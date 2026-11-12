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12 листопада 2026, 18:33

Росія заробила €8,7 млрд на газі для Європи: що зміниться після 1 січня 2027 року

Як повідомляє Euronews із посиланням на дослідження екологічної організації Urgewald, яка проаналізувала дані аналітичної компанії Kpler, країни Європейського Союзу за перші десять місяців 2026 року витратили близько €8,7 млрд на закупівлю російського скрапленого природного газу (СПГ) з арктичного проєкту «Ямал». Це на 21% більше, ніж ЄС заплатив за весь 2025 рік.

Як повідомляє Euronews із посиланням на дослідження екологічної організації Urgewald, яка проаналізувала дані аналітичної компанії Kpler, країни Європейського Союзу за перші десять місяців 2026 року витратили близько €8,7 млрд на закупівлю російського скрапленого природного газу (СПГ) з арктичного проєкту «Ямал».
ЄС збільшив закупівлю газа перед забороною
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При цьому вже з 1 січня 2027 року має набути чинності повна заборона на імпорт російського СПГ за чинними довгостроковими контрактами.

Європа залишається головним покупцем російського арктичного газу, попри політичні зобов'язання Брюсселя відмовитися від російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За даними дослідження, із січня до жовтня 2026 року європейські порти прийняли 12,89 млн тонн скрапленого газу з російського проєкту «Ямал». Це на 6,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. На країни ЄС припало близько 81% усіх зафіксованих поставок СПГ із цього проєкту.

У середньому російський газовоз прибував до європейських портів приблизно кожні 1,7 дня. При цьому вже з 1 січня 2027 року має набути чинності повна заборона на імпорт російського СПГ за чинними довгостроковими контрактами.

Франція стала головним напрямком поставок російського газу

У жовтні найбільшим отримувачем російського скрапленого газу серед країн ЄС була Франція. На її частку припало близько 70% європейських поставок за місяць.

Серед інших покупців були:

  • Іспанія — 2,91 млн тонн;

  • Нідерланди — 1,32 млн тонн;

  • Португалія — 0,22 млн тонн.

Бельгія залишалася найбільшим окремим пунктом призначення російського СПГ за підсумками перших десяти місяців року. До термінала в Зебрюгге прибуло близько 3,06 млн тонн газу — 42 партії.

Водночас у серпні, вересні та жовтні поставок із проєкту «Ямал» до цього бельгійського термінала не зафіксували.

Цікаво, що вартість закупівель продовжувала зростати навіть на тлі скорочення фізичних обсягів поставок. У жовтні обсяг поставок зменшився на 11% порівняно з вереснем, однак їхня розрахункова вартість збільшилася на 2,6% — до €839 млн.

Однією з причин стало подорожчання газу. Європейський ціновий орієнтир у жовтні сягнув €86,79 за МВт·год — більш ніж удвічі вище за рівень до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Чому заборона ЄС може вдарити по російському газовому бізнесу

Повна заборона на імпорт російського скрапленого газу за раніше укладеними довгостроковими контрактами має запрацювати 1 січня 2027 року.

Обмеження запроваджуються поетапно: імпорт за короткостроковими контрактами та за певними новими довгостроковими угодами заборонений із 25 квітня 2026 року. Водночас для раніше укладених довгострокових контрактів передбачений перехідний період до початку 2027 року.

Для Росії втрата європейського ринку може стати серйозним ударом не лише через скорочення кількості покупців, а й через особливості транспортування газу з Арктики.

Проєкт «Ямал СПГ» використовує спеціалізовані газовози льодового класу Arc7, здатні працювати в умовах арктичного льоду. Європейські порти мають важливу логістичну перевагу: вони розташовані відносно близько до місця видобутку, що дозволяє суднам швидше розвантажуватися та повертатися за новою партією.

Якщо європейські порти закриються для російського газу, Москві доведеться шукати альтернативні маршрути та покупців. Довші морські переходи збільшать витрати на транспортування, а можливості перенаправлення вантажів будуть обмежені, особливо взимку, коли навігація Північним морським шляхом ускладнюється.

За даними Urgewald, серед найбільших азійських покупців газу з «Ямалу» у січні-жовтні були Китай, Південна Корея та Тайвань. Однак на них разом припало лише 18,6% поставок проєкту.

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Представник Urgewald із питань санкцій Александр Кірк звернув увагу, що заміна російського газу поставками зі США, Норвегії та Алжиру сама собою не усуває залежності Європи від зовнішніх постачальників і ризиків стрибків цін.

В організації закликають ЄС не відступати від запланованої заборони та не запроваджувати нових винятків. Там також наголошують на необхідності скорочувати споживання газу завдяки утепленню будинків, використанню теплових насосів і розвитку відновлюваної енергетики.

Водночас залишається відкритим питання, чи зможуть усі країни Євросоюзу послідовно виконати заплановані обмеження, особливо напередодні зимового періоду, коли питання енергетичної безпеки стає особливо гострим.

Як ми писали: Експорт нафти з Ірану майже зупинився, але миру не буде: експерт FGE оцінив ризик нових ударів США


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
12 листопада 2026, 18:45
#
Кожен рік «повністю відмовляться» — розказують дурням щоб дохли, а самі купують тому що вдвічі дешевше ніж в США (які теж в РФ купують). Українці знову лохами залишились.
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