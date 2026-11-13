ФОП зможуть переказувати до 1 млн грн на місяць: які обмеження запровадять банки з 14 листопада

З 14 листопада банки знизять ліміти на перекази без додаткового документального підтвердження для новостворених і неактивних ФОП. Для підприємців другої та третьої груп місячний поріг скоротиться одразу втричі, до 1 млн грн, для першої групи він становитиме 400 тис. грн. Більші суми переказувати не забороняють, але підприємцю доведеться пояснити банку походження коштів. Зміни, передбачені оновленим банківським меморандумом , стосуватимуться не всіх підприємців, а визначених категорій клієнтів.

З 14 листопада банки втричі знизять ліміти на перекази без підтвердження походження коштів для нових і неактивних ФОП, а більші суми проводитимуть після документальної перевірки. Фото: 123RF/PICSEL

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Що зміниться з 14 листопада

Нові обмеження є другим етапом запровадження лімітів, погоджених банками у травні 2026 року. Перший етап стартував 14 серпня. Тоді для новостворених і неактивних ФОП першої групи встановили місячний ліміт переказів без додаткового документального підтвердження на рівні 600 тис. грн, для підприємців другої та третьої груп він становив 3 млн грн.

З 14 листопада ці суми зменшаться. Для ФОП першої групи ліміт становитиме 400 тис. грн на місяць замість 600 тис. грн. Для другої та третьої груп його скоротять утричі, до 1 млн грн із попередніх 3 млн грн.

Зміни торкнуться і юридичних осіб з ознаками компаній-оболонок. Для них місячний ліміт знизиться з 5 млн до 2 млн грн.

Важливо розуміти, що ці обмеження не поширюються автоматично на всіх підприємців. Вони стосуються новостворених ФОП, підприємців, які тривалий час не вели діяльності, а потім відновили операції, та окремих юридичних осіб із ознаками ризикової діяльності.

Сам факт реєстрації ФОП або відкриття рахунку не означає автоматичного потрапляння під обмеження. Банк оцінює клієнта з урахуванням історії рахунку, характеру операцій та власних процедур фінансового моніторингу.

Чому банки посилюють контроль

Нинішні зміни продовжують політику, яку банківський сектор почав реалізовувати наприкінці 2024 року. 10 грудня того року банківські асоціації та найбільші банки підписали перший Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Його поява була пов'язана з необхідністю протидіяти шахрайству, незаконним фінансовим операціям і використанню банківських рахунків для переказу коштів сумнівного походження. Окрему увагу банки приділили так званим дропам. Це люди, які передають власні рахунки або платіжні картки іншим особам для проведення операцій.

Такі рахунки можуть використовуватися для переміщення коштів, отриманих від шахрайства, нелегального бізнесу або інших незаконних операцій. Для організаторів схем це спосіб розподілити грошові потоки між багатьма рахунками й ускладнити встановлення їхнього справжнього походження.

Ще одна проблема, на яку звертає увагу банківський сектор, полягає у використанні рахунків різних установ для проведення сумнівних операцій. Якщо один банк посилює контроль, клієнт може спробувати продовжити діяльність через інший. Узгоджені правила мають ускладнити таку практику.

14 травня 2026 року банківська спільнота підписала оновлену редакцію Меморандуму. До роботи над документом долучилися Асоціація українських банків та Національна асоціація банків України. До ініціативи приєдналися понад 50 банків і фінансових установ.

Оновлений документ окремо визначив підходи до новостворених і неактивних ФОП, а також юридичних осіб з ознаками компаній-оболонок. Банки пояснюють це необхідністю посилити контроль за операціями, які можуть використовуватися для обходу фінансового моніторингу.

При цьому Меморандум не є законом і не встановлює нових законодавчих вимог для всіх підприємців. Це добровільна домовленість учасників ринку, яка визначає спільні підходи до роботи з клієнтами. Банки, що приєдналися до неї, враховують її положення у своїх внутрішніх процедурах.

Новий і «сплячий» ФОП: на що звертає увагу банк

Одне з найважливіших питань для підприємців — скільки часу після реєстрації бізнес вважатиметься новим. Єдиного строку, який однаково застосовували б усі банки, немає. Конкретні критерії можуть залежати від внутрішніх правил установи та оцінки ризику клієнта.

У профільних роз'ясненнях найчастіше згадують період від шести до дванадцяти місяців. Проте сприймати його як універсальне правило не варто. Під час оцінки банк може враховувати не лише дату реєстрації ФОП, а й час відкриття рахунку, попередню активність та відповідність операцій заявленому виду діяльності.

Окрема категорія — так звані сплячі ФОП. Це підприємці, які тривалий час не проводили або майже не проводили операцій, а потім відновили активну роботу.

Наприклад, ФОП кілька місяців не мав надходжень, а після тривалої перерви почав отримувати значні суми від багатьох контрагентів. Для банку така зміна фінансової поведінки може стати приводом для додаткової перевірки.

Саме по собі відновлення роботи не є порушенням. Але підприємцю варто бути готовим пояснити, чому змінилися обсяги операцій, хто його контрагенти та звідки надходять кошти.

Банки також можуть звертати увагу на невідповідність між заявленою діяльністю та фактичним рухом грошей. Якщо ФОП зареєстрований для надання певних послуг, а рахунок раптом починає використовуватися для великої кількості операцій, не пов'язаних із цим бізнесом, установа може запросити додаткові пояснення.

Як рахуватимуть перекази

Ліміт розраховують за місяць наростаючим підсумком. Тобто банк враховує загальну суму вихідних платежів, а не кожен переказ окремо.

Наприклад, для ФОП другої групи з лімітом 1 млн грн п'ять платежів по 200 тис. грн вичерпають місячний поріг. Якщо підприємець планує провести ще один платіж, йому потрібно буде пройти процедуру підтвердження коштів.

Перевищення ліміту не означає, що бізнес втрачає право розпоряджатися власними грошима. Підприємець може здійснювати операції на більші суми, але банк попросить надати платіжну інструкцію та документи, які підтверджують походження коштів або економічний зміст операції.

Важливо не плутати ці обмеження з повним блокуванням рахунку. Ліміт за Меморандумом і рішення про зупинення фінансової операції в межах законодавства про фінансовий моніторинг є різними процедурами. Перевищення встановленої суми саме по собі не доводить незаконність платежу.

Для звичайних фізичних осіб окремі ліміти за Меморандумом не змінюються. За відсутності документального підтвердження доходів для клієнтів із високим рівнем ризику діє поріг 50 тис. грн на місяць, для клієнтів із низьким і середнім рівнем ризику — 100 тис. грн.

Які документи можуть знадобитися підприємцю

Перелік документів залежить від характеру діяльності та конкретної операції. Універсального набору, який гарантував би відсутність запитань у банку, немає. Головне завдання підприємця — показати, звідки надійшли кошти та чому він проводить відповідні платежі.

Залежно від ситуації банк може попросити договори з покупцями, замовниками або постачальниками, рахунки на оплату, акти виконаних робіт і накладні. Для підтвердження доходів можуть знадобитися податкова звітність, декларації та виписки з рахунків.

Якщо гроші надійшли як позика або поворотна фінансова допомога, підприємець має бути готовим надати відповідний договір та підтвердження руху коштів. Для торговельного бізнесу важливими будуть документи про закупівлю та реалізацію товарів, для сфери послуг — договори із замовниками й акти виконаних робіт.

Не варто чекати, поки банк зупинить конкретний платіж або надішле запит. Якщо підприємець знає, що його звичайний обсяг вихідних операцій перевищує встановлений ліміт, краще заздалегідь уточнити в банку процедуру проведення більших платежів.

Чи можуть постраждати добросовісні підприємці

Для бізнесу головний ризик полягає не стільки в самому ліміті, скільки в можливих затримках платежів. Підприємство може мати цілком легальні надходження, але не встигнути підготувати документи або отримати підтвердження банку до дати розрахунку з контрагентом.

Особливо чутливими до таких ситуацій можуть бути підприємці з нерегулярними доходами, сезонною діяльністю або різкими коливаннями оборотів. Наприклад, у період активного продажу товарів місячні платежі можуть бути значно вищими, ніж у попередні місяці.

Є й питання до однорідності підходів. Якщо кожен банк самостійно визначає, скільки часу ФОП вважається новим, а також встановлює внутрішні критерії оцінювання, умови обслуговування підприємців можуть відрізнятися.

Тому важливо розуміти, скільки часу банк розглядає документи, за яких умов погоджує більші суми та як клієнт може оскаржити рішення. Саме ці деталі визначатимуть, наскільки нові правила вплинуть на повсякденну роботу малого бізнесу.

Чи працюють обмеження

Банки пояснюють оновлення Меморандуму необхідністю протидіяти дропам, шахрайству та використанню рахунків для незаконних фінансових операцій. Однак оцінити реальну ефективність нових лімітів лише за фактом їх запровадження неможливо.

Для цього потрібні результати першого етапу, який розпочався в серпні 2026 року. Зокрема, важливо знати, скільки підприємців потрапили під обмеження, скільки операцій банки перевірили додатково та скільки клієнтів змогли підтвердити походження коштів.

Без зведеної статистики щодо результатів цих заходів не можна стверджувати, що зниження лімітів уже дало відчутний ефект у боротьбі з тіньовими схемами.

Окреме питання — роль Національного банку. Регулятор встановлює обов'язкові вимоги до фінансового моніторингу, тоді як Меморандум визначає узгоджені підходи його учасників. Для підприємців важливо розуміти, де закінчуються законодавчі вимоги та починаються внутрішні правила конкретного банку.

Що варто зробити ФОП до 14 листопада

Підприємцям, які можуть потрапити під нові ліміти, варто заздалегідь перевірити умови обслуговування свого рахунку. Насамперед потрібно з'ясувати, чи відносить банк бізнес до категорії новостворених або неактивних клієнтів.

Якщо місячний обсяг вихідних платежів перевищує майбутній ліміт, доцільно звернутися до банку та уточнити процедуру проведення операцій на більші суми. Для цього можуть знадобитися договори, акти, рахунки, податкова звітність та інші документи, які пояснюють рух коштів.

Також варто впорядкувати документи щодо основних контрагентів і господарських операцій. Це допоможе швидше відповідати на запити фінансового моніторингу, якщо вони виникнуть.

Головне — не сприймати нові ліміти як заборону на більші обороти. Для підприємців, які можуть підтвердити законність доходів і зміст платежів, передбачена можливість проводити операції понад установлені пороги. Але щоб не затримувати розрахунки з постачальниками та партнерами, питання з банком краще вирішити до проведення великого платежу.