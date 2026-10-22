Топ-5 новин за четвер: правила бронювання до кінця тижня, більш високі ставки за депозитами та особливий режим для Харкова
Кабмін змінить правила бронювання до кінця тижня: який пункт уже прибрали з проєкту
Кабінет Міністрів України планує до кінця тижня ухвалити постанову про оновлення правил бронювання військовозобов'язаних. Із проєкту документа вже виключили пункт, який передбачав неврахування працівників із відстрочкою від мобілізації під час розрахунку квоти на бронювання. Про поточний стан підготовки постанови повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський.
Пишний прокоментував обшуки НАБУ: справа не стосується діяльності НБУ чи його роботи на посаді голови
Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що кримінальне провадження, у межах якого детективи НАБУ провели слідчі дії в його робочому просторі, не стосується ані діяльності НБУ, ані його службової діяльності на посаді голови Нацбанку. Про це Пишний повідомив у своїй заяві.
Банки в Україні готуються підвищувати ставки за депозитами: що показало опитування НБУ
Українські банки очікують, що у IV кварталі 2026 року залучення коштів дорожчатиме, насамперед через підвищення ставок за депозитами бізнесу та населення. Водночас фінансові установи прогнозують збільшення обсягів фондування — як за рахунок вкладів клієнтів, так і завдяки оптовим запозиченням.
Харків просить особливий податковий режим для бізнесу: які пільги пропонують запровадити
Харківська міська рада звернулася до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку з пропозиціями запровадити спеціальні умови підтримки підприємців у прифронтовому місті. Про це повідомив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.
ЄС спростив повернення грошей за скасовані рейси: що зміниться для пасажирів
Пасажирам у Євросоюзі буде простіше повернути гроші за скасовані рейси, зокрема якщо квитки купували через туристичні агентства або онлайн-платформи. Європейський парламент підтримав нові правила, які встановлюють чіткішу відповідальність посередників, запроваджують єдину форму для заяв на компенсацію та посилюють права людей з інвалідністю.
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