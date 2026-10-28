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28 жовтня 2026, 16:35

ВР ухвалила новий закон: «здав» картку для шахрайства — ризикуєш потрапити за грати на строк до 8 років

Банківська картка, передана в чужі руки для шахрайства, може стати підставою для кримінальної відповідальності аж до позбавлення волі. Верховна Рада 28 жовтня ухвалила законопроєкт № 16013, який запроваджує окрему кримінальну відповідальність за операції з платіжними інструментами та банківськими рахунками, якщо їх використовують для шахрайства чи інших злочинів.

Банківська картка, передана в чужі руки для шахрайства, може стати підставою для кримінальної відповідальності аж до позбавлення волі.
Штрафи та тюрма за операції з чужими картками: Рада ухвалила закон проти «дропів». Фото: Pexels
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За повторні порушення або дії організованої групи передбачено ув’язнення. Максимальний строк за окремими складами правопорушень сягає восьми років.

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За що каратимуть «дропів»

Закон запроваджує окрему кримінальну відповідальність за передачу, придбання, зберігання та інше набуття платіжних інструментів, облікових даних і доступу до банківських рахунків, якщо це роблять для шахрайства або іншого кримінального правопорушення.

Йдеться про так званих «дропів» — людей, чиї банківські картки, рахунки або дані для доступу до банкінгу використовують у незаконних схемах. Нові норми мають охопити не лише безпосередніх виконавців шахрайства, а й тих, хто забезпечує такі схеми платіжними інструментами та доступом до рахунків.

Для цього Кримінальний кодекс доповнюють новою статтею 200¹.

Які штрафи та строки ув’язнення передбачені

Покарання залежатиме від характеру дій і обставин правопорушення.

За передачу платіжного інструменту, облікових даних або доступу до рахунку чи електронного гаманця для вчинення кримінального правопорушення передбачений штраф від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За придбання, зберігання, передачу чи збут платіжних інструментів та інших засобів доступу до рахунків для використання в незаконних схемах загрожуватиме штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

За повторне правопорушення або дії організованої групи передбачений штраф від 5000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Окремо закон визначає покарання за повторні дії, передбачені частинами першою та другою нової статті, якщо їх вчинила група осіб за попередньою змовою. У такому разі строк ув’язнення становитиме від чотирьох до шести років.

Що зміниться у відповідальності за платіжне шахрайство

Закон також розширює дію статті 200 Кримінального кодексу, яка встановлює відповідальність за незаконні операції з платіжними інструментами та засобами доступу до рахунків.

Оновлена редакція охоплюватиме платіжні інструкції, електронні гаманці, електронні гроші, індивідуальну облікову інформацію та інші засоби доступу до банківських і платіжних рахунків. Кримінальну відповідальність передбачено, зокрема, за незаконне заволодіння такими засобами шляхом обману або зловживання довірою.

За правопорушення, передбачені цією статтею, залежно від обставин застосовуватимуть штрафи, обмеження волі або позбавлення волі. За повторні дії чи правопорушення, вчинені за попередньою змовою групою осіб, передбачене ув’язнення на строк від п’яти до восьми років.

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До відповідальності зможуть притягувати й компанії

Закон розширює підстави для застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб. Це стосується випадків, коли уповноважена особа вчиняє правопорушення, передбачене статтею 200 або 200¹ Кримінального кодексу, від імені та в інтересах компанії.

Зміни торкаються й порядку розслідування таких справ. Провадження за новою статтею 200¹ розслідуватиме орган, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого належить правопорушення, у якому використали відповідні платіжні інструменти, облікові дані чи доступ до рахунків.

Закон наближає українське законодавство до норм ЄС

Документ спрямований на імплементацію Директиви Європейського Союзу 2019/713 про боротьбу з шахрайством і підробкою безготівкових платіжних засобів.

Закон має посилити кримінально-правові механізми протидії незаконному використанню банківських карток, рахунків, електронних гаманців та даних для доступу до них. Він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як закон про «дропів» змінює кримінальну відповідальність

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 7 жовтня рекомендував ухвалити законопроєкт № 16013 у другому читанні та в цілому. Документ передбачає запровадження окремої відповідальності за операції з платіжними інструментами й доступом до рахунків для шахрайства або інших злочинів.

Законопроєкт має наблизити українське законодавство до вимог директиви ЄС щодо боротьби з шахрайством і підробленням безготівкових платіжних засобів.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
28 жовтня 2026, 17:06
#
Алексей, диви як добре що тобі Моно заблокував картку ще тоді коли це не було злочином. В тюрьмі тебе б наврядчи гріли сни про те як ти їш ікру кети.
+
0
TAN72
TAN72
28 жовтня 2026, 17:12
#
Как дела в офшорах
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