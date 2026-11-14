Microsoft відновила сервіси після масштабного збою: збитки оцінюють у $500 млн, Claude також постраждав

Microsoft повністю відновила роботу Outlook, Teams та інших сервісів Microsoft 365 після масштабного збою, який тривав понад добу та порушив роботу компаній, державних установ, медичних закладів і фінансових організацій у різних країнах світу. За даними Reuters, сервіс моніторингу Downdetector зафіксував понад 7,4 млн повідомлень про перебої в роботі продуктів Microsoft.

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Проблеми зафіксували у 74 країнах і територіях. Кількість скарг сягала майже 20 тис. за хвилину — це більш ніж у 1500 разів перевищувало звичайний рівень. Водночас 7,4 млн — це кількість повідомлень про несправності, а не підтверджена кількість унікальних постраждалих користувачів.

Що сталося з Microsoft і чому виник збій

Перші масштабні скарги почали надходити в четвер, 12 листопада. Користувачі не могли відкривати поштові скриньки Outlook, надсилати й отримувати листи, користуватися календарями та проводити онлайн-зустрічі в Teams. Також проблеми виникли з Microsoft 365, Copilot, SharePoint та іншими корпоративними інструментами.

Microsoft пов'язала інцидент із технічними проблемами серверної інфраструктури, зокрема з Exchange Online — хмарною платформою, яка забезпечує роботу електронної пошти та календарів.

За поясненням компанії, збій виник після попереднього оновлення мережевої потужності та наступної зміни конфігурації мережі. Частина серверів несподівано стала недоступною під час автоматичних перевірок. Через це навантаження перерозподілилося на інші сервери, що спричинило додаткові проблеми та ускладнило відновлення.

Спочатку Microsoft зупинила розгортання оновлень, перенаправила частину трафіку з проблемної інфраструктури та почала перезапускати сервери. Відновлення відбувалося поступово, оскільки компанії потрібно було не лише повернути сервери до роботи, а й обробити накопичені черги електронних листів.

Microsoft заявила, що не виявила ознак кібератаки та виключила штучний інтелект як причину інциденту.

Які наслідки мав збій для бізнесу та державних установ

Перебої виявилися не просто проблемою з доступом до пошти. Оскільки Microsoft 365 використовують сотні мільйонів людей та організацій, несправність одного з ключових хмарних компонентів вплинула на робочі процеси в різних галузях.

За інформацією Associated Press і Reuters:

Державні установи. Проблеми виникли в організаціях Австралії, Японії, Сінгапуру, Греції та інших країн. У Великій Британії поліція зіткнулася з перебоями в прийманні онлайн-повідомлень про злочини.

Медицина. У британській Національній службі охорони здоров'я (NHS) частина установ була змушена переходити на альтернативні способи роботи, зокрема паперові записи. Виникли затримки з передаванням електронних рецептів до аптек.

Фінансовий сектор. Європейський біржовий оператор Euronext повідомляв про проблеми з електронною поштою. Тайванські фінансові компанії зіткнулися з перебоями в управлінні активами та проведенні операцій. В одній із них підтвердження угод довелося передавати факсом.

Авіація та логістика. Індійські авіакомпанії IndiGo, Akasa Air та Air India повідомили про проблеми з поштовою підтримкою клієнтів. Данська транспортна компанія Maersk попереджала про затримки з оновленнями для клієнтів.

Корпоративна звітність. Американська Workhorse Group перенесла публікацію фінансових результатів, а швейцарська Richemont ненадовго відклала оголошення піврічної звітності.

Reuters також повідомляє, що деякі компанії були змушені використовувати резервні канали зв'язку, а організації, які розміщують Microsoft-системи на власних серверах, а не в хмарі, постраждали менше.

Якими можуть бути фінансові втрати

Точний загальний економічний збиток від інциденту Microsoft поки не встановлений. Однак аналітик Morningstar DBRS Маріо Де Чікко оцінив можливі застраховані збитки у $300−500 млн.

Це прогноз саме страхових виплат, а не повна оцінка втрат світового бізнесу. До неї не обов'язково входять усі непрямі наслідки — зокрема, простої працівників, затримки операцій, втрачені замовлення та додаткові витрати на відновлення роботи.

Для порівняння, наслідки глобального збою CrowdStrike у 2024 році, який вивів з ладу понад 8 млн комп'ютерів на Windows, оцінювалися у $400 млн — $1,5 млрд застрахованих збитків.

Інцидент знову порушив питання залежності бізнесу та державних установ від невеликої кількості великих технологічних постачальників. За даними Microsoft, її сервісами Microsoft 365 користуються понад 430 млн людей, а кількість платних комерційних підписок перевищує 450 млн. Це потенційний масштаб аудиторії платформи, а не кількість людей, які постраждали від конкретного збою.

Станом на 14 листопада Microsoft повідомила про повне відновлення роботи сервісів у всіх регіонах, які зазнали впливу інциденту.

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Чи відновився Claude після перебоїв

Проблеми Microsoft вплинули й на інструменти штучного інтелекту, які підключаються до її корпоративних сервісів. Зокрема, Anthropic повідомила про збої в Microsoft 365 Connector та Claude for Outlook. Через це могли не працювати поштові, календарні та пошукові функції, а нові підключення іноді не завершувалися.

Однак у Claude були й окремі проблеми. 13 листопада користувачі повідомляли про помилки авторизації та погіршення роботи Claude.ai, Claude Code та інших продуктів Anthropic. Компанія окремо підтвердила ці інциденти.

За даними офіційної сторінки статусу Anthropic, проблеми з авторизацією та загальною роботою сервісів були усунені 13 листопада. Збій Microsoft 365 Connector також отримав статус вирішеного: Anthropic повідомила про відновлення поштових, календарних і пошукових інструментів, хоча на момент останнього оновлення ще попереджала про можливі затримки та окремі помилки.

Станом на 14 листопада основні функції Claude працюють. На сторінці статусу Anthropic залишалося повідомлення про підвищену кількість помилок під час оплати, зміни тарифу та скасування підписок на claude.ai. Компанія зазначила, що базова функціональність сервісу не постраждала.

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