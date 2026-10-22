Пишний прокоментував обшуки НАБУ: справа не стосується діяльності НБУ чи його роботи на посаді голови

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 жовтня 2026, 8:10

Пишний прокоментував обшуки НАБУ: справа не стосується діяльності НБУ чи його роботи на посаді голови

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що кримінальне провадження, у межах якого детективи НАБУ провели слідчі дії в його робочому просторі, не стосується ані діяльності НБУ, ані його службової діяльності на посаді голови Нацбанку. Про це Пишний повідомив у своїй заяві.

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що кримінальне провадження, у межах якого детективи НАБУ провели слідчі дії в його робочому просторі, не стосується ані діяльності НБУ, ані його службової діяльності на посаді голови Нацбанку.
Пишний прокоментував обшуки НАБУ
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, відповідно до ухвали суду слідство шукало докази у справі, пов’язаній з іншими обставинами та особами.

Пишний: за результатами обшуків нічого не виявили

Голова НБУ стверджує, що під час слідчих дій не було виявлено нічого, що могло б свідчити про вчинення правопорушень ним або іншими працівниками Національного банку.

«За результатами обшуків не було виявлено нічого, що могло б свідчити про вчинення мною чи будь-ким із службовців НБУ будь-яких правопорушень», — заявив Пишний.

Він додав, що поважає роботу НАБУ та САП, підтримує незалежність антикорупційних органів і готовий співпрацювати зі слідством у межах закону.

Читайте також: Андрій Пишний нібито написав заяву про відставку: НБУ спростував інформацію

Продовжує виконувати обов’язки голови НБУ

Пишний також наголосив на необхідності збереження незалежності та інституційної спроможності Національного банку, особливо під час війни.

Він заявив, що не планує вступати у публічну дискусію щодо версій про причини слідчих дій і вважає, що всі питання мають вирішуватися у правовій площині.

Пишний повідомив, що продовжує виконувати обов’язки голови НБУ, а серед своїх пріоритетів назвав макрофінансову стабільність, стійкість банківської системи та захист інституційної незалежності Національного банку.

Що відомо про слідчі дії НАБУ в Нацбанку

Народний депутат Ярослав Железняк 21 жовтня вранці заявив про слідчі дії НАБУ стосуються голови НБУ Андрія Пишного, зокрема за місцем його проживання. У НАБУ підтвердили обшуки в приміщенні Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників, уточнивши, що нікого не затримували й нікому не оголошували підозру.

У НБУ повідомили, що нададуть додаткові пояснення після завершення слідчих дій, а банк продовжує працювати у штатному режимі.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами