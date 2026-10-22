Кабмін змінить правила бронювання до кінця тижня: який пункт уже прибрали з проєкту

Кабінет Міністрів України планує до кінця тижня ухвалити постанову про оновлення правил бронювання військовозобов'язаних. Із проєкту документа вже виключили пункт, який передбачав неврахування працівників із відстрочкою від мобілізації під час розрахунку квоти на бронювання. Про поточний стан підготовки постанови повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський.

Дмитиро Кисилевський про роботу над правилами бронювання

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Для перевірки бронювань створять новий орган

У постанові також передбачать створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час. Він діятиме як дорадчий орган при Кабміні.

Центр перевірятиме обґрунтованість критеріїв, за якими центральні органи виконавчої влади та місцеві адміністрації визначають підприємства й працівників для бронювання. За результатами перевірки він зможе рекомендувати переглянути відповідні критерії або статус критично важливих окремих підприємств.

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Однак остаточні рішення залишатимуться за центральними органами виконавчої влади та місцевими адміністраціями.

У Міністерстві економіки та довкілля не очікують суттєвих змін критеріїв, за якими саме відомство здійснює бронювання.

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