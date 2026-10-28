Верховна Рада 28 жовтня ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Рада ухвалила держбюджет-2027 у першому читанні
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Які правки погодили
За словами Железняка, його правка № 1279 про підвищення зарплат військовим врахована у бюджеті на 2027 рік.
Крім того, в бюджеті врахована правка про заборону фінансування «Кешбеку».
Напередодні, 27 жовтня, парламент підтримав за основу проєкт постанови про Бюджетні висновки. Тоді рішення підтримали 232 депутати. Документ містить 90 пропозицій, які бюджетний комітет сформував за результатами розгляду 5236 депутатських поправок.
В свою чергу прем'єр-міністр Сергій Корецький після голосування Бюджету подякував депутатам:
«Дякую народним депутатам за спільну роботу та підтримку проєкту Бюджету на 2027 рік у першому читанні.
Це Бюджет, який враховує реалії повномасштабної війни та ключові потреби держави на наступний рік.
Передусім це необхідне фінансування безпеки й оборони, збереження фінансової стійкості та виконання важливих соціальних зобов’язань перед людьми.
Уряд опрацює Бюджетні висновки Парламенту та підготує проєкт до другого читання", — написав він.
Що далі
Після першого читання проєкт державного бюджету передадуть Кабінету Міністрів для доопрацювання з урахуванням бюджетних висновків парламенту.
За попереднім графіком, друге читання та остаточне ухвалення держбюджету-2027 заплановані на 23−26 листопада.
Коментарі - 10
Как говорят на «пальцах»!!!
Пока алгоритм начисления зарплат, пенсий. и пожизненного обеспечения определенной группы гос служащих прописан!!! в профильных Законах, ограничение этих выплат будет обжаловано в Судах!!!
Что происходит уже не первый год!!!
Ну и можете поблагодарить «группу» реформаторов, которые принимали эти Законы!!!
…ну, а если не понимаете самого механизма профильных Законов. лучше не пишите маячню!!!
Вы уже «отличились» определением числа гос служащих по фотографиям!!!
Опять решили написать очередную маячню!!!
Уважаемая редакция даже не проверила то что этот депутат написал!!!
1 Какую именно правку принял комитете ВР?
2 На какую сумму подняли выплаты?
Что уважаемая редакция имея в штате таких серьезных экономических обозревателей не может провести, хотя бы . поверхностный анализ этой «депутатской инициативы» .
Понимаю, главная цель это реклама депутата которого финансирует томаш фиала (он же, фиала. хозяин «минфина»)
Https://www.facebook.com/mezha.anticor/posts/бюджет-нацполіції-у-2027-році-зросте-на-36-млрд-грнмежа-проаналізувала-як-у-проє/122213990984342653/
Все приведенные цифры это или брехня или заранее продуманная акция дискредитации как и ВР и всего института власти Украины.
Если нет. то лучше помолчать!