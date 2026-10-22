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22 жовтня 2026, 13:18

Банки в Україні готуються підвищувати ставки за депозитами: що показало опитування НБУ

Українські банки очікують, що у IV кварталі 2026 року залучення коштів дорожчатиме, насамперед через підвищення ставок за депозитами бізнесу та населення. Водночас фінансові установи прогнозують збільшення обсягів фондування — як за рахунок вкладів клієнтів, так і завдяки оптовим запозиченням.

Українські банки очікують, що у IV кварталі 2026 року залучення коштів дорожчатиме, насамперед через підвищення ставок за депозитами бізнесу та населення.
Фінанси будуть дорожчати, - НБУ
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Такі результати дало опитування Національного банку України, проведеного серед 25 банків, на які припадає 95% активів банківської системи.

У III кварталі загальний обсяг зобов’язань банків зріс, а середня вартість залучених коштів підвищилася. Найбільше на подорожчання вплинуло фінансування від компаній: баланс відповідей щодо вартості коштів бізнесу становив +38%, тоді як щодо депозитів населення — +9%. Вартість оптового фондування майже не змінилася.

Що дорожчатиме найбільше

За прогнозами банків, у IV кварталі зростатиме вартість залучення коштів і від населення, і від бізнесу. Баланс відповідей щодо очікуваної вартості депозитів корпорацій становить +49%, депозитів домогосподарств — +32%. Для оптового фондування цей показник становить лише +8%.

Баланс відповідей відображає перевагу банків, які повідомляють про зростання показника, над тими, хто фіксує його зниження. Це не означає, що ставки зростуть на відповідну кількість відсотків.

Звідки банки залучатимуть гроші

Фінансові установи очікують збільшення обсягу зобов’язань у IV кварталі. Найбільше респондентів прогнозують зростання коштів населення — баланс відповідей становить +48%. Для коштів бізнесу цей показник дорівнює +39%, для оптового фондування — +23%.

Понад половина банків за обсягом активів планує залучати оптове фінансування. Серед основних інструментів вони називають кредити міжнародних фінансових організацій та кошти на проєкти відновлення, зокрема фінансування від Європейського Союзу.

Найважливіша причина залучення таких коштів — необхідність узгоджувати строки активів і зобов’язань банків. Баланс відповідей щодо цього чинника становить +35%. Також банки прагнуть збільшити обсяг балансу та враховують нецінові умови залучення фінансування.

Читайте також: Банки частіше схвалюють іпотеку, але очікують зниження попиту — НБУ

Які ще зміни очікуються

У III кварталі дещо збільшилася частка фондування в іноземній валюті, однак у жовтні-грудні банки не очікують подальших змін цього показника. Водночас строковість залучених коштів зросла, і фінансові установи прогнозують її подальше збільшення протягом наступних 12 місяців.

Окремо банки очікують, що загальний обсяг їхнього капіталу зростатиме й надалі. Головним чинником такого збільшення залишається прибутковість. Водночас зміни в економічному середовищі, за оцінками респондентів, стримуватимуть нарощування капіталу. Крім того, уперше після I кварталу 2025 року банки очікують підвищення його вартості протягом наступних 12 місяців.

Як ми писали: Банки готуються активніше кредитувати, але бачать більше ризиків: що показало опитування НБУ

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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