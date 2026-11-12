Світові технологічні акції опинилися під тиском через корпоративну кризу в Nvidia, найбільшому виробнику чипів для штучного інтелекту. Акції компанії впали більш ніж на 8% на позабіржових торгах після повідомлень про можливе звільнення генерального директора Дженсена Хуанга. Про це повідомляють Bloomberg та Reuters.
Nvidia втратила сотні мільярдів доларів капіталізації: що відбувається з технологічним гігантом
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За даними Reuters, рада директорів Nvidia 11 листопада зібралася для обговорення подальшого перебування Хуанга на посаді. Причиною стали повідомлення про його особисті стосунки з жінкою, яку американські спецслужби підозрюють у співпраці з китайською розвідкою, а також інформація про інші позашлюбні стосунки керівника.
На тлі скандалу ринкова капіталізація Nvidia за кілька торговельних сесій скоротилася приблизно на $600 млрд з урахуванням падіння котирувань після закриття основних торгів.
Що відбувається в Nvidia
Розслідування щодо Дженсена Хуанга розпочалося 8 листопада. Тоді рада директорів компанії оголосила про створення незалежного комітету, який має перевірити повідомлення про можливу спробу іноземного розвідувального впливу на керівника.
У центрі скандалу опинилася китайська бізнесвумен Еліс Хуан, яка раніше працювала в сінгапурській компанії Megaspeed International. Американські правоохоронці перевіряють її можливу причетність до передачі інформації китайській стороні та постачання передових чипів Nvidia до Китаю.
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Сам Дженсен Хуанг визнав, що був невірним дружині, та погодився співпрацювати з внутрішнім розслідуванням.
Водночас Nvidia офіційно заявила, що наразі не має підстав вважати, що комерційні секрети компанії або національна безпека США були скомпрометовані.
Спочатку рада директорів висловила довіру керівнику. Однак після появи нових повідомлень про його особисті стосунки з однією зі співробітниць компанії питання можливого звільнення Хуанга знову опинилося на порядку денному.
За інформацією Reuters, рада директорів Nvidia складається з 11 осіб, а рішення про звільнення генерального директора може ухвалити більшість її членів.
Офіційного повідомлення про відставку Хуанга наразі немає.
Як відреагували світові ринки
Падіння акцій Nvidia спричинило розпродажі на азійських фондових майданчиках і посилило тиск на американські технологічні компанії.
За даними Bloomberg, тайванський індекс Taiex знизився на 2,6%, південнокорейський Kospi втратив близько 0,6%, а MSCI Asia Pacific — 0,8%.
Ф'ючерси на американський Nasdaq 100 просіли на 0,9%, а на S&P 500 — на 0,4%.
Водночас загальноєвропейський індекс Stoxx Europe 600 зріс на 0,4%, хоча технологічний сегмент європейського ринку опинився під тиском.
Частина інвесторів почала переорієнтовуватися на конкурентів Nvidia. Акції Broadcom, Alphabet та Samsung Electronics демонстрували зростання на очікуваннях можливого перерозподілу замовлень і часток ринку.
Негативні настрої поширилися й на криптовалюти. Bitcoin подешевшав на 1,2% — до $73 409,98, а Ether втратив стільки ж, опустившись до $2 044,2.
На сировинних ринках нафта Brent додала 0,1% — до $92,87 за барель. Золото натомість подешевшало на 1,4% — до $3931,45 за тройську унцію.
Аналітики попереджають, що можливе звільнення Хуанга створює додаткові ризики для Nvidia. Він очолює компанію від моменту її заснування у 1993 році та відіграє центральну роль у розвитку її продуктів, партнерств і стратегії у сфері штучного інтелекту.
Водночас короткострокові коливання акцій конкурентів ще не означають фактичного перерозподілу ринку. Великі замовники Nvidia залежать не лише від її процесорів, а й від програмної платформи та інфраструктури компанії.
Ризики для інвесторів
Як раніше писав «Мінфін», 8 листопада рада директорів Nvidia офіційно розпочала незалежне розслідування через повідомлення про можливі зв'язки Дженсена Хуанга з представницею китайського бізнесу, яку підозрюють у розвідувальній діяльності. До перевірки залучили незалежних директорів і зовнішніх юридичних консультантів.
Ситуація розвивається на тлі посилення конкуренції між США та Китаєм у сфері штучного інтелекту. Вашингтон обмежує експорт передових американських чипів до КНР, а Nvidia залишається одним з основних постачальників обладнання для навчання великих ШІ-моделей. Можливі зміни в керівництві компанії створюють невизначеність щодо реалізації її стратегії та подальших відносин із регуляторами.
Додатковим фактором для інвесторів стане квартальна звітність Nvidia, запланована на 17 листопада. Ринок оцінюватиме не лише фінансові результати та попит на ШІ-процесори, а й перспективи управління компанією. До офіційного рішення ради директорів питання про майбутнє Хуанга залишається відкритим.
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