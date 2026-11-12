Кожен четвертий чоловік 18-22 років планує виїзд за кордон: як змінилися настрої молоді за рік

В Україні 27% чоловіків віком від 18 до 22 років планують виїхати за кордон, тоді як 37% не збираються залишати країну. Ще 36% поки не визначилися зі своїми планами. Про це свідчать результати опитування OLX Робота, проведеного у жовтні 2026 року.

В Україні 27% чоловіків віком від 18 до 22 років планують виїхати за кордон, тоді як 37% не збираються залишати країну.

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Дослідження провели через рік після того, як у серпні 2025 року уряд дозволив чоловікам віком 18−22 роки включно виїжджати за кордон під час воєнного стану.

За оцінкою аналітиків OLX Робота, міграційні настрої молоді за цей час змінилися, однак різкого зростання бажання виїхати не відбулося.

Чому молодь залишається в Україні

Головною причиною залишитися для молодих чоловіків є родина та близькі люди. Цей фактор назвали 54% респондентів, які не планують виїзд.

Ще 47% хочуть будувати кар'єру в Україні, а 35% — допомагати країні. Водночас 41% не впевнені, що життя за кордоном буде кращим.

Серед інших причин — небажання починати все з нуля в іншій країні та відсутність можливості переїхати.

Основним мотивом виїзду залишається безпека. Серед тих, хто розглядає переїзд, 55% прагнуть жити в безпечнішому середовищі, 47% називають бажання уникнути мобілізації, а 40% — можливість побудувати кар'єру за кордоном.

На рішення молоді впливає і досвід знайомих. Серед опитаних чоловіків 18−22 років 68% мають друзів або знайомих, які вже виїхали з України.

У цій групі 31% також планують переїзд. Серед тих, хто не має знайомих за кордоном, таких лише 13%.

«За рік після відкриття кордонів для чоловіків 18−22 років міграційні наміри молоді дещо змінилися, втім, говорити про помітний зсув у бік виїзду поки не доводиться», — зазначила керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна.

За її словами, значна частина опитаних досі не визначилася, а рішення про переїзд залежить як від особистих обставин, так і від ситуації в країні.

Як змінилися плани за рік

Серед усіх опитаних юнаків віком до 22 років частка тих, хто планує виїхати за кордон, за рік збільшилася з 23% до 28%.

Водночас кількість респондентів, які не збираються залишати Україну, скоротилася з 45% у 2025 році до 37% у 2026-му.

Тобто частка охочих виїхати зросла на 5 відсоткових пунктів, а тих, хто планує залишитися, зменшилася на 8 відсоткових пунктів.

При цьому неповнолітні дещо частіше розглядають можливість переїзду, ніж чоловіки 18−22 років. Серед респондентів до 18 років виїзд планують 28%.

Для них головними мотивами є безпека (55%), можливість здобути освіту за кордоном (34%) та кар'єрні перспективи (32%). Бажання уникнути мобілізації назвали 30%.

Серед причин залишатися в Україні неповнолітні найчастіше вказують родину (48%), плани будувати кар'єру вдома (43%), невпевненість у кращих умовах за кордоном (33%) та бажання допомагати країні (32%).

За словами Марії Абдулліної, для неповнолітніх суттєвим стимулом до переїзду є можливість отримати іноземну освіту. Натомість серед чоловіків 18−22 років вагому роль у виборі відіграють перспективи професійної реалізації в Україні.

Наслідки для ринку праці

Як раніше писав «Мінфін», за даними Пенсійного фонду, кількість офіційно працевлаштованих чоловіків віком 18−22 роки, за яких сплачувався єдиний соціальний внесок, за рік скоротилася зі 175 130 до 117 462 осіб. Це падіння на 32,9%. Водночас скорочення кількості платників ЄСВ не означає, що всі вони виїхали за кордон: причинами також можуть бути навчання, військова служба або перехід до неофіційної зайнятості.

Схожу тенденцію зафіксував і сервіс Work.ua. У липні 2026 року кількість чоловіків 18−22 років, які відгукувалися на вакансії, зменшилася на 19% порівняно з липнем 2025-го. Найбільше скорочення серед молодих кандидатів відчули, зокрема, готельно-ресторанний бізнес і роздрібна торгівля — приблизно на 29%.

На тлі кадрового дефіциту роботодавці підвищують зарплатні пропозиції. За даними Work.ua, за рік медіанна зарплата у вакансіях для студентів зросла на 24% — до 29 700 грн, а для кандидатів без досвіду — на 23%, до 29 000 грн. Це майже відповідає загальноринковому рівню у 30 000 грн. Для бізнесу утримання молодих працівників дедалі більше залежить від конкурентної оплати, умов праці та можливостей кар'єрного розвитку.