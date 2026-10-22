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22 жовтня 2026, 19:02

Харків просить особливий податковий режим для бізнесу: які пільги пропонують запровадити

Харківська міська рада звернулася до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку з пропозиціями запровадити спеціальні умови підтримки підприємців у прифронтовому місті. Про це повідомив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

Харківська міська рада звернулася до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку з пропозиціями запровадити спеціальні умови підтримки підприємців у прифронтовому місті.
Харків хоче особливий податковий режим
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Серед ключових ініціатив — зниження єдиного соціального внеску для роботодавців із 22% до 10%, скорочення військового збору для працівників до 1,5% та спеціальний податковий режим для харківського бізнесу. За словами Чумака, звернення стало результатом спільної роботи бізнес-спільноти та міської влади.

Які пільги пропонують для харківського бізнесу

Окрім зниження податкового навантаження, міська рада пропонує запровадити комплекс заходів для підтримки підприємств, які продовжують працювати в умовах близькості до фронту.

Серед пропозицій:

  • Спеціальний податковий режим для бізнесу Харкова зі зниженням ставок загальнодержавних податків.

  • Зменшення ЄСВ для роботодавців із 22% до 10%, а військового збору для працівників — до 1,5%.

  • Компенсація втрат міського бюджету з боку держави, якщо місто надаватиме місцеві податкові пільги зі сплати земельного податку та податку на майно.

  • Спеціальні умови кредитування та доступу до державних програм підтримки.

  • Удосконалення механізмів страхування та компенсації воєнних ризиків.

  • Державна програма енергетичної стійкості підприємств, яка має допомогти бізнесу працювати за умов перебоїв з енергопостачанням.

  • Пріоритетне казначейське обслуговування платежів перед харківським бізнесом.

Чому Харків просить про особливі умови

Підприємства прифронтового міста працюють в умовах воєнних ризиків, які впливають на їхню діяльність, витрати та можливості розвитку. Зниження податкового навантаження, доступніше кредитування й компенсація воєнних збитків мають допомогти бізнесу зберігати робочі місця та продовжувати роботу.

Олександр Чумак наголосив, що підприємства, які залишаються працювати в Харкові, повинні отримувати особливі умови державної підтримки. Водночас, за його словами, місто не має опинятися перед вибором між допомогою підприємцям і фінансуванням критично важливих потреб громади.

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Чи почнуть пільги діяти найближчим часом

Звернення, ухвалене міськрадою 21 жовтня, саме по собі не запроваджує нових податкових пільг. Попереду переговори з урядом, парламентом та іншими державними інституціями. Саме від подальших рішень на державному рівні залежатиме, чи перетворяться ініціативи на конкретні механізми підтримки підприємців.

Як ми писали: В Україні хочуть змінити критерії для малого та середнього бізнесу

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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