Топ-5 новин за середу: ПриватБанк підвищив ставки, українці накопичили рекордні кошти, а ВВП пішов на спад
Приват підвищив ставки на всі гривневі депозити: хто й як збільшуватиме їх далі
На депозитному ринку триває пожвавлення: фінансисти поступово підвищують дохідність гривневих депозитів для приватних клієнтів. Водночас частка строкових вкладів у банківській системі скорочується і вже перебуває на історичних мінімумах. Чому так відбувається, та що це означає для власників вільної гривні, розповідаємо у свіжому огляді від «Мінфіну».
У Чехії планують удвічі знизити виплати українським біженцям
Уряд і парламент Чехії планують наполовину знизити виплати українцям, які мають у країні статус тимчасового захисту.
Понад $11,4 млрд у валюті: українці наростили валютні залишки в банках до максимуму за п’ять кварталів
У третьому кварталі 2026 року українці збільшили валютні залишки на банківських рахунках і депозитах на $336 млн. Це найбільший квартальний приріст за останні п’ять кварталів. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланням на дані Нацбанку.
Економіка України пішла на спад: ІЕД погіршив оцінку ВВП за 2026 рік
У вересні 2026 року реальний ВВП України, за оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, скоротився на 2,4% у річному вимірі. ІЕД також суттєво погіршив оцінку за серпень: замість раніше очікуваного зростання на 1,2% експерти тепер оцінюють падіння ВВП на 1,9%.
Андрій Пишний нібито написав заяву про відставку: НБУ спростував інформацію
У Національному банку України заперечили інформацію про відставку його голови Андрія Пишного, яка з’явилася в медіа після обшуків НАБУ та САП 21 жовтня. Раніше видання Dilo з посиланням на джерело на банківському ринку повідомило, що посадовець нібито написав заяву про звільнення за власним бажанням через стан здоров’я. Водночас співрозмовники УНІАН і Forbes Ukraine заявили, що станом на 15:00 заяви про відставку в НБУ не було.
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