошує, що без цілісної картини виконання бюджету та врахування реального стану економіки й державних фінансів планування наступного року може бути недостатньо обґрунтованим.

Водночас сам факт відставання від плану на 192 млрд грн не означає, що ці кошти були втрачені або незаконно використані. Йдеться про різницю між плановими та фактичними касовими видатками. Для оцінки причин необхідно деталізувати, за якими бюджетними програмами виникло відставання, чи є воно тимчасовим і чи планують відповідні видатки провести до кінця року.

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