Україна залучає нові інвестиції для відбудови: €146 млн спрямують на підтримку бізнесу, ще €75 млн — на енергетику громад

Підтримка малого й середнього бізнесу, розвиток енергетичної інфраструктури, нові інвестиційні зобов’язання та фінансування промислових проєктів — такими стали основні результати міжнародної виставки-конференції ReBuild Ukraine Construction & Energy 2026, яка відбулася у Варшаві. Про це повідомило Міністерство економіки і довкілля України.

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За підсумками заходу Україна та міжнародні партнери оголосили про низку фінансових домовленостей. Зокрема, €146,25 млн передбачено для розширення доступу українських підприємств до фінансування, €75 млн — для розвитку енергетичної інфраструктури громад, а інвестиційний фонд Horizon Capital Catalyst Fund отримав додаткові зобов’язання на €50 млн.

Загалом ReBuild Ukraine 2026 зібрала понад 7500 представників урядів, бізнесу, міжнародних фінансових установ, донорів та інвесторів із 33 країн. На виставці представили понад 800 компаній та організацій, 27 національних павільйонів і понад 150 українських громад.

€146 млн для малого й середнього бізнесу: хто зможе отримати підтримку

Однією з найбільших домовленостей стала спільна програма Європейської комісії та Міжнародної фінансової корпорації (IFC), спрямована на розширення фінансування українських підприємств.

Її загальний обсяг становить €146,25 млн. Із цієї суми €125 млн припадає на гарантії ЄС, ще €21,25 млн — на грантову підтримку. Очікується, що завдяки програмі вдасться залучити понад €600 млн нових інвестицій.

Пріоритет надаватимуть підприємствам, які постраждали від війни, а також ветеранському бізнесу та компаніям, що працевлаштовують ветеранів. Мета — допомогти підприємствам продовжувати роботу, зберігати робочі місця та вкладати кошти у відновлення й розвиток.

Важливо, що €125 млн гарантій — це не прямі виплати підприємцям. Такий механізм має знизити ризики для фінансових установ і полегшити бізнесу доступ до кредитування. Грантова складова становить €21,25 млн.

За даними Єврокомісії, з 2024 року загальний обсяг підтримки малого та середнього бізнесу України з боку ЄС сягнув €1,2 млрд. Ці кошти та інструменти мають допомогти залучити понад €7,4 млрд інвестицій.

€75 млн на енергетичну інфраструктуру громад

Ще одна домовленість стосується проєкту «Власне Місто» у Дмитрівській громаді Київської області. Український інвестор і польська компанія E-HUB підписали угоду про розвиток місцевої енергетичної інфраструктури.

Обсяг проєкту оцінюється у €75 млн. Ініціатива має посилити енергетичну стійкість громади та створити умови для розвитку місцевої економіки.

Для України це особливо важливо на тлі російських атак на енергетичні об'єкти. Розвиток локальної генерації та децентралізованої енергетичної інфраструктури дає громадам більше можливостей підтримувати критичні послуги навіть у разі пошкодження великих енергетичних об'єктів.

Horizon Capital залучив ще €50 млн, фонд зріс до €200 млн

Інвестори оголосили про додаткові зобов’язання на €50 млн для Horizon Capital Catalyst Fund. Після цього загальний обсяг фонду сягнув €200 млн.

Фонд орієнтований на інвестиції в енергетику, цифрову інфраструктуру, будівництво та промисловість. Одним із перших проєктів стала інвестиція в 45% частки у вітроенергетичному проєкті на Одещині потужністю 124 МВт.

Таким чином, іноземний капітал спрямовують не лише на відновлення пошкоджених об'єктів, а й на створення нових виробничих та енергетичних потужностей.

€3,4 млн грантів для підприємців через ПриватБанк

Окрему угоду підписали ПриватБанк та Група Європейського інвестиційного банку. Вона передбачає €3,4 млн грантової підтримки українського бізнесу.

Підприємці зможуть отримувати компенсацію частини витрат, пов’язаних із кредитним фінансуванням. Максимальний розмір гранту на одне підприємство становитиме €200 тис.

Цей механізм має полегшити залучення кредитних коштів для компаній, які потребують фінансування для розвитку або відновлення діяльності.

Крім того, до української платформи підготовки інвестиційних проєктів Ukraine Framework for Project Preparation приєднався шведський державний інститут розвитку Swedfund International AB. Він стане четвертим партнером, готовим надавати технічну та грантову допомогу для підготовки якісних проєктів, які зможуть залучати інвестиції.

ЄС схвалив ще €376 млн для залучення €1,4 млрд інвестицій

Ще один важливий результат конференції — новий пакет програм у межах Ukraine Investment Framework (UIF). Єврокомісія повідомила, що керівна рада інструменту схвалила чотири програми загальним обсягом €376 млн у формі гарантій та змішаного фінансування.

Очікується, що вони допоможуть залучити до €1,4 млрд нових інвестицій. Кошти мають підтримати енергетичні проєкти, стратегічні галузі промисловості, зокрема виробництво продукції подвійного призначення, а також інвестиції в капітал компаній.

Ukraine Investment Framework є частиною 50-мільярдного механізму Ukraine Facility. Його фінансові інструменти становлять €9,6 млрд у вигляді гарантій та змішаного фінансування. Станом на 4 листопада 2026 року було розподілено €8,9 млрд, або близько 90% загального ресурсу. Очікується, що ці кошти допоможуть мобілізувати €27,2 млрд інвестицій.

Українська компанія залучила $700 млн на розвиток безпілотних систем

На полях ReBuild Ukraine також оголосили про п’яту угоду в межах Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF).

Українська компанія UFORCE залучила $700 млн для розвитку технологій і масштабування виробництва безпілотних систем в Україні та за кордоном. Цей проєкт стосується розвитку технологічного та оборонно-промислового потенціалу країни.

Таким чином, інвестиційний порядок денний відбудови охоплює не лише традиційні сфери — будівництво, енергетику й транспорт, — а й високотехнологічне виробництво.

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На що розраховують міжнародні інвестори

Під час третьої Інвестиційної конференції ЄС-Україна міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко назвав три ключові умови для масштабного залучення капіталу: прискорення реформ, макрофінансова стабільність і зниження інвестиційних ризиків.

Для іноземних компаній важливі передбачувані правила ведення бізнесу, захист інвестицій та можливість довгострокового планування. В умовах війни до цього додаються страхування воєнних ризиків і захист критичної інфраструктури.

За оцінкою уряду, потреби України у відновленні та реконструкції становлять майже $588 млрд. Тому міжнародні конференції та підписані на них угоди мають перетворювати інтерес партнерів на конкретні проєкти, фінансування, виробництва й робочі місця.

Відбудова поступово переходить від фінансування окремих відновлювальних робіт до ширшої моделі залучення приватного капіталу, модернізації економіки та інтеграції українського бізнесу в європейський ринок.

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