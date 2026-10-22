Харків просить особливий податковий режим для бізнесу: які пільги пропонують запровадити

Харківська міська рада звернулася до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку з пропозиціями запровадити спеціальні умови підтримки підприємців у прифронтовому місті. Про це повідомив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

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Серед ключових ініціатив — зниження єдиного соціального внеску для роботодавців із 22% до 10%, скорочення військового збору для працівників до 1,5% та спеціальний податковий режим для харківського бізнесу. За словами Чумака, звернення стало результатом спільної роботи бізнес-спільноти та міської влади.

Які пільги пропонують для харківського бізнесу

Окрім зниження податкового навантаження, міська рада пропонує запровадити комплекс заходів для підтримки підприємств, які продовжують працювати в умовах близькості до фронту.

Серед пропозицій:

Спеціальний податковий режим для бізнесу Харкова зі зниженням ставок загальнодержавних податків.

Зменшення ЄСВ для роботодавців із 22% до 10%, а військового збору для працівників — до 1,5%.

Компенсація втрат міського бюджету з боку держави, якщо місто надаватиме місцеві податкові пільги зі сплати земельного податку та податку на майно.

Спеціальні умови кредитування та доступу до державних програм підтримки.

Удосконалення механізмів страхування та компенсації воєнних ризиків.

Державна програма енергетичної стійкості підприємств, яка має допомогти бізнесу працювати за умов перебоїв з енергопостачанням.

Пріоритетне казначейське обслуговування платежів перед харківським бізнесом.

Чому Харків просить про особливі умови

Підприємства прифронтового міста працюють в умовах воєнних ризиків, які впливають на їхню діяльність, витрати та можливості розвитку. Зниження податкового навантаження, доступніше кредитування й компенсація воєнних збитків мають допомогти бізнесу зберігати робочі місця та продовжувати роботу.

Олександр Чумак наголосив, що підприємства, які залишаються працювати в Харкові, повинні отримувати особливі умови державної підтримки. Водночас, за його словами, місто не має опинятися перед вибором між допомогою підприємцям і фінансуванням критично важливих потреб громади.

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Чи почнуть пільги діяти найближчим часом

Звернення, ухвалене міськрадою 21 жовтня, саме по собі не запроваджує нових податкових пільг. Попереду переговори з урядом, парламентом та іншими державними інституціями. Саме від подальших рішень на державному рівні залежатиме, чи перетворяться ініціативи на конкретні механізми підтримки підприємців.

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