Пишний прокоментував обшуки НАБУ: справа не стосується діяльності НБУ чи його роботи на посаді голови

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що кримінальне провадження, у межах якого детективи НАБУ провели слідчі дії в його робочому просторі, не стосується ані діяльності НБУ , ані його службової діяльності на посаді голови Нацбанку. Про це Пишний повідомив у своїй заяві.

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За його словами, відповідно до ухвали суду слідство шукало докази у справі, пов’язаній з іншими обставинами та особами.

Пишний: за результатами обшуків нічого не виявили

Голова НБУ стверджує, що під час слідчих дій не було виявлено нічого, що могло б свідчити про вчинення правопорушень ним або іншими працівниками Національного банку.

«За результатами обшуків не було виявлено нічого, що могло б свідчити про вчинення мною чи будь-ким із службовців НБУ будь-яких правопорушень», — заявив Пишний.

Він додав, що поважає роботу НАБУ та САП, підтримує незалежність антикорупційних органів і готовий співпрацювати зі слідством у межах закону.

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Продовжує виконувати обов’язки голови НБУ

Пишний також наголосив на необхідності збереження незалежності та інституційної спроможності Національного банку, особливо під час війни.

Він заявив, що не планує вступати у публічну дискусію щодо версій про причини слідчих дій і вважає, що всі питання мають вирішуватися у правовій площині.

Пишний повідомив, що продовжує виконувати обов’язки голови НБУ, а серед своїх пріоритетів назвав макрофінансову стабільність, стійкість банківської системи та захист інституційної незалежності Національного банку.

Що відомо про слідчі дії НАБУ в Нацбанку

Народний депутат Ярослав Железняк 21 жовтня вранці заявив про слідчі дії НАБУ стосуються голови НБУ Андрія Пишного, зокрема за місцем його проживання. У НАБУ підтвердили обшуки в приміщенні Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників, уточнивши, що нікого не затримували й нікому не оголошували підозру.

У НБУ повідомили, що нададуть додаткові пояснення після завершення слідчих дій, а банк продовжує працювати у штатному режимі.