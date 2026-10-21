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21 жовтня 2026, 8:00

У Чехії планують удвічі знизити виплати українським біженцям

Уряд і парламент Чехії планують наполовину знизити виплати українцям, які мають у країні статус тимчасового захисту. Про це спікер Палати представників Чеської Республіки Томіо Окамура заявив на пресконференції перед початком сесійного тижня 20 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Уряд і парламент Чехії планують наполовину знизити виплати українцям, які мають у країні статус тимчасового захисту.
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Скорочення допомоги

Окамура, який є главою партії «Свобода та пряма демократія» (SPD), визнав, що плани скоротити виплати, а не повністю їх скасувати, є компромісом у лавах трипартійної коаліції.

«Ми вже фіналізуємо (рішення) щодо кардинального зниження виплат українцям. Це болісний коаліційний компроміс, тому що ми виступаємо за скасування виплат українцям, але наші коаліційні партнери ANO та „Автомобілісти“ не хочуть скасовувати виплати українцям, тому компроміс полягає в тому, що ми знизимо їх щонайменше наполовину», — заявив Окамура, додавши, що «SPD не хоче платити жодних виплат українцям».

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Компромісна пропозиція передбачає зменшення витрат орієнтовно на 4 млрд крон. На сьогодні, за його словами, виплачується 8 млрд крон плюс ще 4 млрд держава сплачує за медичне страхування тим, хто не працює. Окамура вважає це абсолютно неприйнятним.

Поки відповідні поправки до законопроєкту Lex Ukrajina ще готуються, кошти, які планується зекономити, вже враховують у проєкті бюджету, сказав спікер нижньої палати парламенту. Законопроєкт включено до порядку денного засідання, більшість сподівається ухвалити його якнайшвидше.

Депутат від SPD Радек Котен своєю чергою уточнив деякі пункти щодо посилення законодавства про перебування громадян України в Чехії.

Йдеться про скасування гуманітарних виплат для тих, хто не працює, про вимогу щодо строків фактичного перебування в Чеській Республіці для власників тимчасового захисту — анулювання тимчасового захисту в разі виїзду за межі Шенгенської зони довше ніж на 30 днів.

У такий спосіб автори поправок хочуть покласти край тому, що вони називають «туризмом за виплатами» (курсування між Україною та Чехією виключно заради отримання грошової допомоги).

Планується об'єднати реєстри Міністерства внутрішніх справ, поліції та інших відомств для швидкої перевірки законності перебування на території ЧР. У разі невиконання умов — скасування дозволу або адміністративне видворення.

Що це дасть

Зменшення обсягів нелегальної праці має принести додаткові податкові надходження та страхові внески, сказав Котен.

Ще однією зміною, яку планується втілити в життя від середини 2027 року, є вимога автомобілям з українською реєстрацією обов’язково проходити регулярний техогляд і перевірку на викиди на чеських станціях так само, як і це роблять чеські автомобілі. У разі недотримання норм поліція матиме право затримувати авто на місці та вимагати внесення застави/штрафу в розмірі від 10 тис. до 30 тис. чеських крон.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 жовтня 2026, 8:41
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А что по этому поводу думает хозяин ,минфин, чех , томаш фиала?
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