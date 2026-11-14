Біткоїн упав до $66 500 і торгується нижче важливої підтримки: аналітик попередив про ризик падіння до $57 700

Як повідомляє Cointelegraph, біткоїн продовжує дешевшати та наближається до рівнів, які можуть визначити подальший напрямок ринку. Станом на 14 листопада BTC торгується близько $67 100. Але під час торгів ціна опускалася приблизно до $66 500. За останні 24 години біткоїн втратив близько 3%, тоді як сукупна капіталізація ширшого крипторинку скоротилася на 3,5%.

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На тлі розпродажу біткоїн опинився нижче 200-тижневої простої ковзної середньої (SMA) — важливого довгострокового технічного індикатора. На той момент цей показник перебував поблизу $67 993. BTC вперше з середини серпня повернувся до цієї лінії, опустившись нижче неї.

200-тижневу SMA учасники ринку часто використовують для оцінки довгострокового тренду біткоїна. У попередніх ринкових циклах вона виступала важливою зоною підтримки, а під час ведмежих періодів могла перетворюватися на опір. Тому закріплення ціни нижче цього рівня може посилити побоювання щодо подальшого падіння.

Аналітик назвав рівень, нижче якого зростає ризик падіння до $57 700

Співзасновник аналітичної платформи Material Indicators Кіт Алан звернув увагу не лише на ціну біткоїна, а й на динаміку його тижневого індексу відносної сили (RSI).

За його оцінкою, важливою позначкою є 41,5 пункту. Цей рівень виступав підтримкою для тижневого RSI наприкінці липня. Якщо індикатор опуститься нижче неї, біткоїн може отримати простір для зниження до $57 700 — рівня попереднього циклічного мінімуму.

Таким чином, прогноз аналітика не означає, що BTC обов'язково впаде до цієї ціни. Йдеться про потенційний сценарій, реалізація якого залежатиме від того, чи втримається тижневий RSI вище критичної позначки. Збереження підтримки, навпаки, може стати позитивним сигналом для покупців.

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Чому крипторинок опинився під тиском

Падіння біткоїна відбувається на тлі погіршення настроїв на ширших фінансових ринках. За даними CoinDesk, інвестори оцінюють перспективу підвищення ставки Федеральною резервною системою США у грудні. Очікування жорсткішої монетарної політики підтримують долар і роблять ризикові активи менш привабливими.

Додатковим чинником тиску стали відтоки коштів зі спотових біткоїн-ETF у США. За даними Farside Investors, у перші дні листопада фонди зафіксували значні чисті вилучення капіталу. Також розпродаж супроводжувався масштабними ліквідаціями позицій трейдерів, які торгували з кредитним плечем.

Зокрема, CoinDesk повідомляв про ліквідації криптовалютних позицій на $1,64 млрд за 24 години станом на 13 листопада. Близько 88,7% цієї суми припало на довгі позиції — ставки на подальше зростання цін.

Отже, зараз ринок стежить за двома важливими орієнтирами: чи зможе біткоїн повернутися вище 200-тижневої ковзної середньої та чи втримається тижневий RSI над рівнем 41,5. Втрата цих технічних рубежів може посилити ризик подальшого зниження.

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