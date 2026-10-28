Рада ухвалила держбюджет-2027 у першому читанні

Верховна Рада 28 жовтня ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Верховна Рада 28 жовтня ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2027 рік.

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Які правки погодили

За словами Железняка, його правка № 1279 про підвищення зарплат військовим врахована у бюджеті на 2027 рік.

Крім того, в бюджеті врахована правка про заборону фінансування «Кешбеку».

Напередодні, 27 жовтня, парламент підтримав за основу проєкт постанови про Бюджетні висновки. Тоді рішення підтримали 232 депутати. Документ містить 90 пропозицій, які бюджетний комітет сформував за результатами розгляду 5236 депутатських поправок.

В свою чергу прем'єр-міністр Сергій Корецький після голосування Бюджету подякував депутатам:

«Дякую народним депутатам за спільну роботу та підтримку проєкту Бюджету на 2027 рік у першому читанні.

Це Бюджет, який враховує реалії повномасштабної війни та ключові потреби держави на наступний рік.

Передусім це необхідне фінансування безпеки й оборони, збереження фінансової стійкості та виконання важливих соціальних зобов’язань перед людьми.

Уряд опрацює Бюджетні висновки Парламенту та підготує проєкт до другого читання", — написав він.

Що далі

Після першого читання проєкт державного бюджету передадуть Кабінету Міністрів для доопрацювання з урахуванням бюджетних висновків парламенту.

За попереднім графіком, друге читання та остаточне ухвалення держбюджету-2027 заплановані на 23−26 листопада.