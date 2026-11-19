Українці можуть успадкувати право на компенсацію за житло, знищене внаслідок російської агресії, навіть якщо померлий власник не встиг отримати або використати житловий сертифікат. Однак для цього необхідно офіційно оформити спадщину. Про це повідомляє Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Чи можна успадкувати житловий сертифікат за зруйноване житло: роз'яснення Мін'юсту

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Чи можна успадкувати компенсацію без житлового сертифіката

У Мін'юсті пояснюють, що відсутність сформованого житлового сертифіката не позбавляє спадкоємців права претендувати на компенсацію.

Відповідно до частини четвертої статті 1230 Цивільного кодексу України, спадкоємець може отримати право на компенсацію, яку померлий мав право отримати за життя.

Водночас необхідно документально підтвердити законні підстави для її надання.

Як оформити спадщину на житловий сертифікат

Для отримання компенсації спадкоємцям необхідно пройти кілька етапів.

1. Звернутися до нотаріуса. За загальним правилом, строк прийняття спадщини становить шість місяців із дня її відкриття. Нотаріусу потрібно повідомити про знищене житло, подану заяву на компенсацію або наявний сертифікат.

2. Підготувати документи. Знадобляться паспорт, свідоцтво про смерть власника, документи про родинні зв'язки, наявні документи на нерухомість та інформація про компенсацію. Якщо є заповіт, про нього також потрібно повідомити.

3. Перевірити статус компенсації. Необхідно з'ясувати, чи подавав померлий заяву, чи ухвалено рішення про надання компенсації та чи сформовано житловий сертифікат.

4. Оформити спадкові права. Нотаріус встановлює коло спадкоємців, перевіряє склад спадщини та підстави для видачі відповідного свідоцтва.

За потреби спадкоємець або нотаріус може направити запит до відповідної комісії. Вона повинна протягом 30 календарних днів надати рішення щодо наявності або відсутності у померлого правових підстав для отримання компенсації.

Чи можна подати заяву до оформлення спадщини

Так. Закон № 2923-IX дозволяє спадкоємцям звертатися із заявою про компенсацію за знищене житло ще до отримання свідоцтва про право на спадщину.

Відповідний документ можна надати пізніше.

Проте остаточне рішення про надання компенсації спадкоємцю ухвалюється лише після отримання свідоцтва про право на спадщину.

Якщо спадкоємців декілька

У Мін'юсті наголошують, що першочергове звернення до нотаріуса або доступ до житлового сертифіката не дають переваг перед іншими спадкоємцями.

Під час оформлення компенсації необхідно враховувати права всіх осіб, які прийняли спадщину.

Крім того, попередня реєстрація знищеного житла на ім'я спадкоємця не завжди є обов'язковою. Порядок оформлення залежить від конкретних обставин та наявних документів.

Чи можна продати або подарувати житловий сертифікат

Ні. Відповідно до частини дев'ятої статті 8 Закону № 2923-IX, житловий сертифікат може використати виключно його власник або законний спадкоємець.

Продаж, дарування чи передача сертифіката стороннім особам заборонені

У Мін'юсті рекомендують не відкладати оформлення спадщини через очікування компенсації. Своєчасне звернення до нотаріуса допоможе визначити необхідні документи та уникнути ризику пропуску встановлених законом строків.