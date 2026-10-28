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28 жовтня 2026, 12:38

Рада ухвалила держбюджет-2027 у першому читанні

Верховна Рада 28 жовтня ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Верховна Рада 28 жовтня ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2027 рік.
Верховна Рада 28 жовтня ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2027 рік.
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Які правки погодили

За словами Железняка, його правка № 1279 про підвищення зарплат військовим врахована у бюджеті на 2027 рік.

Крім того, в бюджеті врахована правка про заборону фінансування «Кешбеку».

Напередодні, 27 жовтня, парламент підтримав за основу проєкт постанови про Бюджетні висновки. Тоді рішення підтримали 232 депутати. Документ містить 90 пропозицій, які бюджетний комітет сформував за результатами розгляду 5236 депутатських поправок.

В свою чергу прем'єр-міністр Сергій Корецький після голосування Бюджету подякував депутатам:

«Дякую народним депутатам за спільну роботу та підтримку проєкту Бюджету на 2027 рік у першому читанні.

Це Бюджет, який враховує реалії повномасштабної війни та ключові потреби держави на наступний рік.

Передусім це необхідне фінансування безпеки й оборони, збереження фінансової стійкості та виконання важливих соціальних зобов’язань перед людьми.

Уряд опрацює Бюджетні висновки Парламенту та підготує проєкт до другого читання", — написав він.

Що далі

Після першого читання проєкт державного бюджету передадуть Кабінету Міністрів для доопрацювання з урахуванням бюджетних висновків парламенту.

За попереднім графіком, друге читання та остаточне ухвалення держбюджету-2027 заплановані на 23−26 листопада.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+45
Pasha1233
Pasha1233
28 жовтня 2026, 12:54
#
Рада відхилила обмеження зарплат надепів та чиновників на рівні 80 тис. грн
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 жовтня 2026, 13:00
#
Обьясняю «экспертам» !!!
Как говорят на «пальцах»!!!
Пока алгоритм начисления зарплат, пенсий. и пожизненного обеспечения определенной группы гос служащих прописан!!! в профильных Законах, ограничение этих выплат будет обжаловано в Судах!!!
Что происходит уже не первый год!!!

Ну и можете поблагодарить «группу» реформаторов, которые принимали эти Законы!!!

…ну, а если не понимаете самого механизма профильных Законов. лучше не пишите маячню!!!
+
+30
timion
timion
28 жовтня 2026, 13:13
#
Суды могут принимать решения в польху государтсва, а не чиновникуов если вы не знаете. имели опыт оскарження пенсии? не все работает как в законах
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 жовтня 2026, 13:20
#
Идите этот БРЕД рассказывайте другим!!!
Вы уже «отличились» определением числа гос служащих по фотографиям!!!
Опять решили написать очередную маячню!!!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 жовтня 2026, 12:54
#
Ну вот опять!!!
Уважаемая редакция даже не проверила то что этот депутат написал!!!
1 Какую именно правку принял комитете ВР?
2 На какую сумму подняли выплаты?

Что уважаемая редакция имея в штате таких серьезных экономических обозревателей не может провести, хотя бы . поверхностный анализ этой «депутатской инициативы» .

Понимаю, главная цель это реклама депутата которого финансирует томаш фиала (он же, фиала. хозяин «минфина»)
+
+15
Pasha1233
Pasha1233
28 жовтня 2026, 12:55
#
Військові 4-й чи 5-й рік без підвищення, натомість всім тиловим силовикам шалені підвищення?
Https://www.facebook.com/mezha.anticor/posts/бюджет-нацполіції-у-2027-році-зросте-на-36-млрд-грнмежа-проаналізувала-як-у-проє/122213990984342653/
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 жовтня 2026, 13:03
#
Пока на сайте «Минфин» Украины. не будет публикации принятого ВР и подписанного Президентом Закона о Бюджете на 2027 год (с со всеми таблицами и «додатками»)

Все приведенные цифры это или брехня или заранее продуманная акция дискредитации как и ВР и всего института власти Украины.
+
+30
Ivavita
Ivavita
28 жовтня 2026, 13:37
#
Зелена влада вже давно себе показала. Її дії чи бездіяльність виглядають як: «заранее продуманная акция дискредитации как и ВР и всего института власти Украины»
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 жовтня 2026, 13:44
#
У вас есть редакция ПРИНЯТОГО бюджета? Да или Нет?
Если нет. то лучше помолчать!
+
+90
Romanenkas17
Romanenkas17
28 жовтня 2026, 14:06
#
Інститут влади корумпований, тримається зубами за війну, бо після війни будуть питання — «вова, де мільярди»…
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