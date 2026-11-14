Меч Дарта Вейдера продали за $4,875 млн: рекорд для всіх колекційних предметів Star Wars

Один із найвідоміших кінореквізитів в історії кіно — світловий меч Дарта Вейдера — продали на аукціоні за $4,875 млн. Зброю використовували під час зйомок фільмів «Імперія завдає удару у відповідь» (1980) та «Повернення джедая» (1983). Про результат повідомили CBS News із посиланням на Associated Press та сам організатор торгів.

Меч Дарта Вейдера продали майже за $5 млн

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Торги відбулися 12 листопада на аукціоні Ultimate Star Wars Auction, організованому американським аукціонним домом Heritage Auctions. Продаж встановив новий світовий аукціонний рекорд для будь-якого предмета, пов'язаного з франшизою Star Wars.

Меч використовували в одній із найвідоміших сцен саги — фінальному поєдинку на Хмарному місті (Cloud City), під час якого Дарт Вейдер повідомляє Люку Скайвокеру, що є його батьком. Цей епізод із фільму «Імперія завдає удару у відповідь» став одним із ключових моментів усієї кінофраншизи.

Які рекорди побив меч Дарта Вейдера

Продаж за $4,875 млн перевищив попередній рекорд серед усіх колекційних предметів Star Wars на $1 млн. До цього найдорожчим лотом вважалася оригінальна ілюстрація-постер Тома Юнга до фільму «Зоряні війни: Епізод IV — Нова надія». Її продали за $3,875 млн.

Окремо встановлено рекорд саме для кінореквізиту, який використовували під час зйомок. Попередній максимум становив $3,75 млн: у липні 2026 року за цю суму продали світловий меч Люка Скайвокера разом із реквізитом ефекту відсіченої руки персонажа. Обидва предмети також використовували в сцені поєдинку на Хмарному місті.

Отже, меч Вейдера встановив одразу два рекорди: став найдорожчим предметом Star Wars, проданим на аукціоні, і найдорожчим екранним реквізитом франшизи.

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На аукціоні продали майже 8 млн доларів колекційних предметів

Меч Дарта Вейдера став головним лотом масштабних торгів, присвячених всесвіту Star Wars. Загалом аукціон Heritage Auctions приніс майже $8 млн за два етапи: перший завершився результатом $7,34 млн, другий — ще $606 тис.

Окрім меча Вейдера, на торги виставили ще 27 світлових мечів, пов'язаних із різними фільмами франшизи. Серед інших лотів були кінореквізит, оригінальні концепт-арти, підписані акторами постери, вінтажні фігурки Kenner та колекційний набір карток Topps 1977 року.

Аукціон став одним із наймасштабніших публічних зібрань предметів, пов'язаних із «Зоряними війнами». Результати торгів демонструють, наскільки високо колекціонери оцінюють оригінальні речі, які використовували під час створення культових кінематографічних сцен.

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