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14 листопада 2026, 13:05

Понад 1 млрд грн на пенсії: хто з українців отримає додаткові виплати

Кабінет Міністрів спрямував додатково понад 1 млрд грн на виплату пенсій, перерахованих за рішеннями судів. Йдеться про пенсіонерів, які домоглися через суд призначення або перерахунку виплат, але ще не отримали належних їм сум у повному обсязі. Про це пише видання «На пенсії».

Кабінет Міністрів спрямував додатково понад 1 млрд грн на виплату пенсій, перерахованих за рішеннями судів.
Хто отримає додаткові виплати
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Відповідні зміни уряд затвердив постановою № 1364 від 30 жовтня 2026 року. Згідно з документом, фінансування пенсій у солідарній системі, перерахованих на виконання судових рішень, збільшили з 500 млн грн до приблизно 1,577 млрд грн. Тобто додатково на цей напрям передбачили близько 1,077 млрд грн.

Хто може розраховувати на додаткові виплати

Насамперед кошти стосуються пенсіонерів, які зверталися до суду через неправильне нарахування пенсії або вимагали її перерахунку. Це можуть бути люди, яким суд зобов’язав Пенсійний фонд:

  • перерахувати вже призначену пенсію та виплачувати її в більшому розмірі;

  • врахувати під час обчислення пенсії належні показники, надбавки чи інші складові;

  • призначити пенсію, якщо суд визнав відмову Пенсійного фонду неправомірною.

Водночас збільшення фінансування не означає, що кожен із цих пенсіонерів одразу отримає всю заборгованість. За правилами, затвердженими постановою Кабміну № 1046 від 19 серпня 2026 року, бюджетні кошти розподіляють пропорційно між усіма одержувачами, чиї виплати за судовими рішеннями внесені до відповідного електронного переліку.

Для розподілу враховують дані станом на перше число місяця, що передує місяцю виплати. Сума залежить від обсягу виділеного фінансування та розміру нарахованої кожному пенсіонеру заборгованості.

Окремо передбачено фінансування погашення заборгованості за так званими ретроспективними судовими рішеннями — коли суд зобов’язав виплатити пенсію або її частину за період, що передував набранню рішенням законної сили.

Чому виплати можуть надходити не в повному обсязі

Особливий порядок фінансування означає, що навіть після перерахунку пенсії Пенсійний фонд може продовжувати виплачувати людині меншу суму, ніж визначено судовим рішенням.

Причина — обмежений бюджетний ресурс і пропорційний розподіл коштів між усіма пенсіонерами, включеними до відповідного переліку. Тому додаткове фінансування збільшує можливості для виплат, але саме по собі не гарантує негайного погашення всієї заборгованості.

Пенсіонерам, які вже мають рішення суду, але не бачать повного перерахунку у виплатах, варто перевірити стан виконання рішення через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Читайте також: Не вистачає стажу для пенсії: на які виплати можуть розраховувати українці у 2026 році

Для пенсіонерів-ВПО фінансування боргів скоротили

Водночас уряд переглянув видатки на погашення заборгованості з пенсій перед внутрішньо переміщеними особами, які не зверталися до суду.

На цей напрям фінансування зменшили на 352,04 млн грн — із 1 млрд грн до приблизно 647,96 млн грн. Таким чином, додаткові кошти спрямували на інші пенсійні зобов’язання, зокрема виплати за судовими рішеннями.

Важливо, що йдеться саме про погашення заборгованості перед ВПО за минулі періоди, а не про скасування їхніх поточних пенсій. Постанова також не означає припинення звичайних пенсійних виплат або загального підвищення пенсій для всіх громадян.

Отже, додаткові гроші насамперед стосуються пенсіонерів, які мають судові рішення на свою користь і чекають на виконання перерахунку або виплату заборгованості. Загального підвищення пенсій для всіх українців ця постанова не передбачає.

Як ми писали: 7300 грн проти понад 100 000 грн: депутатка порівняла загальні і спеціальні пенсії

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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