Продаж авто в Україні обкладуть податком 23%: кого торкнуться нові правила

В Україні змінять правила оподаткування продажу автомобілів. Якщо власник продасть машину менш ніж через 183 дні після її державної реєстрації, йому доведеться сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. Загальне податкове навантаження становитиме 23% від оподатковуваного доходу, навіть якщо це перший продаж автомобіля за рік. Відповідні зміни передбачає законопроєкт № 16037-д , який Верховна Рада ухвалила 11 листопада 2026 року. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

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Нові правила мають запрацювати з 1 січня 2027 року. Наразі закон ще очікує на підписання та офіційне оприлюднення.

Скільки доведеться платити за продаж авто

Головне нововведення — запровадження мінімального строку володіння транспортним засобом для застосування податкової пільги.

Зараз перший продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом календарного року не оподатковується незалежно від того, скільки часу майно перебувало у власності продавця.

Після набрання законом чинності звільнення від ПДФО діятиме лише за умови, що транспортний засіб перебував у власності понад 183 дні з моменту державної реєстрації.

Нові правила передбачають такі ставки:

Перший продаж за рік, понад 183 дні володіння — 0% ПДФО та 0% військового збору.

Перший продаж, менш ніж 183 дні володіння — 18% ПДФО та 5% військового збору, разом 23%.

Другий продаж за рік, понад 183 дні володіння — 5% ПДФО та 5% військового збору, разом 10%.

Другий продаж, менш ніж 183 дні володіння — 18% ПДФО та 5% військового збору, разом 23%.

Третій і кожен наступний продаж протягом року — 18% ПДФО та 5% військового збору, разом 23%.

Строк володіння рахуватимуть від дня державної реєстрації транспортного засобу за продавцем. При цьому в законопроєкті використовується формулювання «понад 183 дні».

Виняток передбачений для транспортних засобів, отриманих у спадщину. На них нове обмеження щодо строку володіння не поширюватиметься.

Скільки це коштуватиме автовласникам

Наприклад, людина придбала автомобіль за 500 тис. грн, зареєструвала його на себе, а через три місяці вирішила продати за ту саму суму.

Якщо нові правила набудуть чинності, навіть за першого продажу протягом року доведеться сплатити:

ПДФО 18% — 90 тис. грн;

військовий збір 5% — 25 тис. грн.

Загальна сума податків становитиме 115 тис. грн.

Після сплати податків із 500 тис. грн продавець фактично отримає 385 тис. грн, якщо оподатковуваний дохід дорівнюватиме договірній ціні.

Якщо ж власник продасть цей автомобіль після закінчення встановленого строку володіння і це буде його перший продаж за календарний рік, податки сплачувати не доведеться.

При цьому оподатковуваний дохід визначають за ціною, зазначеною в договорі купівлі-продажу, але не нижче середньоринкової або оціночної вартості автомобіля — за вибором платника.

Що зміниться на авторинку

Як раніше писав «Мінфін», чинні правила оподаткування продажу транспортних засобів передбачають три ставки ПДФО залежно від кількості угод протягом календарного року. Перший продаж не оподатковується, другий — за ставкою 5%, третій та наступні — 18%. До оподатковуваних операцій також застосовується військовий збір у розмірі 5%.

Запровадження мінімального строку володіння автомобілем змінює підхід до оподаткування. Тепер значення матиме не лише кількість проданих транспортних засобів, а й час, який минув від їхньої реєстрації. Це може зробити швидкий перепродаж автомобілів менш вигідним, зокрема для фізичних осіб, які регулярно купують і продають машини без реєстрації підприємницької діяльності.

Відповідні зміни включили до законопроєкту № 16037-д, який передусім стосується спрощення адміністрування ПДВ. Документ також передбачає нові вимоги до податкових накладних, зокрема обов'язкове зазначення VIN-коду під час продажу визначених категорій транспортних засобів платниками ПДВ. За інформа