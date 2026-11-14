ШІ-гіганти фінасують власних клієнтів, щоб ті більше покупали у ШІ-гігантів. Ціна питання $1,4 трлн — МВФ

Великі технологічні компанії вкладають мільярди доларів у розробників штучного інтелекту, які потім витрачають ці кошти на послуги та обладнання своїх інвесторів. Міжнародний валютний фонд (МВФ) попереджає, що така модель фінансування може посилити ризики для світового фінансового ринку. Про це йдеться у жовтневому звіті МВФ про глобальну фінансову стабільність.

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Гроші ходять по колу

Аналітики МВФ дослідили 14 угод у сфері штучного інтелекту, які передбачають близько $300 млрд інвестицій у капітал, $650 млрд пов'язаного боргового фінансування та $1,4 трлн майбутніх закупівель хмарних послуг і чипів.

Остання сума — не фактично отримана виручка, а зобов'язання компаній здійснити закупівлі протягом наступних років.

Таку схему називають циклічним фінансуванням (circular financing). Технологічні корпорації інвестують у ШІ-компанії, а ті використовують залучені кошти для оплати обчислювальних потужностей та обладнання, зокрема у своїх інвесторів.

У результаті постачальники технологій одночасно фінансують клієнтів і забезпечують собі майбутні замовлення.

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У чому ризик

МВФ застерігає: якщо попит на штучний інтелект не виправдає очікувань, розробники можуть зіткнутися з труднощами у виконанні фінансових зобов'язань.

Для їхніх інвесторів це означатиме не лише можливі збитки від вкладень, а й втрату очікуваних доходів від продажу хмарних послуг та обладнання.

Додаткову загрозу створює боргове навантаження. За даними Фонду, дев'ять із 14 проаналізованих угод пов'язані із залученням боргового фінансування.

МВФ не прогнозує неминучого обвалу ШІ-ринку, проте попереджає, що тісні фінансові зв'язки між технологічними компаніями можуть посилити наслідки можливої корекції.

Головне питання для інвесторів — наскільки стійким виявиться попит на ШІ-інфраструктуру, коли компаніям доведеться оплачувати її з власних доходів, а не із залучених інвестицій.

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