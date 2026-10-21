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21 жовтня 2026, 9:47

Понад $11,4 млрд у валюті: українці наростили валютні залишки в банках до максимуму за п’ять кварталів

У третьому кварталі 2026 року українці збільшили валютні залишки на банківських рахунках і депозитах на $336 млн. Це найбільший квартальний приріст за останні п’ять кварталів. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланням на дані Нацбанку.

У третьому кварталі 2026 року українці збільшили валютні залишки на банківських рахунках і депозитах на $336 млн.
Українці збільшили валютні залишки на банківських рахунках і депозитах на $336 млн.
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Водночас гривневі залишки домогосподарств зросли лише на 12,3 млрд грн, або приблизно на $274 млн в еквіваленті. Це найменший абсолютний приріст за останні шість кварталів.

Скільки грошей українці тримають у банках

Станом на кінець вересня 2026 року домогосподарства-резиденти зберігали на гривневих банківських рахунках і депозитах 1,034 трлн грн.

Валютні залишки на рахунках і депозитах на кінець вересня становили $11,426 млрд.

Таким чином, у третьому кварталі приріст валютних коштів у доларовому вимірі перевищив приріст гривневих залишків: $336 млн проти $274 млн.

Чи означає це посилення валютизації

Таке співвідношення може свідчити про активніше накопичення населенням коштів в іноземній валюті. Востаннє подібна ситуація спостерігалася у першому кварталі 2025 року.

Водночас найбільший приріст валютних залишків у третьому кварталі припав на липень-серпень, із максимумом у серпні.

Серед можливих причин такої динаміки називають сезонний попит на валюту в період відпусток і закордонних поїздок, а також серпневе рішення НБУ збільшити місячний ліміт на купівлю валюти до 200 тис. грн.

Тому випереджальне зростання валютних залишків саме по собі ще не свідчить про стійкий перехід населення від гривневих заощаджень до валютних — на квартальну статистику могли суттєво вплинути сезонні та регуляторні чинники.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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