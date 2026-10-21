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21 жовтня 2026, 15:43

Економіка України пішла на спад: ІЕД погіршив оцінку ВВП за 2026 рік

У вересні 2026 року реальний ВВП України, за оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, скоротився на 2,4% у річному вимірі. ІЕД також суттєво погіршив оцінку за серпень: замість раніше очікуваного зростання на 1,2% експерти тепер оцінюють падіння ВВП на 1,9%.

У вересні 2026 року реальний ВВП України, за оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, скоротився на 2,4% у річному вимірі.
Реальний ВВП України скоротився на 2,4% у річному вимірі.
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Причиною перегляду стали, зокрема, нові дані Держстату: сільськогосподарське виробництво у серпні скоротилося на 16,7%. Спад також фіксували у добувній промисловості, виробництві та розподілі електроенергії і газу та інших галузях.

За підсумками року економіка може скоротитися на 0,5%

За поточною оцінкою ІЕД, реальний ВВП України за весь 2026 рік може знизитися приблизно на 0,5%.

При цьому ситуація в жовтні, за оцінкою експертів, уже виглядає складнішою, а статистична база порівняння є вищою.

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Найбільше просів транспорт

Найглибше падіння у вересні ІЕД зафіксував у транспорті. Реальна валова додана вартість сектору скоротилася приблизно на 20% рік до року.

Причинами стали обмежена робота морських портів і проблеми із залізничною логістикою. Автомобільні перевезення не можуть повністю компенсувати втрати через дефіцит водіїв і значно вищу вартість доставки порівняно з морською.

У добувній промисловості ВДВ скоротилася на 12,3% через різке падіння видобутку залізної руди. Частково сектор підтримав видобуток природного газу.

В енергетиці виробництво електроенергії та розподіл газу зменшилися приблизно на 11%.

Переробна промисловість втратила 7%

У переробній промисловості валова додана вартість скоротилася на 7%. За оцінкою ІЕД, одним із головних чинників стала зупинка великих виробників сталі після російських ударів.

Водночас від глибшого падіння сектор стримувало виробництво оборонно-промислового комплексу.

У сільському господарстві ВДВ знизилася на 5,6% після приблизно 12% падіння у серпні. Серед проблем — ускладнення експорту через порти Великої Одеси та обмежені можливості переорієнтації вантажів на Дунай і сухопутні маршрути.

Торгівля також скоротилася

Валова додана вартість у торгівлі у вересні зменшилася на 5,5%. ІЕД пов’язує це зі скороченням експорту та руйнуванням складської інфраструктури.

Бізнес, за оцінкою експертів, дедалі частіше переходить до моделей із меншими складськими запасами та більшою часткою прямих продажів.

Окремим ризиком на 2027 рік ІЕД називає скорочення посівних площ, яке може додатково погіршити показники аграрного сектору.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
lider2000
lider2000
21 жовтня 2026, 16:39
#
Краина мрий.
+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
21 жовтня 2026, 17:00
#
Ну вот, пошли более реалистичные исследования и прогнозы.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 жовтня 2026, 17:25
#
Вы зайдите на сайт этой конторы и внимательно прочитайте эту «новость», а потом сделаете вывод…
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