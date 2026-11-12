У Німеччині змінять соціальні виплати з 2027 року: хто отримає до 1080 євро, а хто втратить допомогу

У Німеччині з 2027 року планують збільшити щомісячну допомогу на догляд за людьми, які потребують сторонньої підтримки (Pflegegeld), на 31−90 євро залежно від ступеня потреби в догляді. Максимальна виплата може зрости до 1080 євро на місяць. Однак одночасно уряд пропонує скасувати або переглянути низку інших соціальних виплат, через що частина сімей ризикує отримувати менше грошей. Про це повідомляє AUSNEWS із посиланням на урядовий законопроєкт.

Максимальна виплата може зрости до 1080 євро на місяць.

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30 вересня 2026 року федеральний уряд Німеччини схвалив проєкт закону про реорганізацію системи страхування на випадок потреби в догляді (Pflegeneuordnungsgesetz). Документ передбачає зміну розмірів виплат і порядку їх використання.

Законопроєкт ще має пройти парламентську процедуру. До його остаточного ухвалення діятимуть чинні правила та розміри допомоги.

Скільки платитимуть із 2027 року

Допомога Pflegegeld призначена людям, які потребують догляду вдома, зокрема за участю родичів або близьких. Її розмір залежить від офіційно встановленого ступеня потреби в догляді — Pflegegrad.

Згідно із законопроєктом, щомісячні виплати планують змінити так:

Наприклад, для людини з четвертим ступенем потреби в догляді щомісячна виплата збільшиться з 800 до 890 євро. За рік це додаткові 1080 євро.

Однак підвищення не означає, що всі одержувачі матимуть більше вільних коштів. Нинішню допомогу Pflegegeld планують включити до нового бюджету підтримки (Entlastungsbudget), з якого доведеться фінансувати деякі послуги та товари, що зараз оплачуються окремо.

Які виплати можуть скасувати

Реформа передбачає об'єднання частини соціальних виплат у нові бюджети.

Найбільше зміни можуть вплинути на людей із першим ступенем потреби в догляді (Pflegegrad 1). Наразі вони можуть отримувати компенсацію витрат на допоміжні послуги в розмірі до 131 євро на місяць.

Із 2027 року цю виплату планують скасувати для першого ступеня. За рік втрата може становити до 1572 євро.

Для людей із другого по п'ятий ступінь замість нинішньої компенсації передбачають новий бюджет соціальної підтримки (Sozialraumbudget). Його розмір становитиме до 175 євро на місяць для дорослих віком від 25 років і до 300 євро для молодших одержувачів. Кошти можна буде використовувати на визначені послуги побутової підтримки.

Окрім цього, зміниться фінансування тимчасового догляду за людиною, коли родич або інша особа, яка зазвичай її доглядає, не може цього робити.

Зараз на тимчасовий догляд та короткострокове перебування в спеціалізованому закладі передбачено спільний річний бюджет до 3539 євро.

У новій системі планують запровадити окремий перехідний бюджет (Überbrückungsbudget) до 2285 євро на рік. При цьому частину послуг доведеться фінансувати з інших бюджетів догляду.

Також зміниться оплата допоміжних матеріалів — наприклад, рукавичок та інших витратних засобів. Наразі на них передбачено до 42 євро щомісяця. Після реформи ці витрати планують включити до нового бюджету допомоги.

Через це сім'ї, які активно користуються всіма передбаченими програмами підтримки, можуть втратити частину фінансування, навіть якщо базова щомісячна виплата збільшиться.

Водночас уряд пропонує посилити вимоги для отримання першого, другого та третього ступенів потреби в догляді. Для людей, які вже мають офіційно встановлений ступінь, передбачено збереження чинного статусу.

Чому Німеччина змінює систему

За даними федерального уряду, у Німеччині вже понад 6 млн людей потребують стороннього догляду. Зростання кількості одержувачів допомоги створює дедалі більше навантаження на систему соціального страхування. Без додаткових заходів її дефіцит у 2027 році може досягти 7,6 млрд євро, а у 2028-му — перевищити 15 млрд євро.

Реформа також передбачає зміни для платників страхових внесків. Зокрема, з 2027 року додатковий внесок для бездітних застрахованих осіб планують підвищити на 0,3 відсоткового пункту — до 0,9%. Загальну ставку страхування на випадок потреби в догляді уряд прагне зберегти на рівні 3,6%.

Під час першого розгляду законопроєкту 5 листопада представники уряду та парламентської коаліції визнали необхідність доопрацювання окремих положень, зокрема щодо підтримки родичів, які доглядають за близькими. Тому остаточні суми та умови виплат ще можуть змінитися.

Очікується, що нова система запрацює з 1 січня 2027 року, якщо закон буде ухвалено. До цього часу одержувачам допомоги варто перевірити, які саме виплати та компенсації вони отримують, оскільки фінансові наслідки реформи залежатимуть не лише від ступеня потреби в догляді, а й від набору послуг, якими користується родина.