Харківська міська рада звернулася до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку з пропозиціями запровадити спеціальні умови підтримки підприємців у прифронтовому місті. Про це повідомив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.
Харків просить особливий податковий режим для бізнесу: які пільги пропонують запровадити
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Серед ключових ініціатив — зниження єдиного соціального внеску для роботодавців із 22% до 10%, скорочення військового збору для працівників до 1,5% та спеціальний податковий режим для харківського бізнесу. За словами Чумака, звернення стало результатом спільної роботи бізнес-спільноти та міської влади.
Які пільги пропонують для харківського бізнесу
Окрім зниження податкового навантаження, міська рада пропонує запровадити комплекс заходів для підтримки підприємств, які продовжують працювати в умовах близькості до фронту.
Серед пропозицій:
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Спеціальний податковий режим для бізнесу Харкова зі зниженням ставок загальнодержавних податків.
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Зменшення ЄСВ для роботодавців із 22% до 10%, а військового збору для працівників — до 1,5%.
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Компенсація втрат міського бюджету з боку держави, якщо місто надаватиме місцеві податкові пільги зі сплати земельного податку та податку на майно.
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Спеціальні умови кредитування та доступу до державних програм підтримки.
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Удосконалення механізмів страхування та компенсації воєнних ризиків.
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Державна програма енергетичної стійкості підприємств, яка має допомогти бізнесу працювати за умов перебоїв з енергопостачанням.
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Пріоритетне казначейське обслуговування платежів перед харківським бізнесом.
Чому Харків просить про особливі умови
Підприємства прифронтового міста працюють в умовах воєнних ризиків, які впливають на їхню діяльність, витрати та можливості розвитку. Зниження податкового навантаження, доступніше кредитування й компенсація воєнних збитків мають допомогти бізнесу зберігати робочі місця та продовжувати роботу.
Олександр Чумак наголосив, що підприємства, які залишаються працювати в Харкові, повинні отримувати особливі умови державної підтримки. Водночас, за його словами, місто не має опинятися перед вибором між допомогою підприємцям і фінансуванням критично важливих потреб громади.
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Чи почнуть пільги діяти найближчим часом
Звернення, ухвалене міськрадою 21 жовтня, саме по собі не запроваджує нових податкових пільг. Попереду переговори з урядом, парламентом та іншими державними інституціями. Саме від подальших рішень на державному рівні залежатиме, чи перетворяться ініціативи на конкретні механізми підтримки підприємців.
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