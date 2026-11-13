180 млрд грн на викуп зерна: через блокаду портів Україна шукає способи підтримки аграріїв

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 листопада 2026, 9:15

180 млрд грн на викуп зерна: через блокаду портів Україна шукає способи підтримки аграріїв

Тривале обмеження морського експорту може завдати українському агросектору додаткових збитків на $7,5 млрд протягом 2026/2027 маркетингового року. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Водночас держава не має фінансових можливостей викупити надлишок зерна, щоб підтримати ціни на внутрішньому ринку.

Тривале обмеження морського експорту може завдати українському агросектору додаткових збитків на $7,5 млрд протягом 2026/2027 маркетингового року.
Україна шукає способи підтримки аграріїв
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За оцінкою Висоцького, близько $5 млрд складатимуть втрати від скорочення експорту, ще близько $2,4 млрд — додаткові витрати на логістику.

Чому блокада портів загрожує мільярдними збитками

Альтернативні маршрути через Дунай, залізниці та автомобільні перевезення не здатні повністю замінити чорноморські порти. Нині ними можна експортувати близько 2,5 млн. тонн агропродукції на місяць, тоді як потреба перевищує 5 млн. тонн.

До того ж транспортування альтернативними маршрутами обходиться аграріям на $50−70 за тонну дорожче, а на окремих напрямках додаткові витрати сягають $80. Тому виробники отримують нижчі закупівельні ціни, що ускладнює покриття собівартості та фінансування наступного виробничого циклу.

За словами Висоцького, знайти повноцінну альтернативу чорноморським портам поки що неможливо. Тому тривале обмеження морської логістики створює ризики як для експорту, а й подальшої роботи аграрних підприємств, зайнятості та доходів громад.

Чому держава не може викупити надлишок зерна

Один із можливих інструментів підтримки внутрішнього ринку — інтервенційні закупівлі, коли держава викуповує продукцію, щоб підтримати ціни, а потім продає її. Проте за нинішніх умов цей механізм, за словами міністра, не працюватиме.

Станом на 1 липня 2026 р. перехідні залишки зернових в Україні становили до 10 млн тонн. Якщо морський експорт не відновиться, до 1 липня 2027 року вони можуть зрости до 30 млн. тонн. Це у півтора рази більше за обсяг внутрішнього ринку. Крім того, можуть накопичитися ще до 5 млн. тонн олійних культур.

Масштаб проблеми не дозволяє державі стабілізувати ринок звичайними закупівлями. За ціни 9 тис. грн за тонну викуп 20 млн. тонн зернових коштував би близько 180 млрд. грн. Таких коштів держава не має.

Існує й інша проблема: інтервенційні закупівлі зазвичай призначені для короткострокового регулювання цін. Держава має реалізувати придбане зерно не пізніше наступного маркетингового року. Але якщо порти й надалі не працюватимуть, продати накопичені запаси буде складно. Водночас, аграрії знову засіють поля, отримають новий урожай — і країна зіткнеться із потребою викуповувати чергові великі обсяги продукції.

Які альтернативні механізми підтримки пропонує Україна

Замість масштабного викупу врожаю Мінагрополітики пропонує зосередитись на здешевленні експортної логістики. Україна звернулася до міжнародних партнерів із пропозицією розглянути механізми компенсації додаткових витрат на перевезення агропродукції. За оцінками відомства, на це протягом 2026/2027 маркетингового року потрібно близько 1,1 млрд євро.

Допомога може надаватися не лише безпосередньо українським виробникам. Один із варіантів — компенсувати частину транспортних витрат на території Європейського Союзу, щоб зробити більш довгі альтернативні маршрути доступнішими.

Також Україна пропонує спростити адміністрування окремих тарифних квот з торгівлі з ЄС, зокрема для молочної продукції та борошна. Це дозволило б ефективніше використовувати вже узгоджені обсяги доступу до європейського ринку.

Читайте також: Зерна в Україні вистачає, але дорожчає хліб: чому дешевий урожай не знижує ціни в магазинах


Ще один напрямок — збереження фінансової спроможності господарств та розвиток інфраструктури для зберігання врожаю. За обмежених можливостей експорту аграрії потребують додаткових потужностей для зберігання зернових та олійних культур, а також доступу до кредитування, щоб продовжувати виробництво та готуватися до наступної посівної.

Отже, підтримка агросектору в умовах блокади портів має бути спрямована не на накопичення зерна на державному балансі, а на збереження можливості виробляти та експортувати продукцію. Ключове завдання — знизити логістичні витрати, забезпечити фінансування господарств та розширити альтернативні маршрути збуту.

Як ми писали: Українське зерно хочуть обмежити навіть після вступу до ЄС: Київ виступив проти постійних заборон

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Exba
Exba
13 листопада 2026, 10:47
#
Даже если бы у государства были деньги на выкуп, то где его хранить, чтоб «мыши не съели»? А если есть где хранить, то почему бы не помочь тогда фермерам с хранением? Как вариант решения проблемы — договариваться с соседями, заинтересовать их материально. Например, предложить им выкупить зерно по себестоимости +10% маржи для фермеров, а они, в свою очередь, смогли бы перепродать на рынке по мировым ценам и тоже заработать
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
13 листопада 2026, 12:31
#
Казочки, нікому таке не потрібно, вони краще своє продадуть!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами