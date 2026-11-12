Nvidia втратила сотні мільярдів доларів капіталізації: що відбувається з технологічним гігантом

Світові технологічні акції опинилися під тиском через корпоративну кризу в Nvidia, найбільшому виробнику чипів для штучного інтелекту. Акції компанії впали більш ніж на 8% на позабіржових торгах після повідомлень про можливе звільнення генерального директора Дженсена Хуанга. Про це повідомляють Bloomberg та Reuters .

Акції компанії впали більш ніж на 8% на позабіржових торгах після повідомлень про можливе звільнення генерального директора Дженсена Хуанга.

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За даними Reuters, рада директорів Nvidia 11 листопада зібралася для обговорення подальшого перебування Хуанга на посаді. Причиною стали повідомлення про його особисті стосунки з жінкою, яку американські спецслужби підозрюють у співпраці з китайською розвідкою, а також інформація про інші позашлюбні стосунки керівника.

На тлі скандалу ринкова капіталізація Nvidia за кілька торговельних сесій скоротилася приблизно на $600 млрд з урахуванням падіння котирувань після закриття основних торгів.

Що відбувається в Nvidia

Розслідування щодо Дженсена Хуанга розпочалося 8 листопада. Тоді рада директорів компанії оголосила про створення незалежного комітету, який має перевірити повідомлення про можливу спробу іноземного розвідувального впливу на керівника.

У центрі скандалу опинилася китайська бізнесвумен Еліс Хуан, яка раніше працювала в сінгапурській компанії Megaspeed International. Американські правоохоронці перевіряють її можливу причетність до передачі інформації китайській стороні та постачання передових чипів Nvidia до Китаю.

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