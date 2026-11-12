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12 листопада 2026, 17:10

АЗС знижують ціни на бензин і дизель: скільки коштує пальне 12 листопада

У четвер, 12 листопада, середні ціни на бензин і дизельне пальне в Україні знизилися. Бензин А-95 подешевшав на 48 копійок — до 88,26 грн/л, а дизель — на 72 копійки, до 103,59 грн/л. Водночас автомобільний газ подорожчав на 54 копійки. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

У четвер, 12 листопада, середні ціни на бензин і дизельне пальне в Україні знизилися.
У четвер, 12 листопада, середні ціни на бензин і дизельне пальне в Україні знизилися.
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Середні ціни на пальне

Станом на 12 листопада середня вартість пального на українських АЗС становить:

Найбільше за добу подешевшало дизельне пальне — на 0,69%. Вартість преміального бензину А-95 знизилася на 0,70%, звичайного А-95 — на 0,54%.

Автогаз, навпаки, додав 0,88% за добу.

Як змінилися ціни на найбільших АЗС

Низка українських мереж знизила вартість бензину та дизеля.

Зокрема, на АЗС OKKO та WOG бензин А-95 подешевшав на 1 грн — до 90,90 грн/л, а дизельне пальне — до 105,90 грн/л.

Аналогічне зниження відбулося в мережі UPG, де бензин А-95 коштує 86,90 грн/л, а дизель — 101,90 грн/л.

В AMIC літр А-95 продають у середньому за 87,01 грн, дизель — за 103,01 грн.

На АЗС Укрнафта бензин А-95 коштує 86,90 грн/л, дизельне пальне — 102,90 грн/л, а автогаз — 60,90 грн/л.

У мережі SOCAR вартість А-95 становить 92,90 грн/л, дизеля — 107 грн/л, автогазу — 62,90 грн/л.

Серед наведених у моніторингу операторів найнижчі ціни на А-95 зафіксовані в мережі KLO — 84,90 грн/л, а на дизельне пальне — у мережі «Фактор», де літр коштує 99,50 грн.

Що відбувається з цінами

За даними «Мінфіну», від початку листопада бензин А-95 поступово дешевшає. Якщо 2 листопада його середня вартість становила 90,08 грн/л, то 12 листопада — вже 88,26 грн/л. Зниження за цей період становить 1,82 грн на літрі.

Дизельне пальне за той самий період подешевшало зі 104,50 до 103,59 грн/л, або на 91 копійку.

Натомість автогаз продовжує дорожчати. Із 2 листопада його середня вартість збільшилася з 58,41 до 61,69 грн/л — на 3,28 грн, або приблизно 5,6%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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