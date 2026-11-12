223 депутати в залі: Верховна Рада не підтримала запити до президента та законопроєкт про місцеве самоврядування

Верховна Рада 12 листопада не змогла направити жоден із розглянутих депутатських запитів до президента України. Також народним депутатам забракло голосів для ухвалення за основу законопроєкту про покращення правових умов діяльності органів самоорганізації населення. Про перебіг пленарного засідання повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Які запити до президента не підтримали

За її словами, у сесійній залі перебувало не більше ніж 223 парламентарії. Це ускладнювало ухвалення рішень, для яких необхідно щонайменше 226 голосів.

Під час засідання депутати розглядали звернення до президента Володимира Зеленського, зокрема щодо посмертного нагородження українських військових.

Серед них були запити народної депутатки Яни Зінкевич щодо нагородження Віталіни Яровенко та Єви Ройтер орденом «За мужність» III ступеня, а також присвоєння Віталію Гакалу звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

Окремо група депутатів пропонувала посмертно нагородити орденом князя Ярослава Мудрого українського поета, громадського та політичного діяча Ростислава Братуня.

Однак жоден із цих запитів не набрав необхідних голосів для направлення главі держави. За відповідні рішення віддали від 206 до 223 голосів.

Варто враховувати, що процедура передбачає два етапи: спочатку депутати попередньо підтримують запит, а потім голосують за його направлення президенту. Для остаточного рішення потрібна підтримка щонайменше 226 парламентаріїв.

Який законопроєкт не набрав голосів

Одним із документів, який не вдалося підтримати, став законопроєкт № 15165 про покращення правових умов діяльності органів самоорганізації населення.

Він стосується розвитку механізмів участі мешканців у вирішенні місцевих питань через такі структури, як будинкові, вуличні, квартальні та інші комітети. Ініціатива має вдосконалити правові умови їх створення та роботи, а також можливості взаємодії з органами місцевого самоврядування.

Під час голосування за основу документ підтримали 222 народні депутати — на чотири голоси менше від необхідного мінімуму.

Після цього парламент розглянув пропозицію направити законопроєкт на повторне перше читання, але вона також не набрала достатньої кількості голосів: «за» проголосували 224 депутати. Натомість 231 парламентарій підтримав повернення документа ініціатору на доопрацювання. Тобто законопроєкт не ухвалили, але й остаточно не відхилили.

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Що ще розглядали депутати 12 листопада

Згідно з офіційним порядком денним, парламент мав розглянути низку законодавчих ініціатив, постанов і міжнародних угод. Серед них:

проєкт постанови № 15188 щодо здійснення начальниками військових адміністрацій у Волноваському та Маріупольському районах Донецької області повноважень, передбачених законом про воєнний стан;

законопроєкт № 15505 щодо співпраці Державної прикордонної служби з європейською агенцією Frontex;

ратифікацію угоди про участь України в європейській космічній програмі Copernicus;

ратифікацію конвенції з Австралією про уникнення подвійного оподаткування;

законопроєкт про покращення правових умов діяльності органів самоорганізації населення;

законодавчі зміни щодо електронного документообігу під час працевлаштування та врегулювання адміністративних процедур у сфері електронних публічних послуг.

Не всі голосування завершилися невдачею. Зокрема, законопроєкт про співпрацю з Frontex парламент підтримав у першому читанні 245 голосами. Конвенцію з Австралією про уникнення подвійного оподаткування ратифікували 238 голосами, а участь України в компоненті Copernicus — 243 голосами.

Водночас проєкт постанови № 15188 щодо повноважень військових адміністрацій у Донецькій області набрав лише 223 голоси й не був ухвалений.

Таким чином, за підсумками засідання парламент підтримав низку міжнародних та євроінтеграційних рішень, але частина питань не пройшла через нестачу голосів. Зокрема, не вдалося направити президенту депутатські запити та ухвалити за основу законопроєкт про органи самоорганізації населення.

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