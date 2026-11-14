Зеленський підписав закон про дроп-рахунки: за передачу банківської картки загрожує до шести років ув'язнення

В Україні запроваджують кримінальну відповідальність за участь у схемах із використанням чужих банківських карток і рахунків. Президент Володимир Зеленський підписав закон № 16013, який передбачає покарання не лише для організаторів фінансового шахрайства, а й для людей, які передають свої платіжні картки або доступ до рахунків для проведення незаконних операцій.

За передачу банківської картки загрожує до 6 років ув'язнення

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За найтяжчі правопорушення передбачено до шести років позбавлення волі. Також закон встановлює штрафи, максимальний розмір яких може сягати 170 тис. грн.

Кого стосуватиметься кримінальна відповідальність

Закон спрямований передусім проти так званих дропів — людей, які за винагороду передають іншим особам свої банківські картки, реквізити або доступ до рахунків. Такі рахунки використовують для переказу, отримання та виведення грошей, зокрема коштів, отриманих унаслідок шахрайства.

Раніше власники карток могли недооцінювати ризики такої співпраці, вважаючи, що лише надають реквізити або допомагають провести переказ. Тепер закон прямо передбачає кримінальну відповідальність за передачу платіжних інструментів і доступу до рахунків, якщо це робиться з метою вчинення шахрайства чи іншого кримінального правопорушення.

Водночас важлива умова: йдеться не про будь-яку передачу картки іншій людині, а про дії з відповідною злочинною метою. Сам факт того, що хтось скористався чужими реквізитами, ще не означає автоматичної винуватості власника рахунку.

Які штрафи та строки ув'язнення передбачає закон

Документ доповнює Кримінальний кодекс новою статтею 201−1. Покарання залежатиме від того, яку саме роль людина виконувала у схемі.

Основні санкції:

Передача власної картки або доступу до рахунку для шахрайства інших осіб — штраф від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 5100 до 17 000 грн.

Отримання, придбання, зберігання, збут або передача чужих карток з метою шахрайства — штраф від 51 000 до 85 000 грн, обмеження волі до трьох років або ув'язнення на строк від двох до чотирьох років.

Повторне правопорушення або дії організованої групи — штраф від 85 000 до 170 000 грн або позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Ці санкції стосуються саме дій, визначених новою статтею 201−1 КК України.

Чи можна уникнути кримінальної відповідальності

Закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності для людини, яка вперше вчинила правопорушення за частиною першою нової статті 201−1 КК України, добровільно повідомила про нього правоохоронцям та активно допомогла розкрити й припинити злочин.

Крім того, зміни розширюють підстави для застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб, якщо відповідні злочини вчиняли їхні уповноважені представники від імені та в інтересах компанії.

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Навіщо ухвалили закон

Документ має посилити протидію фінансовому шахрайству та наблизити українське законодавство до європейських правил. Зокрема, він імплементує положення Директиви ЄС 2019/713, яка стосується боротьби з шахрайством і підробленням безготівкових платіжних засобів.

Головна зміна полягає в тому, що кримінальна відповідальність тепер чіткіше охоплює не лише організаторів шахрайства, а й людей, які надають їм банківські картки, рахунки та інші інструменти для проведення незаконних операцій.

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