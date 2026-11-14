Агент ФБР викрав $2,5 млн і планував втечу за допомогою ChatGPT: ШІ порадив виноградник у Португалії

Колишній співробітник Федерального бюро розслідувань США (ФБР) Патрік Ярош визнав провину у викраденні криптовалюти на $2,47 млн. Для приховування походження коштів він використовував численні криптовалютні перекази та конвертацію активів, а частину грошей витрачав на погашення особистих боргів. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Водночас чоловік планував переїхати до Європи та розпочати нове життя в Португалії. З вибором країни йому допомагав ChatGPT: штучний інтелект запропонував розглянути купівлю виноградника.

Як співробітник ФБР викрав криптовалюту

37-річний Патрік Стівен Ярош працював у бостонському підрозділі ФБР з 2017 року до початку 2025-го. Згодом він перейшов до підрозділу контррозвідки та шпигунства ФБР, де мав доступ до внутрішніх систем із обліковими даними для криптовалютних гаманців, отриманими під час розслідувань.

Щонайменше з грудня 2024 року чоловік почав використовувати службовий доступ для викрадення цифрових активів. Він переказував кошти з гаманців, пов'язаних із фігурантами різних розслідувань, іноземними державними структурами, а також щонайменше одного гаманця, який саме ФБР створило для проведення операції.

За даними Мін'юсту США, Ярош здійснив близько 100 шахрайських переказів, використовуючи облікові дані, пов'язані з 35 окремими розслідуваннями. Загальна сума незаконно отриманих коштів становила $2 474 380,66.

Щоб приховати походження грошей, він обмінював викрадену криптовалюту на інші цифрові активи та проводив додаткові фінансові операції. Частину коштів чоловік виводив через власні рахунки. Зокрема, у період із 25 листопада 2025 року до 13 січня 2026 року він переказав на один зі своїх рахунків близько $93 тис. Ці гроші використовував для погашення боргів за кредитними картками, автомобіль та іншими позиками.

За інформацією The Washington Post, серед викрадених активів були також кошти щонайменше десяти потерпілих від фінансових злочинів, справи яких розслідувало ФБР.

Як ChatGPT допоміг спланувати нове життя в Європі

Після викрадення криптовалюти Ярош почав планувати переїзд із США. Для цього він звернувся до ChatGPT із запитанням, як найкраще інвестувати приблизно $1 млн, якщо мета — залишити США та стати резидентом або громадянином однієї з країн Євросоюзу.

Штучний інтелект запропонував йому Португалію, зокрема купівлю виноградника. Серед аргументів були можливість придбати земельну ділянку площею 2−5 гектарів, інтерес до виноробства та бажання чоловіка згодом вести спокійніше сільське життя разом із родиною.

Ярош не обмежився розмовами з чатботом. 15 червня 2026 року він надав португальським юристам довіреність на представництво своїх інтересів перед податковою та митною службою країни. Адвокати мали зареєструвати його, отримати податковий ідентифікаційний номер та доступ до фінансового порталу.

Також чоловік домовився про поїздку до Португалії у вересні 2026 року.

Однак реалізувати план не вдалося. 29 липня Ярош сам повідомив керівництво ФБР та Міністерства юстиції США про свої дії. Через два дні його заарештували та звільнили з бюро.

Читайте також: Розслідування зламу Binance набирає обертів: ФБР звинуватило КНДР у викраденні $6 млрд

Яке покарання загрожує колишньому агенту ФБР

5 листопада 2026 року Ярош визнав провину у федеральному суді за двома обвинуваченнями — шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку (wire fraud) та відмивання грошей (money laundering).

Йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Вирок мають оголосити 4 березня 2027 року. Остаточне покарання визначатиме суддя з урахуванням федеральних рекомендацій щодо призначення покарань та інших обставин справи.

За даними прокуратури, дії колишнього співробітника поставили під загрозу одразу кілька розслідувань ФБР, зокрема справи щодо міжнародних злочинних угруповань та іноземних держав. Через його дії також могли бути розкриті джерела та методи роботи американської розвідки.

Як ми писали: Португалія ускладнює отримання громадянства — це стосується і українців