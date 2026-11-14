ТЦК незаконно мобілізував 50-річного студента з відстрочкою: не зміг пояснити, як складає сесію

Закарпатський окружний адміністративний суд визнав протиправною мобілізацію 50-річного чоловіка, який навчався на денній формі у коледжі та мав оформлену відстрочку, але нібито не зміг відповісти на запитання ТЦК про навчальний план, спеціальні дисципліни та порядок складання сесій. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

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Однак суд встановив, що військовозобов'язаний не втратив статусу студента, виконував навчальний план, а його відстрочку не було скасовано в передбаченому законом порядку. У результаті суд скасував наказ про призов та зобов'язав військову частину виключити чоловіка зі списків особового складу.

Чому ТЦК вирішив мобілізувати студента

Позивач 1976 року народження навчався за денною формою у Свалявському технічному фаховому коледжі Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Туризм і рекреація».

Згідно з довідкою навчального закладу від 1 липня 2023 року, чоловік був студентом другого курсу, не мав академічної заборгованості, виконував індивідуальний навчальний план і не порушував умов договору про надання освітніх послуг.

Крім того, його право на відстрочку відображалося в електронному військово-обліковому документі в застосунку «Резерв+». Станом на 18 липня 2026 року документ підтверджував наявність відстрочки до 1 серпня 2026 року.

Проте того самого дня начальник ТЦК видав наказ про призов чоловіка на військову службу під час мобілізації.

У ТЦК пояснили свої дії сумнівами щодо фактичного навчання військовозобов'язаного. За твердженням представників центру, під час опитування чоловік не зміг відповісти на базові запитання про освітню програму, назвати профільні дисципліни та пояснити порядок складання сесій.

На думку ТЦК, така поведінка могла свідчити про те, що чоловік формально оформив навчання для отримання відстрочки, але фактично не здобував освіту.

Також представники центру стверджували, що позивач не надав належного підтвердження свого права на відстрочку, зокрема довідки про здобувача освіти з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Чому суд визнав мобілізацію незаконною

Суд установив, що на момент призову чоловік продовжував навчатися за денною формою, не був відрахований із коледжу та не втратив підстав для відстрочки.

Водночас відповідачі не надали доказів припинення його навчання або втрати права на відстрочку.

Окрему увагу суд приділив процедурі скасування відстрочки. Відповідно до пунктів 59 і 60 Порядку № 560, якщо ТЦК виявляє відсутність законних підстав для відстрочки, її скасування має відбуватися у встановленому порядку.

Зокрема, рішення про скасування раніше оформленої відстрочки ухвалює відповідна комісія при ТЦК. Якщо підстави для автоматично оформленої відстрочки зникають і це підтверджується даними державних реєстрів, вона може бути скасована автоматично.

Однак у цій справі ТЦК не надав суду рішення про скасування відстрочки чоловіка.

Суд наголосив, що посадові особи центру не можуть самостійно анулювати відстрочку без належного рішення та законних підстав. Самі лише сумніви щодо знань студента про навчальний процес не замінюють передбаченої законодавством процедури.

Крім того, суд нагадав, що електронний військово-обліковий документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Тому інформацію про чинну відстрочку в «Резерв+» посадові особи повинні були врахувати під час ухвалення рішення про призов.

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Суд зобов'язав військову частину виключити чоловіка зі списків

Після мобілізації чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. 24 липня 2026 року його зарахували до особового складу військової частини та призначили стрільцем-зенітником зенітного ракетного взводу штурмового батальйону.

Позивач оскаржив не лише наказ ТЦК про призов, а й наказ командира військової частини про зарахування до списків особового складу.

Військова частина заперечувала проти позову, пояснюючи, що не уповноважена перевіряти наявність підстав для відстрочки. Вона отримала документи від ТЦК і діяла на підставі інформації, наданої уповноваженим органом.

Суд погодився, що перевірка права на відстрочку належить до компетенції ТЦК. Водночас це не означає, що наслідки протиправного призову не потрібно усувати.

У підсумку Закарпатський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов чоловіка:

визнав протиправними дії ТЦК щодо призову чоловіка на військову службу;

скасував наказ ТЦК від 18 липня 2026 року №М382 у частині його призову;

визнав протиправним і скасував наказ командира військової частини від 24 липня 2026 року № 55 про зарахування чоловіка до особового складу;

зобов'язав військову частину виключити позивача зі списків особового складу.

Рішення може бути оскаржене до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом 30 днів із дня складення повного судового рішення.

Таким чином, суд підтвердив: ТЦК не може позбавити військовозобов'язаного відстрочки лише через сумніви щодо його фактичного навчання. Для цього необхідні законні підстави та дотримання встановленої процедури скасування відстрочки.

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