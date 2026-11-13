ОСББ знову зможуть подавати заявки на відновлення будинків: уряд виділив 630 млн грн

Уряд перерахував 630 млн грн до статутного капіталу Фонду енергоефективності. Кошти вже надійшли на рахунки установи, що дозволить відновити прийом заявок від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на участь у програмах «Енергодім» і «ВідновиДІМ».

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Прийом нових заявок за цими програмами призупинили 22 квітня 2026 року. Фонд пояснював паузу переходом на нову модель фінансування в межах європейського інструменту Ukraine Facility. Йшлося про необхідність адаптувати процедури програм до вимог ЄС, а не про нестачу коштів для вже схвалених проєктів: фінансування за раніше прийнятими заявками було зарезервоване.

Як поповнення Фонду пов’язане з Ukraine Facility

Виділення 630 млн грн стало виконанням Кроку 10.17 Плану України в межах Ukraine Facility — європейського інструменту фінансової підтримки України. Цей крок належить до Розділу 15 «Енергетичний сектор».

Тобто йдеться не лише про бюджетне фінансування програм для ОСББ. Поповнення капіталу Фонду є частиною виконання зобов’язань України за планом, погодженим із Європейським Союзом. Перехід на правила Ukraine Facility має забезпечити використання коштів відповідно до вимог цього механізму.

Коли відновлять прийом заявок

Попри надходження коштів, конкретної дати поновлення прийому заявок уряд поки не назвав. Фонд очікує на необхідні погодження від Європейського Союзу та міжнародних партнерів. Після їх отримання установі мають оголосити дату старту та оновлені умови участі.

ОСББ можуть уже зараз визначити потреби своїх будинків, узгодити з мешканцями пріоритетні роботи та підготувати документи. Це допоможе швидше подати заявку після відновлення реєстрації.

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Які програми підтримує Фонд

Програма «Енергодім» фінансує заходи з підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків. До неї долучилися понад 860 будинків, де проживають більш як 237 тис. українців. Загальна сума наданих грантів становить близько 2,9 млрд грн.

Програма «ВідновиДІМ» передбачає гранти на відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених унаслідок російської агресії. Від початку її роботи реалізується 1446 проєктів, а сума грантів перевищила 2,6 млрд грн. Завдяки програмі близько 400 тис. українців отримують можливість повернутися до своїх домівок.

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