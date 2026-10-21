Топ-5 новин за середу: ПриватБанк підвищив ставки, українці накопичили рекордні кошти, а ВВП пішов на спад

На депозитному ринку триває пожвавлення: фінансисти поступово підвищують дохідність гривневих депозитів для приватних клієнтів. Водночас частка строкових вкладів у банківській системі скорочується і вже перебуває на історичних мінімумах. Чому так відбувається, та що це означає для власників вільної гривні, розповідаємо у свіжому огляді від «Мінфіну».

Уряд і парламент Чехії планують наполовину знизити виплати українцям, які мають у країні статус тимчасового захисту.

У третьому кварталі 2026 року українці збільшили валютні залишки на банківських рахунках і депозитах на $336 млн. Це найбільший квартальний приріст за останні п’ять кварталів. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланням на дані Нацбанку.

У вересні 2026 року реальний ВВП України, за оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, скоротився на 2,4% у річному вимірі. ІЕД також суттєво погіршив оцінку за серпень: замість раніше очікуваного зростання на 1,2% експерти тепер оцінюють падіння ВВП на 1,9%.

У Національному банку України заперечили інформацію про відставку його голови Андрія Пишного, яка з’явилася в медіа після обшуків НАБУ та САП 21 жовтня. Раніше видання Dilo з посиланням на джерело на банківському ринку повідомило, що посадовець нібито написав заяву про звільнення за власним бажанням через стан здоров’я. Водночас співрозмовники УНІАН і Forbes Ukraine заявили, що станом на 15:00 заяви про відставку в НБУ не було.