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12 листопада 2026, 18:09

Продаж авто в Україні обкладуть податком 23%: кого торкнуться нові правила

В Україні змінять правила оподаткування продажу автомобілів. Якщо власник продасть машину менш ніж через 183 дні після її державної реєстрації, йому доведеться сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. Загальне податкове навантаження становитиме 23% від оподатковуваного доходу, навіть якщо це перший продаж автомобіля за рік. Відповідні зміни передбачає законопроєкт № 16037-д, який Верховна Рада ухвалила 11 листопада 2026 року. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

В Україні змінять правила оподаткування продажу автомобілів.
В Украине изменят правила налогообложения продаж автомобилей.
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Нові правила мають запрацювати з 1 січня 2027 року. Наразі закон ще очікує на підписання та офіційне оприлюднення.

Скільки доведеться платити за продаж авто

Головне нововведення — запровадження мінімального строку володіння транспортним засобом для застосування податкової пільги.

Зараз перший продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом календарного року не оподатковується незалежно від того, скільки часу майно перебувало у власності продавця.

Після набрання законом чинності звільнення від ПДФО діятиме лише за умови, що транспортний засіб перебував у власності понад 183 дні з моменту державної реєстрації.

Нові правила передбачають такі ставки:

  • Перший продаж за рік, понад 183 дні володіння — 0% ПДФО та 0% військового збору.

  • Перший продаж, менш ніж 183 дні володіння — 18% ПДФО та 5% військового збору, разом 23%.

  • Другий продаж за рік, понад 183 дні володіння — 5% ПДФО та 5% військового збору, разом 10%.

  • Другий продаж, менш ніж 183 дні володіння — 18% ПДФО та 5% військового збору, разом 23%.

  • Третій і кожен наступний продаж протягом року — 18% ПДФО та 5% військового збору, разом 23%.

Строк володіння рахуватимуть від дня державної реєстрації транспортного засобу за продавцем. При цьому в законопроєкті використовується формулювання «понад 183 дні».

Виняток передбачений для транспортних засобів, отриманих у спадщину. На них нове обмеження щодо строку володіння не поширюватиметься.

Скільки це коштуватиме автовласникам

Наприклад, людина придбала автомобіль за 500 тис. грн, зареєструвала його на себе, а через три місяці вирішила продати за ту саму суму.

Якщо нові правила набудуть чинності, навіть за першого продажу протягом року доведеться сплатити:

  • ПДФО 18% — 90 тис. грн;
  • військовий збір 5% — 25 тис. грн.

Загальна сума податків становитиме 115 тис. грн.

Після сплати податків із 500 тис. грн продавець фактично отримає 385 тис. грн, якщо оподатковуваний дохід дорівнюватиме договірній ціні.

Якщо ж власник продасть цей автомобіль після закінчення встановленого строку володіння і це буде його перший продаж за календарний рік, податки сплачувати не доведеться.

При цьому оподатковуваний дохід визначають за ціною, зазначеною в договорі купівлі-продажу, але не нижче середньоринкової або оціночної вартості автомобіля — за вибором платника.

Що зміниться на авторинку

Як раніше писав «Мінфін», чинні правила оподаткування продажу транспортних засобів передбачають три ставки ПДФО залежно від кількості угод протягом календарного року. Перший продаж не оподатковується, другий — за ставкою 5%, третій та наступні — 18%. До оподатковуваних операцій також застосовується військовий збір у розмірі 5%.

Запровадження мінімального строку володіння автомобілем змінює підхід до оподаткування. Тепер значення матиме не лише кількість проданих транспортних засобів, а й час, який минув від їхньої реєстрації. Це може зробити швидкий перепродаж автомобілів менш вигідним, зокрема для фізичних осіб, які регулярно купують і продають машини без реєстрації підприємницької діяльності.

Відповідні зміни включили до законопроєкту № 16037-д, який передусім стосується спрощення адміністрування ПДВ. Документ також передбачає нові вимоги до податкових накладних, зокрема обов'язкове зазначення VIN-коду під час продажу визначених категорій транспортних засобів платниками ПДВ. За інформа

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
0
qbik
qbik
12 листопада 2026, 19:58
#
Ввели би 3−5 відсотків, то люди би трохи платили податки, а так будуть ухилятися
+
0
Три літри
Три літри
12 листопада 2026, 21:29
#
Оформись ФОПом і плати податок з прибутку, а не вартості авто
+
+15
bosyak
bosyak
12 листопада 2026, 20:05
#
Якщо купив за 500 і продав за 500 де тут дохід? Держава до грається з такими «податками»… Бити потім будуть боляче.

Ще можно також оподатковувати пдфо і вз повернення товару впродовж двох тижнів.
+
0
Я Саня
Я Саня
12 листопада 2026, 21:27
#
Тому що наша елльліта вважає, що для українця, авто — це розкіш, наша держава ненавидить свій народ більше за пуйла і буде робити все щоб його максимально видоїти та викинути на смітник.
+
0
Три літри
Три літри
12 листопада 2026, 21:30
#
Як де? 500 тисяч доходу від продажу. Доходу не буде якщо ти автомобіль подаруєш.

Цілком правильний підхід для боротьби з перекупами які не платять жодних податків. Я б взагалі встановив строк 366 днів.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 листопада 2026, 22:13
#
bosyak
«Якщо купив за 500 і продав за 500 де тут дохід?»

Трохи лікбезу.

Для юр.особи, типу ПП, ТОВ або АТ:
— витрати 500
— дохід 500
— прибуток 0

Для фіз.особи (не ФОП):
— витрати 0 (облік витрат відсутній)
— дохід 500
— прибуток 0 (облік прибутку відсутній)
+
0
Igorenya
Igorenya
12 листопада 2026, 21:33
#
А що перекупи зараз жирують?
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
12 листопада 2026, 21:49
#
З голоду точно не пухнуть…
+
0
bosyak
bosyak
12 листопада 2026, 22:25
#
Напишу сразу всім, по Вашій логіці друга частина мого допису, а саме повернення авто у салон і отримання грошей назад також має оподатковуватись.

Держава не має оподатковувати дохід, ніколи, тільки прибуток. Не має існувати пдв, не має існувати податків на нерухомість, тільки в разі продажу.
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