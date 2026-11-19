Туреччина запровадила нові умови отримання посвідки на проживання для іноземних інвесторів. За вкладення від $150 тисяч можна отримати дозвіл на проживання строком на три роки, а від $200 тисяч — на п'ять років. Водночас ця програма не передбачає отримання турецького громадянства за інвестиції. Про це йдеться в рішенні турецької влади, яке опубліковане в офіційному віснику Resmî Gazete 18 листопада.

За вкладення від $150 тисяч можна отримати дозвіл на проживання строком на три роки, а від $200 тисяч — на п'ять років.

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Рішення № 11994, підписане президентом Реджепом Таїпом Ердоганом 17 листопада, набуло чинності з дня опублікування.

Скільки потрібно інвестувати

Нові правила передбачають два рівні інвестицій залежно від бажаного строку проживання.

Інвестувати можна не лише в доларах США, а й в еквівалентній сумі іншої іноземної валюти.

Водночас інвестор повинен зберігати вкладені кошти або відповідні активи протягом щонайменше половини строку дії посвідки.

Отже, для трирічного дозволу інвестицію необхідно утримувати щонайменше 18 місяців, для п'ятирічного — 30 місяців.

Куди можна вкласти гроші

Турецька влада визначила кілька дозволених способів інвестування.

Іноземці можуть:

Розмістити гроші на депозиті в банку, що працює в Туреччині.

Придбати державні боргові цінні папери.

Інвестувати в паї фондів нерухомості або венчурних інвестиційних фондів.

Зробити внески до визначених програм приватного пенсійного забезпечення.

Відповідність інвестицій установленим вимогам перевірятимуть профільні державні регулятори.

Зокрема, банківські депозити контролюватиме орган банківського регулювання та нагляду, державні облігації — Міністерство казначейства та фінансів, а інвестиційні фонди — регулятор ринку капіталу.

Важливо, що безпосередня купівля квартири чи будинку не входить до переліку інвестицій нової програми. Вкладення у фонди нерухомості та придбання самого об'єкта — різні способи інвестування.

Чи можуть отримати посвідку члени родини

Програма поширюється на іноземців, які інвестують у турецьку економіку, але не працюють у країні.

Разом з основним заявником право на оформлення посвідки можуть мати його чоловік або дружина, а також неповнолітні чи утримувані діти інвестора та його партнера.

Водночас сама посвідка за цією програмою не надає автоматичного права на працевлаштування в Туреччині.

Детальний порядок оформлення документів та надання дозволів визначатиме Міністерство внутрішніх справ Туреччини.

Чи можна отримати громадянство

Окремо турецька влада наголосила, що нові інвестиційні посвідки на проживання не розглядатимуться як підстава для отримання громадянства у спеціальному порядку за статтею 12 закону про турецьке громадянство.

Для іноземців, які прагнуть отримати паспорт Туреччини за інвестиції, діє інша програма.

Вона, зокрема, передбачає:

Купівлю нерухомості вартістю від $400 тисяч.

Інвестиції від $500 тисяч у визначені фінансові активи.

Для відповідних інвестицій також діють додаткові умови, зокрема щодо мінімального строку їх збереження.

Отже, нова програма з порогом від $150 тисяч спрямована насамперед на отримання права проживати в Туреччині. Вона не гарантує набуття громадянства, хоча не виключає можливості звернення за ним на інших передбачених законом підставах.