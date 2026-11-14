Шахраї підробили сайт Фонду гарантування вкладів: українцям розсилають небезпечні електронні листи

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) попередив українців про фішингову кампанію. Громадянам надходять електронні листи нібито від імені установи із закликом перейти за посиланням. Зловмисники створюють підроблені сайти, адреси яких майже не відрізняються від офіційного домену Фонду.

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Один із доменів, який використовують шахраї, — fg-gov.in.ua. Листи з таких адрес можуть виглядати переконливо: зловмисники копіюють оформлення та використовують логотип установи. Однак це не підтверджує справжність повідомлення.

У Фонді наголошують, що вся корпоративна електронна пошта установи та її працівників має виключно домен fg.gov.ua. Єдина офіційна адреса сайту — https://www.fg.gov.ua/.

Будь-який домен, який лише нагадує офіційний, але містить додаткові символи, інші літери чи інше доменне закінчення, не належить Фонду.

Чим небезпечні підроблені сайти

Перехід за фішинговим посиланням може призвести до викрадення банківських реквізитів, персональних даних або зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням.

Якщо користувач введе на підробленій сторінці дані картки, паролі чи іншу конфіденційну інформацію, вони можуть потрапити до шахраїв. Це створює ризик несанкціонованого доступу до рахунків і фінансових втрат.

Фахівці Фонду вже працюють над блокуванням шахрайських ресурсів. Також установа планує звернутися до правоохоронних органів для припинення фішингової розсилки.

Як не потрапити на гачок шахраїв

ФГВФО радить дотримуватися кількох правил кібербезпеки:

Перевіряйте адресу сайту до останнього символу. Фішинговий домен може відрізнятися від справжнього лише однією літерою, крапкою або додатковим елементом.

Не переходьте за посиланнями з підозрілих листів. Якщо потрібно відвідати сайт установи, введіть його адресу самостійно в браузері.

Не довіряйте логотипам. Шахраї можуть скопіювати фірмове оформлення державної установи, тому перевіряти потрібно саме адресу відправника та посилання.

Обережно ставтеся до вимог негайно виконати певні дії. Тиск і поспіх — поширені прийоми фішингу. Якщо лист нібито надійшов від знайомої організації чи людини, перевірте його справжність через незалежний канал зв'язку.

У Фонді також нагадують, що установа не проводить лотерей і розіграшів та не пропонує громадянам спеціальних умов розміщення депозитів. Тому подібні обіцянки від імені ФГВФО також мають викликати підозру.

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Скільки грошей Фонд повернув вкладникам

Фонд гарантування вкладів забезпечує виплати клієнтам банків, які визнані неплатоспроможними та перебувають у процесі ліквідації.

За даними ФГВФО, у жовтні 2026 року вкладникам таких банків виплатили 1,6 млн грн гарантованого відшкодування. Загалом від початку роботи установи сума виплат сягнула 105,1 млрд грн. Гроші отримали понад 2 млн вкладників — це 96,1% тих, хто звернувся за відшкодуванням.

Важливо: отримувати гарантоване відшкодування потрібно лише через офіційні канали Фонду та визначені банки-агенти. Не слід платити посередникам за прискорення виплат або повідомляти невідомим особам банківські реквізити й коди підтвердження.

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