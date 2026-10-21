Приват підвищив ставки на всі гривневі депозити: хто й як збільшуватиме їх далі

На депозитному ринку триває пожвавлення: фінансисти поступово підвищують дохідність гривневих депозитів для приватних клієнтів. Водночас частка строкових вкладів у банківській системі скорочується і вже перебуває на історичних мінімумах. Чому так відбувається, та що це означає для власників вільної гривні, розповідаємо у свіжому огляді від «Мінфіну».

Що насправді відбувається зі строковими депозитами населення

Свіжа статистика НБУ зафіксувала падіння частки строкових депозитів фізосіб у загальній структурі вкладів населення: у вересні вона скоротилася до 32,7%, що стало другим історично найменшим показником. Але це не означає, що люди почали забирати гроші з банків.

«Я б не радив шукати сенсацію там, де ми бачимо цілком зрозумілу поведінку вкладників. Варто звернути увагу на одну важливу деталь: зменшення частки строкових депозитів не означає, що громадяни почали масово забирати гроші з банків чи відмовлятися від строкових вкладів.

Навпаки, за підсумками вересня, загальний обсяг строкових депозитів населення досяг рекордних 508,7 млрд грн. Лише за місяць він зріс на 4,5 млрд грн, або на 0,9%, а порівнюючи з вереснем минулого року — на 38,6%.

Тобто в абсолютному вимірі строкові депозити зростають, а їхня частка в загальному обсягу коштів населення залишається порівняно низькою. Це означає, що інші складові ресурсного портфеля, передусім кошти на поточних рахунках, також збільшуються", — пояснив ситуацію для «Мінфіну» Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції, член правління банку «Південний», вважає таку поведінку людей цілком зрозумілою і не пов'язує її з питанням довіри до банківської системи.

«Ключова причина полягає не в зниженні привабливості депозитів, як інструменту заощаджень, а у високому попиті населення на ліквідність. У вересні обсяг строкових депозитів продовжив зростати (+0,9%) та досяг історично рекордних показників, але швидшими темпами зростали кошти на поточних та карткових рахунках (+1,6%).

В умовах посилення безпекової та економічної невизначеності люди хочуть мати більший фінансовий резерв зі швидким доступом до коштів, навіть якщо це означає втрату частини потенційного доходу", — говорить він.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин уточнює: це не перший місяць таких низьких показників частки строкових депозитів. «Це загальна поведінка фізичних осіб, для яких важливішою за потенційний прибуток стає швидкість доступу до власних грошей. Цей рівень не відображає проблем банківської системи чи недовіри до банків, бо ми бачимо, що кошти залишаються на рахунках, а не перетікають активно в готівку.

Безпековий чинник значний, інфляція пришвидшується. Населення думає про ризики, а не про дохід, і про те, що в потрібний момент потрібно мати кошти для відновлення житла, здоров'я, закупки необхідних товарів/послуг тощо", — додає експерт.

Чи загрожує це стабільності банківської системи

Опитані «Мінфіном» банкіри не вважають критичним таке домінування в системі «гарячих» грошей.

«По-перше, обсяг строкових та поточних коштів населення в банках продовжує зростати. По-друге, банківська система залишається високоліквідною і значна частина установ має суттєвий запас ліквідних активів», — аргументує таку позицію Сергій Новошицький з банку «Південний».

Дмитро Замотаєв із Глобус Банку звертає увагу, що гроші на поточному рахунку не припиняють бути ресурсом банківської системи.

«Звісно, для банку строкові кошти є прогнозованішим ресурсом. Він розуміє, на який період залучає гроші, а отже, може точніше планувати свою діяльність. Натомість кошти на поточних рахунках потребують уважнішого управління ліквідністю, адже клієнт може скористатися ними в будь-який момент.

Проте це звичайна складова банківської діяльності, а не якась надзвичайна ситуація. Банки постійно оцінюють можливі коливання коштів на рахунках, підтримують необхідні запаси ліквідних активів і дотримуються встановлених Нацбанком нормативів", — запевняє він.

Андрій Шевчишин також не бачить загрози для стійкості банківської системи у домінуванні коштів на поточних рахунках, хоча і визнає, що це стримує можливість банків оперувати «довгими» грошима й спрямовувати їх на довгострокові проєкти та кредити.

«Оскільки більшість коштів просто лежать на рахунках, то люди можуть в будь-який момент їх зняти, на відміну від строкових депозитів. Отже, й банки залишаються зі значною гривневою ліквідністью, але короткотривалою. Водночас потрібно зазначити, що здебільшого ці кошти лежать місяці й квартали, та реально могли би бути розміщені на строк. Проте населення вибирає ліквідність», — каже Андрій Шевчишин.

Як змінюватимуться депозитні ставки

Після підвищення ключової ставки НБУ дохідність гривневих депозитів потроху зростає. У вересні середня ставка за довгостроковими депозитами зросла до 14,8% річних, і, за словами Сергія Новошицького, у жовтні ця тенденція зберігається. Але про масове підвищення депозитних ставок наразі не йдеться. Причини «Мінфін» вже докладно пояснював.

«Найімовірніше, банки й надалі використовуватимуть вибіркове підвищення ставок, намагаючись мотивувати клієнтів фіксувати заощадження на 3−6 місяців і довше», — вважає Сергія Новошицький.

Про обережне підвищення ставок гривневих депозитів, але дуже нерівномірне, говорить й Андрій Шевчишин.

«Не всі банки активно кредитують і потребують ліквідностість для цих операцій. Фактично, кожний банк сам визначає власну стратегію щодо заробітка та необхідності залучення ліквідності від населення. Й вже від цього встановлює вищі ставки за депозитами.

Наприклад, Моно або ПУМБ підвищують ставки. Їх політика й база кредитування дозволяють це", — зазначає він.

«За нашими прогнозами, середні ставки за гривневими строковими вкладами, залежно від строку розміщення коштів, можуть залишатися переважно в межах 15−15,5% річних. Водночас окремі вигідніші пропозиції можуть забезпечувати близько 16,5%, а максимальні акційні, бонусні та спеціальні програми — сягати 17−17,5%.

Звісно, певний вплив на подальші рішення банків матиме засідання НБУ 29 жовтня. Якщо регулятор збереже чинні монетарні умови, суттєвих змін депозитної дохідності найближчим часом навряд чи варто очікувати. Якщо ж відбудеться підвищення облікової ставки та збільшиться дохідність тримісячних депозитних сертифікатів НБУ, окремі банки можуть отримати додаткові стимули для перегляду ставок за строковими вкладами.

Однак навіть за такого розвитку подій зміни, найімовірніше, будуть поступовими та вибірковими.

При цьому конкуренція за вкладників нікуди не зникне. Просто вона поступово переходить від звичайної «арифметики ставок» до ширшого змагання за зручність, зрозумілість та передбачуваність депозитних програм", — прогнозує для «Мінфіну» Дмитро Замотаєв.

Як за останні два тижні змінили депозитні ставки великі банки

КомінБанк підвищив ставки на всі строкові вклади в гривні. Депозити на 12 місяців подорожчали на 1,8 в.п. і тепер на них можна заробити 17% річних. Розміщення коштів у нацвалюті на 9 місяців в цьому банку принесе дохід у 16,75% річних (плюс 0,5 в.п.), на 6 місяців — 16,5% річних (плюс 0,9 в.п.), на 3 місяці — 16% річних (плюс 1,1 в.п.).

МТБ Банк підвищив ставки на всю лінійку вкладів у гривні. Депозити на 12 місяців подорожчали на 0,1 в.п. — до 16,3% річних. Вклади на 9 місяців тепер принесуть їх власникам дохід у 16,45% річних (плюс 0,3 в.п.). На депозитах на 6 та 3 місяці тепер можна заробити на 0,2 в.п. більше — 17% та 16,9% річних відповідно.

Банк Південний додав по 0,5 в.п. до ставок вкладів у нацвалюті на 12, 6 та 3 місяці. Тепер їх дохідність становить 15,75%, 15,5% та 15,25% річних відповідно.

Приватбанк підвищив дохідність депозитів на 9 та 6 місяців на 3,5 в.п. і тепер платить за ними по 13,5% річних.

Абанк додав до ставки 3-місячних депозитів 0,5 в.п. і тепер на такому вкладі можна заробити 15,6% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.10.2026−19.10.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.10.2026−19.10.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки по євровкладам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.10.2026−19.10.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут