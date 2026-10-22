Топ-5 новин за четвер: правила бронювання до кінця тижня, більш високі ставки за депозитами та особливий режим для Харкова

Кабінет Міністрів України планує до кінця тижня ухвалити постанову про оновлення правил бронювання військовозобов'язаних. Із проєкту документа вже виключили пункт, який передбачав неврахування працівників із відстрочкою від мобілізації під час розрахунку квоти на бронювання. Про поточний стан підготовки постанови повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський.

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що кримінальне провадження, у межах якого детективи НАБУ провели слідчі дії в його робочому просторі, не стосується ані діяльності НБУ, ані його службової діяльності на посаді голови Нацбанку. Про це Пишний повідомив у своїй заяві.

Українські банки очікують, що у IV кварталі 2026 року залучення коштів дорожчатиме, насамперед через підвищення ставок за депозитами бізнесу та населення. Водночас фінансові установи прогнозують збільшення обсягів фондування — як за рахунок вкладів клієнтів, так і завдяки оптовим запозиченням.

Харківська міська рада звернулася до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку з пропозиціями запровадити спеціальні умови підтримки підприємців у прифронтовому місті. Про це повідомив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

Пасажирам у Євросоюзі буде простіше повернути гроші за скасовані рейси, зокрема якщо квитки купували через туристичні агентства або онлайн-платформи. Європейський парламент підтримав нові правила, які встановлюють чіткішу відповідальність посередників, запроваджують єдину форму для заяв на компенсацію та посилюють права людей з інвалідністю.