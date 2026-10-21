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21 жовтня 2026, 15:52

Андрій Пишний нібито написав заяву про відставку: НБУ спростував інформацію

У Національному банку України заперечили інформацію про відставку його голови Андрія Пишного, яка з’явилася в медіа після обшуків НАБУ та САП 21 жовтня. Раніше идання Dilo з посиланням на джерело на банківському ринку повідомило, що посадовець нібито написав заяву про звільнення за власним бажанням через стан здоров’я. Водночас співрозмовники УНІАН і Forbes Ukraine заявили, що станом на 15:00 заяви про відставку в НБУ не було.

У Національному банку України заперечили інформацію про відставку його голови Андрія Пишного, яка з’явилася в медіа після обшуків НАБУ та САП 21 жовтня.
НБУ спростував інформацію про відставку Андрія Пишного після обшуків НАБУ. ФОТО: facebook.com/pyshnyy
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Що відомо про обшуки в НБУ

21 жовтня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводили обшуки в приміщенні Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників. Про слідчі дії повідомили НАБУ та НБУ. За наявною інформацією, підозр нікому не оголошували.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що обшуки нібито проводили й у голови Нацбанку. Видання Dilo також написало, що під час обшуку в Андрія Пишного вилучили два особисті мобільні телефони. Водночас у наведених повідомленнях немає офіційного підтвердження цієї деталі.

Що повідомляли про можливу відставку

Журналісти повідомляли, що відставку Пишного нібито планували після його повернення з щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні. Однак, за словами джерела видання, тоді голова НБУ відмовився залишити посаду за власним бажанням.

Пізніше видання повідомило, що Пишний нібито написав заяву про відставку через стан здоров’я. Сам чиновник публічно не підтверджував, що подав таку заяву. У Нацбанку цю інформацію спростували та пообіцяли оприлюднити окрему заяву з подробицями справи.

Як справа пов’язана із Сенс Банком

Останніми місяцями Нацбанк і його голова опинилися в центрі уваги через ситуацію навколо державного Сенс Банку, який фігурує в розслідуванні НАБУ та САП.

У травні, після публікації так званих «плівок Міндіча», НБУ розпочав перевірку голови наглядової ради банку Миколи Гладишенка.

19 серпня антикорупційні органи оголосили спецоперацію «Форест Гамп». За версією слідства, у межах цієї справи викрили схему легалізації 150 млн грн для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас». Серед фігурантів назвали голову правління та голову наглядової ради Сенс Банку.

Того ж дня слідчі дії відбулися в головному офісі банку. Верховна Рада 155 голосами підтримала виклик Андрія Пишного для звіту.

Пишний очолює Національний банк України з 7 жовтня 2022 року.

Що відомо про слідчі дії НАБУ в Нацбанку

Народний депутат Ярослав Железняк 21 жовтня вранці заявив про слідчі дії НАБУ стосуються голови НБУ Андрія Пишного, зокрема за місцем його проживання. У НАБУ підтвердили обшуки в приміщенні Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників, уточнивши, що нікого не затримували й нікому не оголошували підозру. У НБУ повідомили, що нададуть додаткові пояснення після завершення слідчих дій, а банк продовжує працювати у штатному режимі.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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+30
Игорь УА
Игорь УА
21 жовтня 2026, 16:02
#
Навіть не сумніваюсь в назві країни куди він втече — та що на березі Мертвого моря і звідки немає видачі.
Етнічна ОПГ захопила владу в країні.
+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
21 жовтня 2026, 16:58
#
Вечером ждём обращение Пышного из Австрии
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