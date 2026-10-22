ЄС спростив повернення грошей за скасовані рейси: що зміниться для пасажирів

Пасажирам у Євросоюзі буде простіше повернути гроші за скасовані рейси, зокрема якщо квитки купували через туристичні агентства або онлайн-платформи. Про це пише Ausnews. Європейський парламент підтримав нові правила, які встановлюють чіткішу відповідальність посередників, запроваджують єдину форму для заяв на компенсацію та посилюють права людей з інвалідністю.

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За нові правила проголосували 652 депутати Європарламенту, двоє були проти, ще восьмеро утрималися. Водночас пасажирам доведеться зачекати на практичне запровадження змін: транспортним компаніям і платформам дадуть час на адаптацію.

Одну форму можна буде використовувати для різних видів транспорту

Одне з головних нововведень — стандартизована форма для подання заяв на повернення коштів або компенсацію. Її планують розмістити на сайті Європейської комісії та зробити доступною всіма мовами ЄС.

Форма стосуватиметься не лише авіаперельотів, а й подорожей автобусами, потягами та поромами. Це має спростити оформлення претензій: пасажирам не доведеться щоразу розбиратися в різних процедурах залежно від перевізника чи виду транспорту.

Посередники відповідатимуть за повернення вартості квитків

Нові правила чіткіше визначають обов’язки туристичних агентств і онлайн-сервісів, через які пасажири купують квитки. У разі скасування рейсу вони мають забезпечити повернення повної вартості квитка, включно з відповідними комісіями за посередницькі послуги.

Якщо посередник не поверне кошти вчасно, відповідальність за виплату пасажиру переходить до авіакомпанії. Це має усунути ситуації, коли клієнта фактично залишають між двома сторонами, кожна з яких перекладає відповідальність на іншу.

Строк повернення залежатиме від обставин розрахунків: у правилах передбачено виплату протягом семи днів, а в окремих випадках, коли посередник уже перерахував кошти перевізнику зі свого рахунку, — протягом 14 днів.

Супроводжувачі людей з інвалідністю зможуть летіти безкоштовно

Окремий блок змін стосується пасажирів з інвалідністю та обмеженою мобільністю. Якщо авіакомпанія з міркувань безпеки вимагає, щоб така людина подорожувала із супроводжувачем, але сама не може забезпечити необхідну допомогу, пасажир матиме право летіти з обраним супроводжувачем без додаткової плати.

Супроводжувач також має сидіти поруч із людиною, якій потрібна допомога. Такий підхід має зробити авіаперельоти доступнішими для людей, які не можуть подорожувати самостійно.

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Коли запрацюють нові правила

Нові положення доповнюють реформу прав авіапасажирів, погоджену в ЄС раніше. Вона, зокрема, передбачає прозоріше відображення вартості квитків і включення щонайменше одного безкоштовного місця ручної поклажі до тарифів, які показують онлайн.

Водночас ухвалення правил не означає, що всі нові процедури запрацюють негайно. Перевізникам і платформам потрібен перехідний період для адаптації, а національні органи контролюватимуть виконання вимог і зможуть реагувати на порушення.

Для пасажирів головна зміна полягає в тому, що повернути кошти за зірвану поїздку має стати простіше, а відповідальність між авіакомпанією та сервісом, де придбали квиток, — зрозумілішою.



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